りーふねっと、電話認証サービス「らくらく電認錠」を提供開始

株式会社りーふねっと

株式会社りーふねっと（本社：大阪市中央区、代表取締役 / CEO：岡 丈詞、以下 りーふねっと）は、電話発信のみで本人認証が完了する電話認証サービス「らくらく電認錠（でんにんじょう）」（https://leafnet.jp/telauth/）の提供を開始いたしました。

近年、フィッシング詐欺や認証代行等の増加により、ID・パスワード認証やSMS認証といった従来の認証方式では、十分な安全性を確保することが難しくなっています。

こうした背景を踏まえ、りーふねっとは、認証コードを使用せず、利用者が電話をかけるだけで認証が完了する新たな本人認証手段として、本サービスを開発いたしました。

■「らくらく電認錠」とは

「らくらく電認錠」は、当社が発番する「0067」から始まる一意のワンタイム電話番号に、利用者が電話を発信することで本人認証が完了する電話認証サービスです。

SMSやメールによる認証コードの送受信を行わないため、認証コードの盗み見やフィッシングによる情報窃取といったリスクを大幅に低減することが可能です。

■「らくらく電認錠」の特徴

「らくらく電認錠」の特徴としては、以下の点が挙げられます。

・高いセキュリティとフィッシング耐性

リンクや認証コードを使用せず、音声通信による認証を行うため、認証情報の窃取リスクを低減します。

・認証コード不要の簡単な操作性

利用者は画面に表示された認証用電話番号へ電話をかけるだけで認証が完了し、煩雑なコード入力は不要です。また、利用者の通話料は無料です。

・ワンタイム電話番号による安全な認証

認証用電話番号には有効期限を設定でき、短時間で失効させることも可能なため、認証代行などの不正利用を防止します。また、ワンタイム電話番号は最大で１兆通り（※固定6桁+ランダム12桁の場合）からランダムで生成されるため、総当り攻撃による不正ログインもほぼ不可能となります。

・API連携による容易な導入

既存のWebサイトやアプリケーションにAPI連携で組み込むことができ、短期間での導入が可能です。

■ 利用イメージ

新規登録時の携帯電話番号の確認

当社で発番した一意の認証用ワンタイム電話番号(0067XXXXXX)に発信することで認証が完了する仕組みとなります。

新規登録時に電話による認証を行うことで、本人の電話番号であることの認証が可能となります。

らくらく電認錠利用イメージ

■ 想定される利用シーン

・Webサービスやアプリの新規登録・ログイン時の本人認証

・不正ログイン、アカウント乗っ取り対策

・商品購入時や送金時の本人確認

・SMSやメールが届かない場合の代替認証

・多重登録やなりすましの防止

■株式会社りーふねっと 会社概要

会 社 名：株式会社りーふねっと https://leafnet.jp

住 所：東京 東京都港区西新橋２丁目８番６号

大阪 大阪府大阪市中央区博労町４丁目３番２号

代 表 者：代表取締役/CEO 岡 丈詞

事業内容：i-mode等の携帯ネット接続サービス開始初期に、日本初の携帯電話を使ったキャンペーンを企画・運営したほか、ケータイFLASHソリューションを日本で初めて商品化するなど、時代のニーズを先取りした独自の企画・サービスを展開し続けています。通信事業である「６７コール」や「SMS FourS」、エンタメ系アプリ・サイトの開発など、モバイルビジネス黎明期からの経験に独自のアイデアを掛け合わせた開発・サービスを幅広く展開しています。

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

株式会社りーふねっと 広報（担当：田口）

TEL：03-6435-8989 / Email：info@leafnet.jp