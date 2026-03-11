『戦姫絶唱シンフォギアＸＶ』より、“SEASIDE BATTLE”と“デート服”をテーマにした2種類の新作くじが「AnimeJapan 2026」に登場！ 中外鉱業ブースにて販売決定！
キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「AnimeJapan 2026」にて「戦姫絶唱シンフォギアＸＶ」の新商品を販売します。
出展情報・通販はこちら！ :
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/aj2026/
『戦姫絶唱シンフォギアＸＶ』より、“SEASIDE BATTLE”と“デート服”をテーマにした2種類の「くじ」が「AnimeJapan 2026」にて販売決定！
「ダイカットクッション」「ミニ色紙」「クリアファイル・ステッカーセット」など各賞多彩なラインナップが登場します。
さらに今回はお買上げ金額に応じて特典ポストカードをプレゼントいたします！
ぜひ中外鉱業ブースをチェックしてください！
イベント情報
「AnimeJapan 2026」
・開催日時 2026年3月28日(土)～3月29日(日) 9:00～17:00(16:30最終入場)
・開催場所 東京ビッグサイト 東展示棟4～8ホール、南1～4ホール、屋上展示場
・ブース名 中外鉱業ブース(A-50)
・公式HP https://www.anime-japan.jp/
・中外鉱業 出展情報ページ https://www.chugai-contents.jp/blog/event/aj2026/
※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦ください。
※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。
特典情報
中外鉱業ブースにて「戦姫絶唱シンフォギアＸＶ くじ AnimeJapan 2026ver.」を１会計くじ3回分ご購入毎に、特典ポストカード（全10種）をランダムで1枚プレゼントします。
※特典ポストカードはご購入いただいたver.ごとにお渡しとなります。
SEASIDE BATTLEver.を１会計くじ3回分ご購入ごとに1枚、SEASIDE BATTLEver.の特典(全10種)をプレゼント
デート服ver.を１会計くじ3回分ご購入ごとに1枚、デート服ver.の特典(全10種)をプレゼント
※複数会計の合算はできません。
※絵柄はお選びいただけません。
※特典は無くなり次第終了となります、予めご了承ください。
製品情報
■戦姫絶唱シンフォギアＸＶ くじ SEASIDE BATTLEver.
販売価格：1回 1,100円(税込)
購入制限：1会計 40回まで
【景品一覧】
【A賞】ダイカットクッション（全6種）
【B賞】ホロアクリルアートパネル（全6種）
【C賞】ミニ色紙（全6種）
【D賞】76mmグリッター缶バッジ（全12種）
【E賞】クリアファイル・ステッカーセット（全6種）
■戦姫絶唱シンフォギアＸＶ くじ デート服ver.
販売価格：1回 1,100円(税込)
購入制限：1会計 40回まで
【景品一覧】
【A賞】ダイカットクッション（全6種）
【B賞】ホロアクリルアートパネル（全6種）
【C賞】ミニ色紙（全6種）
【D賞】76mmグリッター缶バッジ（全12種）
【E賞】クリアファイル・ステッカーセット（全6種）
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
権利表記・関連情報
■権利表記
(C)Project シンフォギアＸＶ
■関連サイト
TVアニメ「戦姫絶唱シンフォギアＸＶ」公式サイト
https://www.symphogear-xv.com/
「戦姫絶唱シンフォギア」公式ポータルサイト
https://portal.symphogear.com/
Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式X(旧Twitter)
https://twitter.com/chugaionline