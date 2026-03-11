伝説の名車「トヨタ2000GT」マウス、付属マウスパットが新しくなって Amazon.co.jp に登場！予約開始。
「TOYOTA 2000GT」型 Bluetooth マウス
伝説は、デスクの上で今も色褪せない。日本が世界に誇る名車「TOYOTA 2000GT」を忠実に再現した、ミニカーのようなBluetooth無線マウスが、CAMSHOP.JPにて予約販売を開始します。
本商品は、トヨタ自動車公認ライセンスのもと開発された「TOYOTA 2000GT」型Bluetoothマウス。
流麗なボディラインや細部の造形に至るまで実車を徹底的に再現し、ヘッドライト・リアライトが点灯するギミックも搭載。
PC周辺機器でありながら、精巧なミニカーを手にしたかのような高い満足感を味わえる一台です。
使用しない時は、手のひらサイズのオブジェとしてデスクに飾ることも可能。
仕事中の相棒としてはもちろん、ふと目に入るたびに気分を高めてくれる存在となります。
今回の注目ポイントは、付属マウスパッドのデザインがリニューアル。
前作では2種類のうちいずれか1枚が同梱されていましたが、
本モデルではバリエーションを拡充し、全3種類のデザインを展開します。
いずれも「トヨタ2000GT」をモチーフにしたイラストを採用。
マウス本体と組み合わせることで、名車の世界観がデスク全体に広がり、
使うたびに楽しさを感じられる空間を演出します。
また本商品は、「クルマ好きのあの人に、何を贈ろうか」と迷ったときにも選びやすい一品です。
実用性がありながら、所有する喜びや話題性も備えているため、
誕生日や記念日、節目のお祝いなど、さまざまなシーンで喜ばれるアイテムとなっています。
生産数は2000個限定。
自分のために選ぶ一台としても、
大切な人を思い浮かべながら手に取る一台としても、
特別感をしっかりと感じられる限定プロダクトです。
Amazon.co.jp：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D9Y5PG2T
オフィシャルサイト：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1089415&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1089415&sort=n)
【トヨタ2000GT】
世界中のスーパーカーファンの中で特に有名な日本車といえば「トヨタ2000GT」。
トヨタ2000GTは1967年から1970年までの約3年間で351台のみ生産された名車で、「幻の名車」と言われています。トヨタとヤマハ発電機で協力し開発されたトヨタ2000GTは、当時の日本では初となる技術が多数採用されており、自動車業界をけん引していた欧州のスーパーカーに並ぶ性能を誇りました。
現在でも希少車として高値で取引がされており、最近では特別車（シェルビーによるレーシング仕様車）がオークションで三億円近い価格で落札されました。
使わない時は飾って楽しめる、精巧さ。2000GTマウスのフロント・リアディテール2000GTの世界観を楽しめるマウスパッドが付属。
「TOYOTA 2000GT」型 Bluetooth マウス
●無線マウス toyota 2000GT に Bluetooth 対応版
●名車を忠実に再現したミニカーのような仕上がりでインテリアにも
●ヘッドライト、リアライトが点灯するギミックつき
●オリジナルデザインのマウスパッド付属
Amazon Click Car products
https://www.amazon.co.jp/dp/B0D9Y5PG2T
店頭の他、メーカー「CAMSHOP.JP」にて販売中です。
商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1089415&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1089415&sort=n)
「TOYOTA 2000GT」型 Bluetooth マウス
【トヨタ2000GT】
世界中のスーパーカーファンの中で特に有名な日本車といえば「トヨタ2000GT」。
トヨタ2000GTは1967年から1970年までの約3年間で351台のみ生産された名車で、「幻の名車」と言われています。トヨタとヤマハ発電機で協力し開発されたトヨタ2000GTは、当時の日本では初となる技術が多数採用されており、自動車業界をけん引していた欧州のスーパーカーに並ぶ性能を誇りました。
現在でも希少車として高値で取引がされており、最近では特別車（シェルビーによるレーシング仕様車）がオークションで三億円近い価格で落札されました。
使わない時は飾って楽しめる、精巧さ。2000GTマウスのフロント・リアディテール2000GTの世界観を楽しめるマウスパッドが付属。
「TOYOTA 2000GT」型 Bluetooth マウス
「TOYOTA 2000GT」型 Bluetooth マウス
「TOYOTA 2000GT」型 Bluetooth マウス
「TOYOTA 2000GT」型 Bluetooth マウス
「TOYOTA 2000GT」型 Bluetooth マウス
[商品詳細]
対応機種：
Bluetooth5.1に適合しHIDプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、
Apple Macシリーズ、
Chrome OS搭載パソコン、
Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ
対応OS：
Windows 11・10・8.1・8・7、
macOS 11、macOS 10.12~10.15
Chrome OS、Android7~11、
iPadOS 13~14
【寸法・重量】
本体(約)：W50 x D130 x H35 mm 60g
パッケージ ：W195 x D125 x H55 mm 176g
JAN：4570138432449
品番：432449
CAMSHOP.JP
販売元会社名 ：株式会社フェイス
所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38
お問い合わせ：076-287-6593(#)
メール ：27@faith-jp.com
受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)
HP ：https://camshop.jp/
CAMSHOPメールマガジン
https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043(https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043)
▼X
https://twitter.com/camshop_byfaith
▼インスタグラム
https://www.instagram.com/camshop_by_faith/
https://www.instagram.com/faithinc_norimono/
https://www.instagram.com/faithinc__fun/
▼公式LINE
https://lin.ee/35ZhpoPh
[商品紹介ページ]
https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1089415&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1089415&sort=n)