セキュアラミル株式会社（所在地：東京都千代田区神田佐久間町3-5、代表：藤原能成）は、初期投資無しでスマートフォンによる音声録音から文字起こし、そしてAI要約機能や記録場所を保存する新アプリケーション『パカめも』を発表しました。国内サーバーのみを使用し、データベースは全て強力な暗号化で高いセキュリティを担保しつつ、アプリケーションでは直感的な操作性を両立した本サービスは、会議の議事録作成や日常の困っている事をAI技術の力で効率化を実現します。まずはAndroid版からの提供となります。iOS版も鋭意開発中です。

使い方は貴方次第！議事録の作成からハラスメントトラブル、難しい説明の要約まで！

社会的ニーズ【ビジネス・企業向け】

「言った・言わない」のトラブルとハラスメントから身を守る、次世代の証拠保全

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=gCTHpLFwOxM

■ 開発の背景と社会的ニーズ近年、ビジネスの現場において「言った・言わない」のトラブルや、密室で発生するパワハラ・セクハラといったコンプライアンス問題が深刻化しています。自身の身とキャリアを守るため、あるいは企業が従業員を守るため、「客観的で揺るぎない証拠」を安全に残したいという切実なニーズが急増しています。また、会議や商談といった機密性の高い音声データを、海外のクラウドサーバーに預けることへのセキュリティ懸念も高まっており、企業にはより強固なデータガバナンスが求められています。

■ 『パカめも』が提供する解決策このような背景から誕生した『パカめも』は、単なるAI文字起こし・要約作成アプリではありません。最大の強みは、録音時の「GPS位置情報」と「音声ファイルのハッシュ値」を暗号化して強固に紐付ける独自の「改ざん防止技術」、そして運営者・管理者ですら文字起こしのデータを読み取る事は不可能な暗号化処理です。ひとつ目の強みは、万が一のトラブルの際にも、「いつ・どこで録音された、一切編集されていない本物のデータであるか」を客観的に提示できる強力な“お守り”となります。ふたつ目の強みは、全ての文字起こしデータは毎回異なる暗号化によって保護されデータベースへ記録される事です。ユーザー毎ではありません。文字起こしや要約した個別のデータ単位で暗号方法を変更しています。すべてのデータ処理は国内サーバーでセキュアに完結。AIによる議事録の自動化という業務効率化はもちろん、ビジネス現場における「情報の透明性」と「身の安全」を高い次元で両立できるソリューションです。

社会的ニーズ【シニア・一般生活者向け】

テーマ：生活の端々に存在する難しい説明も「やるべきこと（ToDo）」に変わる。家族も安心のAIサポート

■ 開発の背景と社会的ニーズ高齢化社会が進む中、シニア世代やそのご家族を支える上で「情報の壁」が大きな課題となっています。例えば、専門的な説明を必要とする場面（医療・介護機関でのご相談や、役所での複雑な手続きなど）において、ご高齢の方がその場で内容を正確に把握し、後からご家族へ伝えることは決して簡単ではありません。「結局、明日からどうすればいいのか分からない」といった不安は、ご本人だけでなくご家族にとっても大きな負担に繋がります。また、こうしたプライバシーに関わる大切な会話だからこそ、「誰かに聞かれたり、海外のサーバーにデータが流出したりしないか」といったセキュリティへの懸念をクリアする仕組みが求められています。

■ 『パカめも』が提供する解決策『パカめも』は、そんな「聞き逃し」や「伝達もれ」による不安を、確かな「安心」に変えるために開発されました。専用レコーダーなどの追加投資は不要です。お手持ちのスマートフォンにアプリをインストールするだけ。事前の同意を得て録音ボタンを押せば、AIが複雑な会話を「分かりやすい要約」や「次にやるべきこと（ToDo）」として瞬時にテキスト化し、整理します（※）。これにより、ご本人が「自分が今、何をすればいいのか」を後からゆっくり見返すことができるだけでなく、離れて暮らすご家族への正確な情報共有もスムーズに行えます。データは国内サーバーにて処理され、独自の暗号化技術によりプライバシーに配慮した設計となっています。誰もが情報を取り残されず、安心して毎日の生活を送るための、優しく頼もしいAIパートナーです。【ご利用にあたっての注意事項】※ 録音を行う際は、必ずお相手（医師や窓口の担当者など）に事前の許可を得た上でご利用ください。※ AIによる要約およびToDoリストは会話内容の整理をサポートするものであり、内容の完全な正確性を保証するものではありません。医療機関での服薬指示など、専門的な判断が必要なものについては、必ず医師や専門家から渡された処方箋や書面を優先してご確認ください。

【ビジネスシーン】利用シーンと効果

■ シーン1：社内会議・クライアントとの商談【大幅な時間短縮】 会議終了と同時にAIが文字起こし・要約・ToDo（決定事項と次のアクション）を作成。議事録作成に費やしていた残業時間と人件費を劇的に削減します。【業務スピードの向上】 参加できなかったメンバーへの共有が即座に完了し、プロジェクトの進行スピードが加速します。議事録より早く伝えたい場合には、簡単操作で文章を即共有。【認識のズレ防止】 「言った・言わない」のトラブルを未然に防ぎ、再確認や再調整にかかる無駄なコミュニケーションコストを削減します。■ シーン2：1on1面談・人事評価・退職交渉【法的リスクの回避】 GPSとハッシュ暗号化による「改ざん防止機能」により、密室でのやり取りを客観的な記録として保全。後々の労使トラブルや訴訟リスクを回避し、莫大な対応コストを防ぎます。【コンプライアンス強化】 パワハラやセクハラに対する強力な抑止力となり、健全な職場環境の維持に貢献します。■ シーン3：外回り営業・建設現場・フィールドサービス【帰社後の事務作業ゼロ】 現場での会話や点検時の音声をスマホで録音するだけ。帰社後にPCを開いて日報や報告書をまとめる時間を削減し、直行直帰を促進します。【信頼性の高い報告】 「いつ・どこで録音したか」がGPS情報で確実に記録されるため、報告内容の信頼性が担保され、マネジメント層の確認作業もスムーズになります。■ シーン4：新製品発表会、政治家へのインタビュー【速報性が必要な記事】録音が終わり次第、即「文字起こしと要約」を依頼。要約で伝えたい事が完結にまとまっているので、SNSへさっとポスト。文章を作る手間もいらずニュースの速報性に寄与します【同日に色々と回る取材者】GPS情報が記録されているので、「あ、あそこの発表会だ！」と直感的に理解できます。勿論文字起こし後のタイトルは変更できるので、情報の整理にも安心

【シニア・一般生活者・介護向け】利用シーンと効果

■ シーン1：医療機関でのご相談（医師からの説明・インフォームド・コンセントなど）【ご家族の付き添い負担を大幅に軽減】ご高齢の方がお一人で受診される場合でも、事前の許可を得て録音したテキストデータをご家族に共有するだけで、正確な状況が伝わります。ご家族が毎回仕事を休んで付き添う「時間的・経済的負担」を軽減する一助となります。【複雑な説明の振り返りをサポート】専門的な医療用語や今後の治療方針も、AIが分かりやすい「要約」と「次回予約日や準備物などのToDo」として整理します。ご自宅に戻ってからゆっくり見返すことができるため、理解不足によるご不安や、医療機関への再確認の手間を減らします。【ケアマネージャー等へのスムーズな連携】共有されたテキストデータを活用することで、ご家族からケアマネージャーや訪問看護師へ正確な情報連携がしやすくなり、伝達ミスによるトラブルの未然防止に役立ちます。■ シーン2：役所・銀行での複雑な手続き（年金、保険、相続など）【抜け漏れによる再訪問の手間を軽減】窓口での複雑な手続き説明も、許可を得て録音しておくことで、「次に準備する書類」や「次に行くべき窓口」をAIがToDoとして明確化します。手続きの抜け漏れによる「二度手間（交通費や移動時間）」を減らす強力なサポートとなります。【状況整理による、ご家族や専門家との連携強化】正確な記録がテキストとして残るため、後からご家族がサポートしやすくなります。また、行政書士などの専門家へ相談する際にも、状況の共有がスムーズになり、より的確なアドバイスを受けやすくなります。■ シーン3：悪質な訪問販売・詐欺トラブルへの備え【客観的な記録によるスムーズな相談】玄関先等での不審な勧誘を受けた際、記録として録音を残すことで「いつ・どのようなやり取りがあったか」を客観的に振り返ることができます。警察や消費者センターへ相談する際の情報整理がスムーズになり、トラブルの早期解決に役立ちます。■ シーン4：訪問介護・ヘルパー間の引き継ぎ【円滑な情報共有によるケア品質の向上】スタッフ間での口頭の引き継ぎをアプリで録音・テキスト化し、注意事項をToDoとして簡単に共有。「言った・言わない」の認識のズレを減らし、スタッフ間のスムーズな連携と、より安全で確実なケアの提供をサポートします。【スタッフの業務負担軽減】手書きのノートや連絡帳に詳細を書き込む手間と時間を大幅に省くことができ、スタッフが本来のケア業務に専念できる環境づくりに貢献します。

『パカめも』の主な特長

『パカめも』が選ばれる6つの革新的特長『パカめも』は、単なるボイスレコーダーではありません。ビジネスの業務効率化から、日常生活における情報整理やトラブルへの備えまで、あらゆる場面であなたの「時間」と「安心」を生み出す次世代のAIメモアプリです。1. どなたでも迷わない、ワンタップの高音質録音専用の機器は一切不要です。お手持ちのスマートフォンを開き、直感的な画面でボタンをタップするだけで、手軽に高品質な録音がスタートします。ビジネスパーソンからシニア層まで、世代を問わず迷わずお使いいただける「シンプルさ」を極めました。2. 手作業を大幅に削減する、高精度なAI文字起こし録音した音声は、最新のAI技術によって自動的にテキストへ変換されます。複数人の会話や専門用語の認識も強力にサポートし、これまで何時間もかけていた議事録の作成や、メモの清書にかかる業務負担を劇的に軽減します。3. 複雑な話も一目でわかる「AI要約 ＆ ToDo（行動）抽出」長時間の会議や、専門的な知識を要する複雑な説明も、AIが「分かりやすい要約」として瞬時にまとめます。さらに、会話の中から「誰が・いつまでに・何をするか」といった『ToDo（次のアクション）』候補を自動で抽出してリスト化。ビジネスにおけるタスク漏れの防止はもちろん、日常生活においても「次に準備すべきこと」が整理され、迷いのないスムーズな行動を後押しします。4. 客観的な記録を残す「GPS連携・改ざん防止機能」（独自技術）『パカめも』ならではの大きな特長が、独自の記録保全技術です。録音時の「GPS位置情報」と「音声ファイルのハッシュ値」を暗号化して強固に紐付けることで、「いつ・どこで録音され、編集されていないオリジナルのデータであるか」を示す客観的な記録となります。ビジネスにおける「言った・言わない」のすれ違いや、不審な訪問販売などのトラブルから、あなたと組織を守る強力な”お守り”として機能します。5. プライバシーに配慮した「国内サーバーでのデータ処理」会議の機密情報や、個人のプライバシーに関わる大切な音声を扱うからこそ、セキュリティには妥協しません。全てのデータ処理を国内サーバーで完結させる設計により、海外への予期せぬ情報流出リスクを低減。データガバナンスを重視される法人様や、プライバシーを大切にされる個人の方にも、安心して導入いただける環境を提供します。6. 家族にもチームにも、スムーズに伝わるシームレスな共有機能音声データはご自身のスマートフォン端末内に保管され、文字起こしや要約・ToDoのテキストデータはクラウド経由でマルチデバイスから即座に確認可能です。完成した議事録をチームのチャットツールに貼り付けたり、相談窓口でのやり取りを離れて暮らすご家族にSNSで共有したりと、必要な方へのスムーズな情報連携が簡単な操作で完了します。

『パカめも』概要

- サービス名：パカめも- 提供開始日：2026年3月11日- 対応OS：Android 8.0以上 (Android 10以上推奨) , iOS17以上(開発中)- 価格体系： - サブスクリプションプラン(7時間)：月額550円～（税込） - チケットプラン(都度3時間)：330円（税込）- 公式サイト：https://pacamemo.com/

会社概要

- 社名：セキュアラミル株式会社- 設立：2007年3月- 代表者：代表取締役 藤原能成- 所在地：東京都千代田区神田佐久間町3-5- 事業内容： - 情報通信システム及び情報通信セキュリティの設計、構築、運用、保守及び運用改善コンサルティング - 個人情報等の情報の管理、保護及びそれらに関するサーバ・情報通信システムの企画、構築、運用、保守 - サーバ、パソコン、情報通信システムに係る機器及び装置類、事務製品、ＯＡ機器、リサイクル家電等の中古買取、レンタル、リース、販売 - 芸能タレント、音楽家、映画監督、脚本家、演出家、スポーツ選手、文化人等の育成ならびにマネジメント - イベント、研修会、講習会等の各種教育事業に関する企画、立案、制作、運営並びにコンサルティング業務 - 広告宣伝の代理業務 - レンタルオフィス、シェアオフィス、シェアハウスの企画・運営及び管理 - 物品の輸出入及び販売並びにその問屋業、仲立業及び代理業

