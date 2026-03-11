エージェンテック、ダイワボウ情報システムと販売代理店契約を締結

株式会社エージェンテック

AIとクラウドを活用し様々な業種のDXを提案する株式会社エージェンテック（東京都千代田区、代表取締役社長：金淙採）は、ダイワボウ情報システム株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：松本 裕之、以下 DIS）と、AI生成ナレーション付き資料作成サービス「AI Shorts」に関する販売代理店契約を締結したことをお知らせします。本契約締結により、DISの販売ネットワークを通じて、AI Shortsの提供を進めてまいります。

近年、営業資料や製品説明資料、社内マニュアル、研修教材など、企業内には多様な資料が蓄積されています。一方で、資料の内容理解や説明が担当者に依存しやすいこと、拠点・部門をまたいだ情報共有に時間を要することなどが課題として挙げられています。こうした背景から、既存資料を活かしながら、より分かりやすく伝える手段への関心が高まっています。

AI Shortsは、PowerPointやPDFなどの既存資料をもとに、AIが内容を解析し、ページごとの説明文案（台本）とAIナレーションを生成することで、資料を「話すスライドショー」として展開できるサービスです。専門的な動画編集スキルを前提とせず、資料の更新や目的に応じて内容を調整しやすい点が特長です。企業は、自社の業務資料を用いて、情報共有や教育、説明のあり方を検討・評価することができます。

本契約により、エージェンテックはDISと連携し、企業規模や業種を問わず、資料活用を起点とした情報共有の選択肢を広げてまいります。なお、本件はサービスの導入や採用、本格運用を示すものではなく、各企業が自社の業務環境に応じて検討・評価を行う機会を提供するものです。

■ダイワボウ情報システム株式会社について

DISはIT流通を支える国内最大級のディストリビューターとして、国内外約1,500社に及ぶメーカー・サプライヤーから仕入れたIT関連商品を、国内約18,000社の販売パートナー様を通じて、全国各地のエンドユーザー様へ全国101の営業拠点による地域に密着した営業体制を構築し、「顔の見えるディストリビューター」としてクライアント企業の多様なご要望に応えています。

公式サイト：https://www.pc-daiwabo.co.jp/

AI Shortsについて

お客様がお持ちの資料（PDF、PowerPoint、JPGなど）をアップロードするだけで、AIが内容を解析しページごとに最適化された台本を生成。生成した台本をナレーションとして挿入した動画を作成するサービスです。（特許出願番号：2025-005193）

詳細を見る :https://www.ai-shorts.jp/

株式会社エージェンテック会社概要

- 社名 株式会社エージェンテック- 本社所在地 東京都千代田区神田司町2-2 新倉ビル6F- 代表者 代表取締役社長 金 淙採- 設立 2004年1月- 企業サイト https://www.agentec.jp/(https://www.agentec.jp/)