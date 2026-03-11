【4/8(水)～10(金)開催】「EC・店舗 Week」春展にブース出展 生成AI時代のEC戦略を支援する「ZETA CXシリーズ」をご紹介

ZETA株式会社

CX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供し、顧客体験価値の向上を支援するZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、RX Japan株式会社が2026年4月8日(水)～10日(金)に東京ビッグサイトで開催する展示会「EC・店舗 Week」の春展にブース出展いたします。

詳細を見る :https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp.html

■生成AI時代に求められるECの顧客体験

生成AIの普及により、従来のキーワード入力を中心とした検索に加え、AIとの対話を通じて商品を比較・検討する新たな購買体験が広がっています。ユーザーのニーズが明確に表れる検索行動をいかに最適化するかが、CVRやサイト内回遊性、売上拡大に大きく影響します。また、レビューやQ&AなどのUGCデータを活用し、生成AIやAIチャットから適切に参照される状態を整備することが今後のEC戦略において重要な要素となっています。

■ZETAブースで最新のZETA CXシリーズをご紹介

会期中の3日間、ZETAブースでは「ZETA SEARCH」や「ZETA AD」「ZETA TALK」をはじめ、大手ECサイトで圧倒的なシェアを誇る「ZETA CXシリーズ」の最新デモンストレーションを実施いたします。生成AIを活用した検索体験やUGC・データ活用によるCX改善の具体例、業界別の導入事例をご紹介いたします。生成AI時代における最新のEC施策をご体感いただけますので、ぜひZETAブースへお立ち寄りください。

■このような課題をお持ちの方におすすめです

・ECサイトの商品検索の精度向上やCVR改善を図りたい

・生成AI時代に対応したECサイトの検索体験を実現したい

・レビューやQ&AなどUGCデータを活用したCX改善を検討している

・リテールメディア広告やデータ活用による売上拡大を目指したい

ブースにて製品詳細や導入事例など「ZETA CXシリーズ」の魅力をご紹介いたします。下記リンクよりご登録のうえ、ぜひご来場ください。

【ZETAブース情報】

■会場

東京ビッグサイト 東1ホール

■小間番号

E3-26

【イベント要項】

名称 ：EC・店舗 Week

主催 ：RX Japan株式会社

会期 ：2026年4月8日(水)～10日(金) 10:00～17:00

会場 ：東京ビッグサイト 東1～3・7・8ホール、西1～4ホール

住所 ：〒135-0063 東京都江東区有明1丁目10-1

アクセス：https://www.bigsight.jp/visitor/access/

■参加方法

オンライン招待券はこちら：https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1618546043702633-VDN

当日、会場でお目にかかれますことを楽しみにしています。

