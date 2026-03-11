LA BONNE TABLE（ラ・ボンヌ・ターブル）中村和成シェフによる新作レシピ本『仕事終わりの20分フランスごはん 一流シェフの、おうちワンプレート』2026年3月30日（月）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、LA BONNE TABLE 中村和成シェフの2冊目となるレシピ本『仕事終わりの20分フランスごはん 一流シェフの、おうちワンプレート』を2026年3月30日（月）に刊行いたします。

全レシピが20分で仕上がるワンプレートごはん！

この本では、フランス料理歴20年の著者が「おうちでスーパーの食材を使ってできるフランス料理」を提案。難しい工程はなく、ちょっとした工夫で、自炊飯がレストランの味に仕上がります。

レシピはすべて、主菜＋副菜＋主食のワンプレート。

おいしそうだから作ってみたい！ と思えるような華やかさと、ワンプレートのなかでも重→軽があり、がっつり食べたい日から、ワインを飲んでつまみたい日までを網羅できるレシピ集です。

今年、日経クロストレンドが発表した消費者トレンドは「メンパ」

選択のストレス、失敗したくない心理など、精神的な負担を強いられることが多い現代、日経クロストレンドが発表した消費者トレンドキーワードは「メンパ（メンタルパフォーマンス）」。選択疲れや情報過多の時代に、精神的な負担を減らす設計が支持される傾向を指します。

本書はまさにその文脈に応える一冊。「作ろう」と思ってから20分で完成するレシピ設計、主菜・副菜・主食をまとめたワンプレート構成により、献立や盛りつけで迷う時間を最小限に抑えます。

さらに、少ない食材から複数の料理を展開する構成や、同時進行で仕上がるスープなど、段取りの負担を減らしながら、満足度を高める工夫が随所に盛り込まれています。

■調理時間は20分＝決断時間が短い

→「どうやって調理しよう？」を考えなくていい

→20分後に「いただきます」ができるから、食材の鮮度・温度が食べ頃でおいしい

■ワンプレートごはん＝盛りつけの迷いがない

→器を選ばず、盛りつけの失敗感が出にくい

→品数や器で悩まない



■1食材で2通りの料理が作れるレシピも＝買い物の負担が少ない

→作る料理の割に買い物が少なく、選択ストレス軽減

→お肉や魚の皮や骨まで使うから、食材ロス軽減

本書が提案する20分は、“時短”ではありません。

香りや温度がもっとも立ち上がり、料理のおいしさがピークを迎えるのは、20分後。時短のために調理器具を変えたり、食材を減らしたりするのではなく、精神的な負担を減らしながら、味の満足度を上げる。そのバランスを追求したレシピ集です。

ワンプレートを作りながら、スープもできちゃう一石二鳥レシピ

ワンプレートに使う食材で出た、肉や魚の皮や骨などを使ってスープも作ります。同時進行で作れるから、手を動かす時間が短い割に、深い味わいのスープと本格的なワンプレートを作ることができます。

春夏秋冬 旬の食材で作りたいワンプレート＋副菜

季節の食材を使った副菜レシピも充実。

春は、鮮やかなグリーンを使った副菜、夏は冷たいカルパッチョを提案しています。

1食材で2通りの料理ができる

こちらは鱈とじゃがいもを使ったワンプレート。なんと、鱈のパンケーキもブランダードも、同じ鱈とじゃがいもからできています。買い物をする手間や下ごしらえをする時間は少ないのに、2通りの料理ができあがるという、タイパに優れた調理法です。

フランス料理語解説つき

フランス料理は言葉がわからない……！ でも覚えたらかっこいい！ という読者のために、料理で使用するフランス語を欄外で解説。フランス料理がもっと身近になります。

その他、中村シェフがクラシルやYouTubeなどで発信している「背徳飯」や、途中で味変レシピなど、自由なフレンチを楽しめるレシピを盛り込みました。

著者紹介

中村和成（なかむら かずなり）

LA BONNE TABLEシェフ。

大学在学中、ファミレスのアルバイトで料理の楽しさを知り、調理師専門学校に入学。「食べたことがなくて興味があったから」とフランス料理を専攻し、卒業後はシェ松尾などで腕を磨く。その後、レフェルヴェソンスへ。2012年にはスーシェフに昇格、2014年にはLA BONNE TABLEの開業とともにシェフとなる。ミシュランガイドにて2024年から3年連続セレクテッドレストランに選出される。TV等のメディアでも活躍。著書に『フレンチシェフの引き算レシピ』（世界文化社）がある。

LA BONNE TABLE：https://labonnetable.jp/

YouTube：@kazpeanuts(https://www.youtube.com/@kazpeanuts)

書籍データ

『仕事終わりの20分フランスごはん 一流シェフの、おうちワンプレート』

著者：中村和成

定価：2,090円（本体1,900円＋税）

発売日：2026年3月30日（月）

体裁：A5判／128ページ

ISBN：978-4-04-738780-5

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322510000449/)