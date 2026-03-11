『ナミちゃんとミーコさん』×ヴィレッジヴァンガードコラボ企画が発売決定！！
＼ナミちゃんとミーコさん × ヴィレッジヴァンガード コラボグッズ登場！／
「みっちーのアニメ」より、ナミちゃんとミーコさんが、"ヴィレッジヴァンガードのエプロンコーデ”で登場！本企画限定の特別ビジュアルを使用したコラボグッズが、2026年3月11日（水）よりヴィレッジヴァンガードオンラインストアで発売いたします。
ヴィレヴァンらしいポップなエプロン姿は、ここでしか見ることのできないスペシャルデザイン！！
飾っても楽しい、持ち歩いても可愛いラインナップをご用意しました。
ファン必見の限定コレクションをぜひお楽しみください。この機会をどうぞお見逃しなく！！
【商品詳細】
■ダイカットクッション 全2種 各\3,950（税込）
【素材】
ポリエステル
【サイズ】
ナミちゃん：H304mm×W239mm
ミーコさん：H220mm×W147mm
■トートバッグ \2,950（税込）
【素材】
綿
【サイズ】
H360mm×W370mm（手持ち含まず）
■アクリルフィギュア 全3種 各\1,650（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
ナミちゃん：H120mm×W110mm
ミーコさん：H120mm×W87mm
カンナさん：H120mm×W87mm
■アクリルキーホルダー 全3種 各\650（税込）
【素材】
アクリル、鉄
【サイズ】
ナミちゃん：H71mm×W55mm
ミーコさん：H57mm×W32mm
カンナさん：H61mm×W43mm
■缶バッジ 全3種 各\400（税込）
【素材】
紙・ブリキ
【サイズ】
φ57mm
■ステッカー 全3種 各\350（税込）
【素材】
PET
【サイズ】
ナミちゃん：H80mm×W61mm
ミーコさん：H55mm×W32mm
カンナさん：H57mm×W43mm
■マグカップ \1,600（税込）
【素材】
陶器
【サイズ】
H95mm×W82mm
【受注期間】
2026年3月11日（水）17：00～2026年3月29日（日）23：59
【お届け予定日】
2026年5月中旬～2026年5月下旬
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22231/
【関連リンク】
▼『株式会社ファニムビ』公式HP
https://funnymovie.co.jp/
▼『みっちーのアニメ』公式YouTube
https://www.youtube.com/@piyorigo
▼『みっちーのアニメ』公式X
https://x.com/funnynakamichi
▼『FUNNYMOVIE ( ファニムビ )』公式X
https://x.com/funnymovie_tw
▼『FUNNYMOVIE ( ファニムビ )』公式Instagram
https://www.instagram.com/funnymovie_insta/
【ヴィレッジヴァンガード各種URL】
■公式HP
https://www.village-v.co.jp/
■オンラインストア
https://vvstore.jp/
■公式X
https://x.com/vv__official
■公式Instagram
https://www.instagram.com/village_vanguard/
■公式TikTok
https://www.tiktok.com/@vv_official_vv
【お客様からのお問い合わせ先】
《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》
TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）