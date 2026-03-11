『花緑青が明ける日に』のティザービジュアル アクリルジオラマスタンド、BIGアクリルスタンド、丸型折りたたみミラーなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『花緑青が明ける日に』の商品7種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『花緑青が明ける日に』の商品の受注を3月6日（金）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/2003?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼ティザービジュアル アクリルジオラマスタンド

ティザービジュアルをアクリルジオラマスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\3,850(税込)

サイズ：（約）26.8×17.2cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼BIGアクリルスタンド

メインビジュアルの帯刀敬太郎、式森カオルをBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全2種（帯刀敬太郎、式森カオル）

サイズ：本体：（約）13.5×9cm 台座：（約）13.5×3.3cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼丸型折りたたみミラー

作品のモチーフを折りたたみミラーに仕上げました。

コンパクトサイズで持ち運びしやすく、手触りがよく汚れにくい耐久性のある素材を使用したアイテムです。

カバンに入れて携帯するなど、日常生活の様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：\1,980(税込)

サイズ：（約）70×70mm 厚み：10ｍｍ

素材 ：合皮

▼BIGアクリルキーホルダー

メインビジュアルの帯刀敬太郎、式森カオルをBIGなアクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,100(税込)

種類 ：全2種（帯刀敬太郎、式森カオル）

サイズ：（約）99×99mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼缶バッジ2個セット

メインビジュアルの帯刀敬太郎、式森カオルを缶バッジ2個セットに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\990(税込)

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼A3ポスター

帯刀敬太郎、式森カオルの印象的なシーンをA3サイズのポスターに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全2種（帯刀敬太郎、式森カオル）

サイズ：A3

素材 ：紙

▼Ani-Frame3枚セット

帯刀敬太郎、式森カオル、帯刀千太郎の印象的なシーンをインスタントカメラで撮影したようなデザインのイラストカード3枚セットに仕上げました。

お部屋に飾ったり、スマホに挟んで持ち歩いたりして、キャラクターとの日常をお楽しみください。



※「Ani-Frame」はインスタントカメラで撮影したようなフレーム（枠）デザインを施したAMNIBUSのオリジナルイラストカードシリーズです。

▽仕様

価格 ：\495(税込)

サイズ：（約）86×50mm

素材 ：紙

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/2003?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C)2025 A NEW DAWN Film Partners