『戦姫絶唱シンフォギアＸＶ』より、“SEASIDE BATTLE”と“デート服”をテーマにした2種類の新作くじが「AnimeJapan 2026」に登場！ 中外鉱業ブースにて販売決定！

中外鉱業株式会社キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「AnimeJapan 2026」にて「戦姫絶唱シンフォギアＸＶ」の新商品を販売します。出展情報・通販はこちら！ :https://www.chugai-contents.jp/blog/event/aj2026/

『戦姫絶唱シンフォギアＸＶ』より、“SEASIDE BATTLE”と“デート服”をテーマにした2種類の「くじ」が「AnimeJapan 2026」にて販売決定！

「ダイカットクッション」「ミニ色紙」「クリアファイル・ステッカーセット」など各賞多彩なラインナップが登場します。

さらに今回はお買上げ金額に応じて特典ポストカードをプレゼントいたします！

ぜひ中外鉱業ブースをチェックしてください！

イベント情報

「AnimeJapan 2026」

・開催日時 2026年3月28日(土)～3月29日(日) 9:00～17:00(16:30最終入場)

・開催場所 東京ビッグサイト 東展示棟4～8ホール、南1～4ホール、屋上展示場

・ブース名 中外鉱業ブース(A-50)

・公式HP https://www.anime-japan.jp/

・中外鉱業 出展情報ページ https://www.chugai-contents.jp/blog/event/aj2026/

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦ください。

※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。

特典情報

中外鉱業ブースにて「戦姫絶唱シンフォギアＸＶ くじ AnimeJapan 2026ver.」を１会計くじ3回分ご購入毎に、特典ポストカード（全10種）をランダムで1枚プレゼントします。

※特典ポストカードはご購入いただいたver.ごとにお渡しとなります。

SEASIDE BATTLEver.を１会計くじ3回分ご購入ごとに1枚、SEASIDE BATTLEver.の特典(全10種)をプレゼント

デート服ver.を１会計くじ3回分ご購入ごとに1枚、デート服ver.の特典(全10種)をプレゼント

※複数会計の合算はできません。

※絵柄はお選びいただけません。

※特典は無くなり次第終了となります、予めご了承ください。

製品情報

■戦姫絶唱シンフォギアＸＶ くじ SEASIDE BATTLEver.

販売価格：1回 1,100円(税込)

購入制限：1会計 40回まで

【景品一覧】

【A賞】ダイカットクッション（全6種）

【B賞】ホロアクリルアートパネル（全6種）

【C賞】ミニ色紙（全6種）

【D賞】76mmグリッター缶バッジ（全12種）

【E賞】クリアファイル・ステッカーセット（全6種）

【A賞】【B賞】【C賞】【D賞】【E賞】

■戦姫絶唱シンフォギアＸＶ くじ デート服ver.

販売価格：1回 1,100円(税込)

購入制限：1会計 40回まで

【景品一覧】

【A賞】ダイカットクッション（全6種）

【B賞】ホロアクリルアートパネル（全6種）

【C賞】ミニ色紙（全6種）

【D賞】76mmグリッター缶バッジ（全12種）

【E賞】クリアファイル・ステッカーセット（全6種）

【A賞】【B賞】【C賞】【D賞】【E賞】

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

権利表記・関連情報

■権利表記

(C)Project シンフォギアＸＶ

■関連サイト

TVアニメ「戦姫絶唱シンフォギアＸＶ」公式サイト

https://www.symphogear-xv.com/

「戦姫絶唱シンフォギア」公式ポータルサイト

https://portal.symphogear.com/

Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/

中外鉱業コンテンツ部 公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/chugaionline