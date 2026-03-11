「キャンつく」がキャンペーン投稿の企画・作成オプションを提供開始

株式会社 ピクルス

ひとりでも勝てるキャンペーンツール「キャンつく」を提供する株式会社ピクルス（東京都品川区、代表取締役 田中 稔、以下「当社」）は、SNSキャンペーンツール「キャンつく」の新オプションとして、キャンペーン用投稿の企画・作成代行サービス「投稿企画・作成オプション」の提供を開始いたします。投稿文の作成から投稿画像の制作、投稿代行までをワンパッケージで提供し、料金は1投稿5万円からご利用いただけます。

▼「投稿企画・作成オプション」サービス資料ダウンロード

https://camtsuku.com/document_archive/cam_opt_toukou

▼ 開発背景

SNSキャンペーンの成果を大きく左右する要素のひとつが、ユーザーの目に留まり、参加を促す「投稿」のクオリティです。

しかし、X（旧Twitter）は仕様やアルゴリズムの変化が早く、「どのような文面・構成・ハッシュタグが効果的なのかわからない」「久しぶりにキャンペーンを実施するが、最新のトレンドがつかめない」といった声が多くのお客様から寄せられています。

これまで「キャンつく」はキャンペーンの運用を自動化するツールとして多くの企業にご利用いただいてきた一方、投稿の作成はお客様自身でご対応いただく必要がありました。

今回のオプション提供により、キャンペーンの企画設計からクリエイティブ制作、運用までを一気通貫でサポートする体制を構築いたします。

▼サービスの概要

「投稿企画・作成オプション」は、「キャンつく」をご利用中のお客様向けに提供するオプションサービスです。キャンペーンの目的・参加条件・景品といった座組（企画の大枠）をお客様にご決定いただいたうえで、Xの最新トレンドやアルゴリズムに最適化した投稿文を当社が作成します。

投稿文に加え、投稿画像の制作および投稿代行もパッケージに含まれています。

▼ 主な特徴

Xの最新トレンドに合わせた投稿文を作成

X特有の文字数制限のなかで最大限の効果を発揮する文章構成、ユーザーの目を引く絵文字の配置、拡散されやすいハッシュタグの選定など、最新のSNSトレンドとアルゴリズムを踏まえた投稿文を作成します。「久しぶりのXキャンペーンで、現在の仕様がわからない」という担当者様にも安心してご利用いただけます。

投稿文・画像・投稿代行をワンパッケージで提供

投稿文のライティングだけでなく、投稿画像の制作、さらに実際の投稿作業の代行までを含むパッケージサービスです。キャンペーンツールの提供からクリエイティブ制作・投稿実行までをひとつの窓口で完結できるため、複数の外注先とのやり取りが不要になり、担当者様の負担を大幅に軽減します。

1投稿5万円からの明朗な料金体系

料金は1投稿5万円からと、導入しやすい価格設定です。キャンペーンの規模や投稿数に応じて柔軟にご利用いただけます。

▼ ご利用の流れ

STEP 1：キャンペーンの座組を決定

キャンペーンの目的（認知拡大・フォロワー獲得など）、参加条件（フォロー＆リポスト・ハッシュタグ投稿など）、景品の内容をお客様側でご決定いただきます。

STEP 2：オーダー（キャンペーン開始2週間前まで）

座組が決まった段階で、本オプションをお申し込みいただきます。キャンペーン開始の2週間（14営業日）前までのオーダーが必要です。

STEP 3：投稿文・画像の作成・ご確認

当社にてXの最新トレンドを踏まえた投稿文と画像を作成し、お客様にご確認いただきます。

STEP 4：投稿代行・キャンペーン開始

確認完了後、当社が投稿作業を代行し、キャンペーンがスタートします。

▼ こんなお客様におすすめ

キャンペーンの大枠（目的・景品・参加条件）は決まっているものの、「Xのトレンドがわからない」「どんな文面にすれば拡散されやすいかノウハウがない」「効果的な投稿を作る自信がない」とお悩みの担当者様に最適なオプションです。

SNS運用の専任担当がいない企業や、久しぶりにXキャンペーンを実施する企業にもご活用いただけます。

▼ ひとりでも勝てるキャンペーンツール『キャンつく』について

『キャンつく』は、SNSやイベント会場でのキャンペーンを迅速かつ低コストで実施するためのキャンペーン管理ツールです。

「SNSのフォロワーが増えない」「兼務でSNS施策に注力できない」「人的リソースが不足している」といった課題を抱える企業の悩みを解消します。

低予算で誰でも簡単に導入でき、シンプルながら高機能なツールとして、多くの企業から高い評価を得ています。また、手厚いサポート体制も提供し、導入後の運用もスムーズに進めることが可能です。

＜株式会社ピクルス 会社概要＞

会社名：株式会社ピクルス

代表者：代表取締役 田中 稔

設立：2003年9月19日

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田2-5-2（THE CASK GOTANDA 504）

事業内容：SaaS提供・Webマーケティング支援

URL：https://pickles.tv/