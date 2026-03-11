UsideUとデジジャパンが業務提携契約を締結

株式会社UsideU

株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：安井 豊明）のグループ会社である株式会社UsideU（本社：東京都豊島区、代表取締役：貴島 慎也、以下：UsideU）と、株式会社寺岡精工グループのIT戦略会社である株式会社デジジャパン（本社: 東京都港区、代表取締役: 平井 英幸、以下：デジジャパン）は、2026年3月1日に、UsideUが開発・販売するリモート接客システム「TimeRep」（以下：TimeRep）を活用した無人店舗ソリューションの開発及び拡販を推進することを目的に、業務提携契約を締結いたしました。

本提携により、デジジャパンが有するクリーニング店向けソリューションならびにそれを導入する全国の大手チェーンを中心とする顧客基盤と累計100社以上に導入されてきたUsideUのリモート接客技術とノウハウを融合させることで、顧客体験を重視した店舗の無人化・省人化を実現し、クリーニング店における経営課題の解決に貢献してまいります。

（左から）株式会社デジジャパン 代表取締役社長 平井 英幸氏、株式会社UsideU 代表取締役社長 貴島 慎也

【業務提携契約締結の背景】

2025年時点における日本のクリーニング関係営業施設数は69,855店舗と、生活のインフラとしての役割を担っています。しかし、スーツ需要減少・家庭用洗濯機の高性能化による需要減少や、燃料費・資材費の高騰、人手不足によりクリーニング店は厳しい経営を迫られており、今後のクリーニング店の運営においては抜本的な生産性向上や無人化・省人化ニーズが高まることが予想されております。

今回の業務提携により、デジジャパンが有するクリーニング向けソリューションとUsideUのリモート接客技術を組み合わせることで顧客管理から衣類の預り・返却、問い合わせなどの顧客対応までを無人で行うことが可能となり、店舗の無人化・省人化、有人営業時間の短縮などが実現できます。

UsideUとデジジャパンは、今回の業務提携契約の締結を契機に共同で業界全体に向けて価値のあるソリューション提供を行い、クリーニング店の運営効率化、収益力の強化、人材不足の解消など幅広い経営課題解決に貢献してまいります。

【株式会社UsideUについて】

■本社所在地 ：東京都豊島区東池袋1-9-6 株式会社ヒト・コミュニケーションズ内

■代表者 ：代表取締役社長 貴島 慎也

■設立 ：2017年6月

■Webサイト ：https://usideu.com/

■主な事業 ：リモート接客システム「TimeRep」の開発・提供

TimeRepはリアル店舗における接客業務を、リモート接客によって、接客・人員体制の効率化を図り、店舗の省人化・無人化を実現することで店舗運営における課題を解決するクラウドサービスです。

URL：https://timerep.jp/

【株式会社デジジャパンについて】

■本社所在地 ：東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場22F

■代表者 ：代表取締役社長 平井 英幸

■創立 ：2000年11月

■Webサイト ：https://www.digijapan.jp/

■主な事業 ：

株式会社デジジャパンは株式会社寺岡精工グループのIT戦略会社として2000年11月に設立。業種を問わない勤怠管理ビジネスとクリーニング業向け各種クラウドサービスを開発・販売し、ビジネスに新しい価値をもたらすソリューションを提供しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社UsideU 広報担当

TEL ：050-3186-4820

E-mail ：info@usideu.com