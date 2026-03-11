【ペット保険 人気ランキング】2026年3月TOP5を発表！｜ペット保険比較のピクシー
株式会社ピクシー
【2026年3月版】ペット保険人気ランキング
https://pi-xy.co.jp/ranking/(https://pi-xy.co.jp/ranking/)
『ペット保険比較のピクシー』では、2026年2月1日から2月28日までのお申し込み件数に基づき、ペット保険のおすすめ人気ランキングをまとめました。ペット保険の加入や乗り換えをご検討中のお客さまに、一つの指標として参考にしていただければ幸いです。
最新3月版の人気ランキングは以下のとおりです。
1位【PS保険】
70％補償プラン
2位【FPC】
ペットほけんフィット70％補償
3位【アイペット損保】
うちの子（70%プラン）
4位【楽天ペット保険】
通院つき70%プラン
5位【SBIペット少短】
プラン70スタンダード
『ペット保険比較のピクシー』は、お客さまに安心して大切なペットの保険を選んでいただけるよう、今後も引き続き快適な保険選びをサポートしてまいります。
https://pi-xy.co.jp/(https://pi-xy.co.jp/)
【会社概要】
商号 ： 株式会社ピクシー
代表者 ： 代表取締役 小倉 鉄平
所在地 ： 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-27-15 高栄ビル3階
営業開始日： 2004年3月31日
事業内容 ： ウェブプロモーション、メディア運営、保険代理店、ペットサロン・ペットホテル運営
資本金 ： 5,000万円（2025年4月時点）
URL ： https://pi-xy.jp/