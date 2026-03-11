バーチャルシンガー・理芽の新曲「ぷれいや」配信開始 & MV公開

株式会社THINKR

KAMITSUBAKI STUDIO／PHENOMENON RECORD所属のバーチャルシンガー・理芽が明日2026年3月11日(水)に新曲「ぷれいや」をリリースいたします。

また、配信開始の3月11日(水)0:00にMVもプレミア公開いたします。

■5ヶ月ぶりの新曲「ぷれいや」

バーチャルシンガー・理芽が、新曲「ぷれいや」を2026年3月11日(水)に配信リリースいたしました。2025年10月リリースの「ノマネ」以来、約5ヶ月ぶりの新曲となります。

〈楽曲説明〉

バーチャルシンガー・理芽の新曲「ぷれいや」は、笹川真生による言葉とビートの臨界点を軽やかに飛び越えていく、BPM133のエレクトロ・ポップチューン。〈集団のテレポートみたい〉〈タイマンで決闘するテレパス時代〉といったフレーズが示す通り、この楽曲は現実と空想、私性と集合性、信仰と依存の境界を、めまぐるしいスピードで行き来する。デジタルな質感のトラックに乗るのは、「足りない」「足りない」と反復される欠落感と、「あなたになれるなら！」と叫ぶほどの強い同一化の欲望。その相反する感情は、理芽の透明感と切実さを併せ持つボーカルによって、どこかポップで、しかし確かに不穏な輝きを帯びる。〈君のことばの信者になっていく〉〈君の宇宙の信者になっていく〉というリフレインは、誰かに憧れること、誰かの世界に身を委ねることの甘美さと危うさを同時に照らし出す。現代的な語彙と詩的跳躍を織り交ぜた笹川真生のリリックワークと、理芽の存在感が交差することで、「ぷれいや」は単なるポップソングを越え、〈次の時代へ跳ぶ術〉を探るための、ひとつのスローガンのように響く。

Mixは池田洋 (hmc studio)、マスタリングは吉良武男 (TEMAS) が担当しています。

■nnikoによるアニメーションMVも同時公開

配信リリースとともに3月11日(水) 0:00にMVもプレミア公開いたします。MVは初タッグとなるnnikoが制作したアニメーション作品。

漫画の世界へ誘われる少女をテーマにした、どこか現実離れした浮遊感のある映像で、何かを愛する気持ちに飲み込まれていく刹那的でありながら幸福でもある様子を遊び心ある演出と共にお届けしています。

■理芽 - ぷれいや (Music Video) 3月11日(水) 0:00プレミア公開

https://youtu.be/AkaA3K6tOgg?si=wwZZJL6akchFM1zR

Music Video Credit

Director: nniko

お手伝い: nniko母

〈nnikoコメント〉

最初に歌詞を見た時に、「大好きな対象を想うばかり、自分というものがどこかに消失してしまう」…みたいな、そういう人をイメージしたのですが、それをポジティブなものにもネガティブなものにも位置付けたくなかったので、こういう画面になりました。刹那的な幸福も抱きしめていきたいものです（だいぶポジティブじゃないかという作風ですが、ちょっとばかり毒っ気もあるんじゃないでしょうか！）。

理芽さんの歌声はどの楽曲でも素晴らしいものではありますが、「ぷれいや」でのそれは、毎日をずっとすっ飛ばしているような自分に「別にいいんじゃないですか」とやわく触れてもらったような気持ちになり、ありがとうと思いました。

こういう肩の力が抜けるような感覚をMVに投影できたらな、という思いもありました。

漫画の世界に誘われる女の子ということで、漫画風の吹き出しを多用しました（テキストフォントも、一部の方には大変見覚えのあるものだと思います）。

その中で、吹き出しに合わせてテキストをこちらで区切ってしまうというのが大変重みのある事だなと思いながら入力していました。

このスペースすらも詩なんではないか…など長考する時間が長かったように思います。

歌も詩もMVも、全部一緒にでも、それぞれでも楽しんでいただけたらなと思います。

■理芽「ぷれいや」楽曲情報

2026年3月11日(水) リリース

Lyrics, Music & Arrangement: 笹川真生

Mixed by Hiroshi Ikeda (hmc studio)

Mastered by Takeo Kira (TEMAS)



Streaming / Download

https://zula.link-map.jp/links/rim-prayer

■その他リリース情報

2026年4月29日(水) リリース

理芽

Cover Live Album「CHOCOLATE LIVE4」



01. Re:Re:

02. Sesame

03. TRUMAN

04. Tremolo

05. 愛をさわれたら

06. あらわれないで

07. READY

08. Nevermore

09. スターラブレイション

10. 情熱

11. ORION

12. 瞳をとじて

13. ラプソディ

14. L4DY

15. Overdose

16.共犯者

17. 赤橙

18. 生活

19. バイタルサイン

20. come again

商品販売ページ

https://findmestore.thinkr.jp/blogs/features/rim_live_chocolate4

一次予約期間：2026年2月10日(火) 22:00 - 2026年3月16日(月) 13:00まで

■理芽プロフィール

日本語の歌、英語の歌、韓国語の歌が好きな謎めいた目をした女の子。

透明感と艶やかさが同居する不思議な歌声を持つ、ジャンルと国境を横断する可能性を秘めた次世代バーチャルシンガー。

YouTube (Main) https://www.youtube.com/@RIM_virtual

YouTube (Sub) https://www.youtube.com/@RIMstrangegirlclub

X https://twitter.com/RIM_virtual

Instagram https://www.instagram.com/rim_virtual/

TikTok https://vt.tiktok.com/UYEfDD/

■KAMITSUBAKI STUDIOについて

次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出すクリエイティブレーベルであり、新時代のアーティストマネジメント事業を展開。アーティストの発掘や開発を行うマネジメントスタッフとYouTubeやSNSの運用ノウハウを持ったマーケティングスタッフなどからなる運営体制を作り上げています。

バーチャルシンガー、シンガーソングライター、作曲家、映像作家、ストーリーライター、イラストレーター、デザイナーなど様々なクリエイターやアーティスト達とのコラボレーション、そしてそれを受け取ってくださる皆様とともに作品を“共創”し、新たなクリエイティブ・ライブ・作品の創出や、音楽体験そのもののアップデートに挑戦しています。

公式サイト：https://kamitsubaki.jp/

（運営 株式会社THINKR：https://thinkr.jp/）