【4/8(水)～10(金)開催】「EC・店舗 Week」春展にブース出展 生成AI時代のEC戦略を支援する「ZETA CXシリーズ」をご紹介
CX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供し、顧客体験価値の向上を支援するZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、RX Japan株式会社が2026年4月8日(水)～10日(金)に東京ビッグサイトで開催する展示会「EC・店舗 Week」の春展にブース出展いたします。
詳細を見る :
https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp.html
■生成AI時代に求められるECの顧客体験
生成AIの普及により、従来のキーワード入力を中心とした検索に加え、AIとの対話を通じて商品を比較・検討する新たな購買体験が広がっています。ユーザーのニーズが明確に表れる検索行動をいかに最適化するかが、CVRやサイト内回遊性、売上拡大に大きく影響します。また、レビューやQ&AなどのUGCデータを活用し、生成AIやAIチャットから適切に参照される状態を整備することが今後のEC戦略において重要な要素となっています。
■ZETAブースで最新のZETA CXシリーズをご紹介
会期中の3日間、ZETAブースでは「ZETA SEARCH」や「ZETA AD」「ZETA TALK」をはじめ、大手ECサイトで圧倒的なシェアを誇る「ZETA CXシリーズ」の最新デモンストレーションを実施いたします。生成AIを活用した検索体験やUGC・データ活用によるCX改善の具体例、業界別の導入事例をご紹介いたします。生成AI時代における最新のEC施策をご体感いただけますので、ぜひZETAブースへお立ち寄りください。
■このような課題をお持ちの方におすすめです
・ECサイトの商品検索の精度向上やCVR改善を図りたい
・生成AI時代に対応したECサイトの検索体験を実現したい
・レビューやQ&AなどUGCデータを活用したCX改善を検討している
・リテールメディア広告やデータ活用による売上拡大を目指したい
ブースにて製品詳細や導入事例など「ZETA CXシリーズ」の魅力をご紹介いたします。下記リンクよりご登録のうえ、ぜひご来場ください。
【ZETAブース情報】
■会場
東京ビッグサイト 東1ホール
■小間番号
E3-26
【イベント要項】
名称 ：EC・店舗 Week
主催 ：RX Japan株式会社
会期 ：2026年4月8日(水)～10日(金) 10:00～17:00
会場 ：東京ビッグサイト 東1～3・7・8ホール、西1～4ホール
住所 ：〒135-0063 東京都江東区有明1丁目10-1
アクセス：https://www.bigsight.jp/visitor/access/
■参加方法
オンライン招待券はこちら：https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1618546043702633-VDN
当日、会場でお目にかかれますことを楽しみにしています。
【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】
EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH
[ https://zeta.inc/cx/products/zs ]
リテールメディア広告エンジン ZETA AD
[ https://zeta.inc/cx/products/za ]
生成AI検索最適化サービス ZETA GEO
[ https://zeta.inc/cx/products/zg ]
ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG
[ https://zeta.inc/cx/products/zh ]
レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE
[ https://zeta.inc/cx/products/zv ]
ロイヤルティ向上エンジン ZETA ENGAGEMENT
[ https://zeta.inc/cx/products/ze ]
ECキュレーションエンジン ZETA BASKET
[ https://zeta.inc/cx/products/zb ]
OMO・DXソリューション ZETA CLICK
[ https://zeta.inc/cx/products/zc ]
レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND
[ https://zeta.inc/cx/products/zr ]
EC向けAIチャット ZETA TALK
[ https://zeta.inc/cx/products/zt ]
予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP
[ https://zeta.inc/cx/products/zd ]
