暗号資産投資の損益、職業によって傾向に差　契約・派遣社員は損失率が突出

株式会社jaybe（本社：香川県高松市、代表取締役：水澤 誉往）が運営する暗号資産（仮想通貨）ニュースメディア「JinaCoin」（https://jinacoin.ne.jp/）は、20代以上の日本在住者878名を対象に、暗号資産投資の損益実態に関するインターネット調査を実施しました。

暗号資産投資において、投資手法やリスク許容度は職業や収入状況によって大きく異なると言われています。

今回の調査では、職業別に暗号資産投資の損益状況を分析し、「どの職業が利益を出しやすく、どの職業が損失を抱えやすいのか」という傾向を明らかにしました。

調査概要

調査結果サマリー

全体の4割が暗号資産を保有、そのうち6割超が利益

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/103720/table/18_1_1657b21e05546bc4939d8a7b3d253856.jpg?v=202603111051 ]- 878名中358名（40.8％）が暗号資産を保有- 保有者358名のうち、61.6％が「利益が出ている」と回答- 会社員（正社員）187名のうち66.7％が利益、損失は17.7％- 会社員（契約・派遣社員）14名のうち42.9％が損失、利益は28.6％- 自営・フリーランス87名のうち利益率58.6％、損失率23.0％と二極化

20代以上の日本在住者878名のうち、358名（40.8％）が現在暗号資産を保有していることが明らかになりました。

さらに、保有者358名の損益状況を見ると、保有者の約6割が利益を出している一方で、約2割は損失を抱えており、暗号資産投資の難しさがうかがえます。

会社員（正社員）の約7割が利益、安定した投資傾向か

暗号資産保有者の通算損益（n=358）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/103720/table/18_2_f27d05f5c2910f17c7dece2fd99717b9.jpg?v=202603111051 ]

暗号資産を現在保有している358名を職業別に分析したところ、利益率・損失率に差が見られました。

暗号資産投資の損益（職業別／n=358）[表3: https://prtimes.jp/data/corp/103720/table/18_3_94e2f30095676abf5821037e0c43f76b.jpg?v=202603111051 ]

※公務員（n=3）、経営者・役員（n=5）はサンプル数が少ないため、あくまでも参考値です。

会社員（正社員）は187名と最もサンプル数が多く、66.7％が利益を出している傾向が見られました。詳細な損益分布を見ると、以下のようになっています。

会社員（正社員）の通算損益内訳（n=187）[表4: https://prtimes.jp/data/corp/103720/table/18_4_3074afe940b47969b0f6f910db919532.jpg?v=202603111051 ]

最も多いのは「0～100万円未満の利益」で約半数を占めており、比較的少額から着実に利益を積み上げている層が多い傾向が見られます。

会社員（契約・派遣社員）は損失率42.9％と突出

一方、会社員（契約・派遣社員）14名では、損失率が42.9％と全職業中で最も高い傾向が見られました。

会社員（契約・派遣社員）の通算損益内訳（n=14）[表5: https://prtimes.jp/data/corp/103720/table/18_5_54f03b407a98cca6f9ce251ef2cebe83.jpg?v=202603111051 ]

利益を出している人は28.6％にとどまり、損失率42.9％は全職業の中で最も高い結果となりました。サンプル数は14名と限定的ではありますが、雇用形態によって投資成果に違いが生じている可能性も考えられます。

自営・フリーランスは利益率58.6％も、損失率23.0％と二極化

自営・フリーランス87名の損益を見ると、以下のような傾向が見られました。

自営・フリーランスの通算損益内訳（n=87）[表6: https://prtimes.jp/data/corp/103720/table/18_6_0bb738e8209d4b0d423a70545c5c7843.jpg?v=202603111051 ]

利益率は58.6％と高い一方で、損失率も23.0％と比較的高く、利益・損失ともに分散する傾向が見られました。

まとめ

今回の調査で、暗号資産投資の損益傾向は職業によって差が見られることが明らかになりました。会社員（正社員）は比較的安定した傾向が見られた一方、会社員（契約・派遣社員）では損失率が突出して高い結果となりました。また、自営・フリーランスでは利益率・損失率ともに高く、結果が二極化する傾向が見られました。

なお、サンプル数は少ないため参考値となりますが、経営者・役員（n=5）・公務員（n=3）ではいずれも損失がゼロという結果が出たことも、ひとつの傾向として興味深い点といえるかもしれません。

暗号資産ニュースメディア「JinaCoin（ジナコイン）」について

JinaCoinは、暗号資産（仮想通貨）・ブロックチェーン・Web3領域に特化した日本語ニュースメディアです。専門編集チームが国内外の最新動向を日々取材・調査し、正確な数値と一次情報源に基づいたニュース・分析記事を提供しています。すべての記事はファクトチェックを徹底し、投資判断に直結する情報の信頼性・正確性を最優先としています。暗号資産市場の透明性向上と健全な投資家教育に貢献することを編集方針とし、日本語圏の読者が世界の暗号資産動向をリアルタイムで把握できる情報環境の整備を目指しています。

会社概要

