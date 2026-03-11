宝石・貴金属大手企業向けにオークションプラットフォームを開発【複数サイト一元管理】

株式会社ドリームネッツ

株式会社ドリームネッツ(本社：広島県福山市、代表取締役社長：井上 一成)は、宝石・貴金属の鑑定から加工・販売を手がける大手企業より、販路拡大およびバックオフィス業務の効率化を目的としたオークションプラットフォームを受注しました。自社のオークションパッケージを基盤としたカスタマイズ開発により高性能・短納期を実現。 2026年3月にオープンしました。

背景

宝石・貴金属の流通においては、鑑定情報や加工内容など、商品の価値を正確に伝えるための詳細な情報管理は不可欠です。一方で、オンライン取引の拡大に伴い、非対面でも安心して参加できるオークション形式の販売経路へのニーズが高まっています。

今回、本プラットフォームを導入した事業者では、鑑定・加工・販売を一貫して行う自社の強みを活かしつつ、取扱商品の販売機会を拡大し、業務全体の効率化を図ることを目的に、独自のオークションプラットフォームの構築を決定しました。

プラットフォームの特長

1. 複数サイト（EC、オークション等）を一元管理

統一仕様の管理画面上で複数のオークションサイトやECサイトを一元管理できます。サイト切り替えも選択のみで行えるため、複数チャネル展開においても効率的かつ安定した運営が可能です。

また、新規サイトも同一基盤で構築できるため、将来的な事業拡大にも柔軟に対応します。

2. 運営者による「出品代行型」オークション運用

運営者が商品リストをもとに出品登録を行う運用モデルを採用。品質表現の統一と業務効率化を両立

し、参加者の信頼性向上と安定したオークション運営を実現します。

3. 宝石・貴金属に最適化された商品管理

商材の特徴に合わせ、鑑定書情報・素材・重量・宝石情報といった属性を管理できる商品情報設計を採用。

複数画像の登録や視認性に配慮した画面構成により、オンライン上でも商品の状態を適切に伝えます。

4. オークション運営に必要な基本機能を標準搭載

リアルタイム入札や自動延長、会員制運用など、オークション運営に不可欠な機能を標準実装。参加者にとって分かりやすく、スムーズな取引環境を提供します。

5. パッケージ活用によるスピーディな立ち上げ

自社オークションパッケージを基盤として、お客様の機能要望を叶えたカスタマイズ開発を行い、短期間でのサイトオープンを実現。商材特性や運営フローに合わせた調整により、実用性の高いプラットフォームを構築しました。

お問い合わせ先

株式会社ドリームネッツ

電話 ：084-973-3521

担当者：金尾

https://www.dreamnets.co.jp/contact/newsrelease.html?utm_source=prtimes&utm_medium=2603(https://www.dreamnets.co.jp/contact/newsrelease.html?utm_source=prtimes&utm_medium=2603)

※オークション構築パッケージについてはこちら(https://www.dreamnets.co.jp/auction/?utm_source=prtimes&utm_medium=26039)

会社概要

ニュースリリースへのお問い合わせ

弊社は企業の成長を支えるDXソリューションを提供するIT企業です。主力製品である「オークション構築パッケージ」をはじめ、ECやアプリ開発、システム開発の分野で20年以上の開発実績を持ち、大手企業など、国内外のクライアントに向けたカスタマイズ可能なソリューションを強みとしています。

会社名 ： 株式会社ドリームネッツ

本社 ： 〒720-0063 広島県福山市元町13-20 元町プラッツビル4F

代表者 ： 代表取締役社長 井上 一成

事業内容： Web・ECサイト制作、スマホアプリ開発、

システムの企画・開発・運営など

URL ： https://www.dreamnets.co.jp/