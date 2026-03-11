年商1億円以上の創業者が集う世界最大級の起業家ネットワーク「EO Tokyo Central」にて、弊社代表 榊󠄀原清一が採用加速を実現する最新SNS活用術を伝授【SNS総合商社EMOLVA】

株式会社EMOLVA

企業SNSマーケティングの総合的なコンサルティング事業を展開する、株式会社EMOLVA（東京都港区、代表取締役：榊󠄀原 清一）は、世界最大の起業家コミュニティ「EO（Entrepreneurs' Organization）」の日本支部である「EO Tokyo Central」にて、代表・榊󠄀原清一が講師として登壇したことをお知らせいたします。

今回の講演では、多くの経営者が直面している「採用難」という課題に対し、SNSを駆使した最新のダイレクトリクルーティングとブランディング手法について、実例を交えてレクチャーを行いました。

■ 実施背景：労働力不足時代における「採用×SNS」の必然性

現在、日本国内の企業経営において「人手不足」は最重要課題の一つとなっています。

特に優秀な若手層の獲得において、従来の求人媒体のみに頼る手法は限界を迎えつつあります。

こうした背景を受け、年商1億円以上の創業者が集う世界最大級の起業家ネットワーク「EO Tokyo Central（ https://eotokyo.org/ ）」向けに、SNSを活用して自社の魅力を可視化し、求職者から直接選ばれる「採用ブランディング」の構築をテーマとした講演を実施いたしました。

SNS総合商社として500社以上の支援実績を持つEMOLVAならではの視点から、アルゴリズムの最新動向や、Z世代・α世代に刺さるコンテンツ設計など、経営者が今すぐ取り組むべき戦略を公開いたしました。

■ 主な講義内容：SNSを「資産」に変える経営戦略

講演では、単なるフォロワー増加のテクニックに留まらず、企業の利益と採用に直結する「出口戦略」から逆算した運用法について、以下のトピックを中心に解説しました。

- 2026年のSNSトレンド：各プラットフォーム（TikTok, Instagram, X, YouTube）の最新アルゴリズムの変化- 「採用コスト最適化」を実現するアカウント設計：求職者が内定を承諾する決め手となる「情報の透明性」の作り方- SNS×採用の実践ステップ：1.2万人以上の入社希望者を集めた自社実績に基づく、再現性の高い運用フロー- 経営者がSNSに出るメリットとリスク管理：代表者個人の発信力が企業信頼度に与える影響

当日は、多くの経営者様より

「SNSを広報としてだけでなく、人事戦略の主軸として捉え直す機会になった」

との反響をいただきました。

■ 講師 / 株式会社EMOLVA 代表取締役 榊󠄀原清一プロフィール

【経歴】

静岡県浜松市出身。

東京理科大学に入学、 その後、 東京理科大学院 理工学研究科機械工学専攻に進学、材料力学領域においてWebを活用する研究を行う。

2009年 / 新卒としてサイバーエージェントにインフラエンジニアとして入社。 その後、ソーシャルゲームのWebアナリストを経験。企業SNSの運用代行コンサルや、インフルエンサーのキャスティングPRなどを行う。

2015年 / SNSマーケティング商社「株式会社EMOLVA 」を設立、 代表取締役社長を務める。

【実績】

●自身も50万人以上のフォロワーを持つインフルエンサーとして活躍、毎月100件以上のリード獲得をしている。

●500社以上の企業にSNSマーケティングサービスを提供しており、顧客はベンチャー企業から中小企業、大手企業、地方自治体、さらには国まで多岐にわたる。

●採用においても、SNSを活用して1.2万人以上の入社希望者を集めた実績を持つ。

●インフルエンサーマーケティングにも注力し、140万人のインフルエンサーおよび1万人以上の一般モニターと提携。各種芸能事務所・タレントとも連携し、総合的なマーケティングを展開している。

【活動内容】

●2021年 / 公益社団法人東京⻘年会議所に入所。

・渋谷区委員会 広報幹事 - 渋谷区 Xアカウント運用責任者 -

・広報戦略委員会 副委員長

・会員拡大委員会 総括幹事

・東京ブロック協議会 広報・ブランディング委員会 副委員長副委員長

●2024年 / 東京韓国青年商工会に入所。

●YouTube番組「年収オークション」、「人財版 令和の虎」「令和の虎」「青い令和の虎」にて虎として出演中。

【SNS】

・X(旧Twitter)：https://x.com/sakakibara_sns

・Instagram：https://www.instagram.com/seiichi_sakakibara

・TikTok：https://www.tiktok.com/@seiichi_s

・YouTube：https://www.youtube.com/@anime-sakakibara

■株式会社EMOLVA

・HP：https://emolva.tokyo/

・事業内容：企業のInstagram、TikTok、X(旧Twitter)、YouTubeなどのSNSアカウント運用代行や、インフルエンサーを活用したプロモーションを含む、SNSマーケティングの総合的な戦略立案から実行までを手がけている。