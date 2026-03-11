【ペット保険 人気ランキング】2026年3月TOP5を発表！｜ペット保険比較のピクシー

株式会社ピクシー

【2026年3月版】ペット保険人気ランキング

https://pi-xy.co.jp/ranking/(https://pi-xy.co.jp/ranking/)

『ペット保険比較のピクシー』では、2026年2月1日から2月28日までのお申し込み件数に基づき、ペット保険のおすすめ人気ランキングをまとめました。ペット保険の加入や乗り換えをご検討中のお客さまに、一つの指標として参考にしていただければ幸いです。

最新3月版の人気ランキングは以下のとおりです。

1位【PS保険】

70％補償プラン

2位【FPC】

ペットほけんフィット70％補償

3位【アイペット損保】

うちの子（70%プラン）

4位【楽天ペット保険】

通院つき70%プラン

5位【SBIペット少短】

プラン70スタンダード

『ペット保険比較のピクシー』は、お客さまに安心して大切なペットの保険を選んでいただけるよう、今後も引き続き快適な保険選びをサポートしてまいります。

https://pi-xy.co.jp/(https://pi-xy.co.jp/)

【会社概要】

商号 ： 株式会社ピクシー

代表者 ： 代表取締役 小倉 鉄平

所在地 ： 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-27-15 高栄ビル3階

営業開始日： 2004年3月31日

事業内容 ： ウェブプロモーション、メディア運営、保険代理店、ペットサロン・ペットホテル運営

資本金 ： 5,000万円（2025年4月時点）

URL ： https://pi-xy.jp/