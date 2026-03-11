『ナミちゃんとミーコさん』×ヴィレッジヴァンガードコラボ企画が発売決定！！

＼ナミちゃんとミーコさん × ヴィレッジヴァンガード コラボグッズ登場！／


「みっちーのアニメ」より、ナミちゃんとミーコさんが、"ヴィレッジヴァンガードのエプロンコーデ”で登場！本企画限定の特別ビジュアルを使用したコラボグッズが、2026年3月11日（水）よりヴィレッジヴァンガードオンラインストアで発売いたします。


ヴィレヴァンらしいポップなエプロン姿は、ここでしか見ることのできないスペシャルデザイン！！


飾っても楽しい、持ち歩いても可愛いラインナップをご用意しました。


ファン必見の限定コレクションをぜひお楽しみください。この機会をどうぞお見逃しなく！！


【商品詳細】



■ダイカットクッション　全2種　各\3,950（税込）






【素材】


ポリエステル


【サイズ】


ナミちゃん：H304mm×W239mm


ミーコさん：H220mm×W147mm



■トートバッグ　\2,950（税込）




【素材】


綿


【サイズ】


H360mm×W370mm（手持ち含まず）



■アクリルフィギュア　全3種　各\1,650（税込）




【素材】


アクリル


【サイズ】


ナミちゃん：H120mm×W110mm


ミーコさん：H120mm×W87mm


カンナさん：H120mm×W87mm



■アクリルキーホルダー　全3種　各\650（税込）




【素材】


アクリル、鉄


【サイズ】


ナミちゃん：H71mm×W55mm


ミーコさん：H57mm×W32mm


カンナさん：H61mm×W43mm



■缶バッジ　全3種　各\400（税込）




【素材】


紙・ブリキ


【サイズ】


φ57mm



■ステッカー　全3種　各\350（税込）




【素材】


PET


【サイズ】


ナミちゃん：H80mm×W61mm


ミーコさん：H55mm×W32mm


カンナさん：H57mm×W43mm



■マグカップ　\1,600（税込）




【素材】


陶器


【サイズ】


H95mm×W82mm


【受注期間】



2026年3月11日（水）17：00～2026年3月29日（日）23：59


【お届け予定日】



2026年5月中旬～2026年5月下旬


【販売店舗】



ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/feature/detail/22231/


【関連リンク】



▼『株式会社ファニムビ』公式HP


https://funnymovie.co.jp/


▼『みっちーのアニメ』公式YouTube


https://www.youtube.com/@piyorigo


▼『みっちーのアニメ』公式X


https://x.com/funnynakamichi


▼『FUNNYMOVIE ( ファニムビ )』公式X


https://x.com/funnymovie_tw


▼『FUNNYMOVIE ( ファニムビ )』公式Instagram


https://www.instagram.com/funnymovie_insta/



