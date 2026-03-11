【4/8(水)～10(金)開催】「EC・店舗 Week」春展にブース出展 生成AI時代のEC戦略を支援する「ZETA CXシリーズ」をご紹介

写真拡大

ZETA株式会社

CX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供し、顧客体験価値の向上を支援するZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、RX Japan株式会社が2026年4月8日(水)～10日(金)に東京ビッグサイトで開催する展示会「EC・店舗 Week」の春展にブース出展いたします。




詳細を見る :
https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp.html


■生成AI時代に求められるECの顧客体験


生成AIの普及により、従来のキーワード入力を中心とした検索に加え、AIとの対話を通じて商品を比較・検討する新たな購買体験が広がっています。ユーザーのニーズが明確に表れる検索行動をいかに最適化するかが、CVRやサイト内回遊性、売上拡大に大きく影響します。また、レビューやQ&AなどのUGCデータを活用し、生成AIやAIチャットから適切に参照される状態を整備することが今後のEC戦略において重要な要素となっています。



■ZETAブースで最新のZETA CXシリーズをご紹介


会期中の3日間、ZETAブースでは「ZETA SEARCH」や「ZETA AD」「ZETA TALK」をはじめ、大手ECサイトで圧倒的なシェアを誇る「ZETA CXシリーズ」の最新デモンストレーションを実施いたします。生成AIを活用した検索体験やUGC・データ活用によるCX改善の具体例、業界別の導入事例をご紹介いたします。生成AI時代における最新のEC施策をご体感いただけますので、ぜひZETAブースへお立ち寄りください。



■このような課題をお持ちの方におすすめです


・ECサイトの商品検索の精度向上やCVR改善を図りたい


・生成AI時代に対応したECサイトの検索体験を実現したい


・レビューやQ&AなどUGCデータを活用したCX改善を検討している


・リテールメディア広告やデータ活用による売上拡大を目指したい



ブースにて製品詳細や導入事例など「ZETA CXシリーズ」の魅力をご紹介いたします。下記リンクよりご登録のうえ、ぜひご来場ください。



【ZETAブース情報】



■会場
東京ビッグサイト 東1ホール



■小間番号
E3-26




【イベント要項】


名称　　：EC・店舗 Week


主催　　：RX Japan株式会社


会期　　：2026年4月8日(水)～10日(金) 10:00～17:00


会場　　：東京ビッグサイト 東1～3・7・8ホール、西1～4ホール


住所　　：〒135-0063 東京都江東区有明1丁目10-1
アクセス：https://www.bigsight.jp/visitor/access/



■参加方法


オンライン招待券はこちら：https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1618546043702633-VDN




当日、会場でお目にかかれますことを楽しみにしています。


【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】


EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH


[ https://zeta.inc/cx/products/zs ]


リテールメディア広告エンジン ZETA AD


[ https://zeta.inc/cx/products/za ]


生成AI検索最適化サービス ZETA GEO


[ https://zeta.inc/cx/products/zg ]


ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG


[ https://zeta.inc/cx/products/zh ]


レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE


[ https://zeta.inc/cx/products/zv ]


ロイヤルティ向上エンジン ZETA ENGAGEMENT


[ https://zeta.inc/cx/products/ze ]


ECキュレーションエンジン ZETA BASKET


[ https://zeta.inc/cx/products/zb ]


OMO・DXソリューション ZETA CLICK


[ https://zeta.inc/cx/products/zc ]


レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND


[ https://zeta.inc/cx/products/zr ]


EC向けAIチャット ZETA TALK


[ https://zeta.inc/cx/products/zt ]


予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP


[ https://zeta.inc/cx/products/zd ]



【問合せ先】


製品に関するお問合せ：info@zeta.inc


IRに関するお問合せ　：ir@zeta.inc



■ ZETA株式会社　https://zeta.inc(https://zeta.inc)


所在地　：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F


設立　　：2005年8月


資本金　：96百万円(2024年10月1日時点)


代表者　：山崎　徳之


事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売