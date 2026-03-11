『ナミちゃんとミーコさん』×ヴィレッジヴァンガードコラボ企画が発売決定！！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

＼ナミちゃんとミーコさん × ヴィレッジヴァンガード コラボグッズ登場！／

「みっちーのアニメ」より、ナミちゃんとミーコさんが、"ヴィレッジヴァンガードのエプロンコーデ”で登場！本企画限定の特別ビジュアルを使用したコラボグッズが、2026年3月11日（水）よりヴィレッジヴァンガードオンラインストアで発売いたします。

ヴィレヴァンらしいポップなエプロン姿は、ここでしか見ることのできないスペシャルデザイン！！

飾っても楽しい、持ち歩いても可愛いラインナップをご用意しました。

ファン必見の限定コレクションをぜひお楽しみください。この機会をどうぞお見逃しなく！！

【商品詳細】

■ダイカットクッション 全2種 各\3,950（税込）

【素材】

ポリエステル

【サイズ】

ナミちゃん：H304mm×W239mm

ミーコさん：H220mm×W147mm

■トートバッグ \2,950（税込）

【素材】

綿

【サイズ】

H360mm×W370mm（手持ち含まず）

■アクリルフィギュア 全3種 各\1,650（税込）

【素材】

アクリル

【サイズ】

ナミちゃん：H120mm×W110mm

ミーコさん：H120mm×W87mm

カンナさん：H120mm×W87mm

■アクリルキーホルダー 全3種 各\650（税込）

【素材】

アクリル、鉄

【サイズ】

ナミちゃん：H71mm×W55mm

ミーコさん：H57mm×W32mm

カンナさん：H61mm×W43mm

■缶バッジ 全3種 各\400（税込）

【素材】

紙・ブリキ

【サイズ】

φ57mm

■ステッカー 全3種 各\350（税込）

【素材】

PET

【サイズ】

ナミちゃん：H80mm×W61mm

ミーコさん：H55mm×W32mm

カンナさん：H57mm×W43mm

■マグカップ \1,600（税込）

【素材】

陶器

【サイズ】

H95mm×W82mm

【受注期間】

2026年3月11日（水）17：00～2026年3月29日（日）23：59

【お届け予定日】

2026年5月中旬～2026年5月下旬

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22231/

【関連リンク】

▼『株式会社ファニムビ』公式HP

https://funnymovie.co.jp/

▼『みっちーのアニメ』公式YouTube

https://www.youtube.com/@piyorigo

▼『みっちーのアニメ』公式X

https://x.com/funnynakamichi

▼『FUNNYMOVIE ( ファニムビ )』公式X

https://x.com/funnymovie_tw

▼『FUNNYMOVIE ( ファニムビ )』公式Instagram

https://www.instagram.com/funnymovie_insta/

【ヴィレッジヴァンガード各種URL】

■公式HP

https://www.village-v.co.jp/

■オンラインストア

https://vvstore.jp/

-----------------------------------

■公式X

https://x.com/vv__official

■公式Instagram

https://www.instagram.com/village_vanguard/

■公式TikTok

https://www.tiktok.com/@vv_official_vv

-----------------------------------

【お客様からのお問い合わせ先】

《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》

TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）