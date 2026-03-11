水戸証券株式会社とのプラチナパートナー契約締結（増額）のお知らせ

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、水戸証券株式会社と、オフィシャルパートナー契約（プラチナパートナー）を増額にて締結いたしましたのでお知らせいたします。

プラチナパートナー契約内容

■内容

・ゴール裏2列目看板の掲出

・選手ベンチ上バナー掲出

・大型ビジョン演出（チャンス／ゴール）

・水戸ホーリーホックカップ（夏）への冠協賛

■契約期間

2026年3月1日～

水戸証券株式会社 代表取締役社長 小林 克徳様よりファン・サポーターの皆さまへ

Ｊ１昇格おめでとうございます。

この度、水戸証券は水戸ホーリーホックとプラチナパートナー契約を締結いたしました。

1921年（大正10年）、茨城県水戸市で創業し、2021年に創業100周年を迎えた当社は、関東を中心に多くのお客さまからご愛顧をいただき、変動の激しい証券業界において、一貫して自主独立を堅持してまいりました。

当社の経営理念は「水戸証券は、顧客・株主・社員にBESTをつくす企業でありたい」であります。この経営理念や「金融サービスを通じて価値を創造し、お客さまと地域社会の豊かな未来の実現に貢献する」というパーパスの実現に向け、お客さま一人ひとりのライフプランの実現、地域社会の発展に向け取り組んでおります。

2025年リーグでは、Ｊ２優勝・Ｊ１昇格の快挙を成し遂げた水戸ホーリーホックの皆さまに、多くの夢と感動を与えていただきました。その活躍に敬意を表し、Ｊ１での更なる躍進を祈念するとともに、スポーツを通じた地域の活性化を応援していくことで、地域社会の豊かな未来の実現に貢献してまいります。

法人概要

■法人名

水戸証券株式会社

■所在地

東京都文京区小石川一丁目1番1号

■代表者

代表取締役社長 小林 克徳

■事業概要

第一種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業

■URL

https://www.mito.co.jp/