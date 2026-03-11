『るび様』×ヴィレッジヴァンガードコラボ企画が発売決定！！
繊細で可憐な世界観で多くのファンを魅了するイラストレーター・るび様。
その唯一無二のイラストを存分に堪能できる、特別なコラボ企画がスタートいたします。
本企画のための描き下ろしイラストを使用した限定グッズを、ヴィレッジヴァンガードオンラインストアにて販売！
飾っても、持ち歩いても、日常の中で“るび様”を感じられるラインナップをご用意しました。
この機会にぜひ、“崇める会”へご参加ください！
【商品詳細】
■アクリルフィギュア 全2種 各\2,200（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
H103mm×W76mm
■アクリルキーホルダー 全2種 各\1,200（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
H75mm×W53mm
■缶バッジ 全6種 各\600（税込）
【素材】
紙・ブリキ
【サイズ】
φ57mm
■ステッカー 全2種 各\600（税込）
【素材】
PET
【サイズ】
H69mm×W53mm
■マグカップ \2,500（税込）
【素材】
陶器
【サイズ】
H95mm×W82mm
■クッション 全2種 各\6,000（税込）
【素材】
ポリエステル
【サイズ】
H450mm×W450mm
■クリアカード 全2種 各\750（税込）
【素材】
PET
【サイズ】
H86mm×W54mm
■Tシャツ 全2種 各\6,000（税込）
【素材】
綿
【サイズ】
M：身丈70cm/身幅52cm/袖丈20cm/肩幅47cm
L： 身丈74cm/身幅55cm/袖丈22cm/肩幅50cm
XL：身丈78cm/身幅58cm/袖丈24cm/肩幅53cm
■刺繍キャップ \4,500（税込）
【素材】
コットン62%+ポリエステル36%+スパンデックス2%
【サイズ】
頭周り：56cm～59cm
つばの横幅：18.5cm
つばの長さ：約7.5cm
【受注期間】
2026年3月11日（水）17：00～2026年3月29日（日）23：59
【お届け予定日】
2026年5月中旬～2026年5月下旬
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22234/
【関連リンク】
▼『るび様』公式HP
https://rubisama.com/
▼『るび様』公式X
https://x.com/rubidiumo
▼『るび様』公式YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCCT5KnGMIA03yTWP2ofGwOQ
▼『るび様』公式pixiv
https://www.pixiv.net/users/2383689
【ヴィレッジヴァンガード各種URL】
■公式HP
https://www.village-v.co.jp/
■オンラインストア
https://vvstore.jp/
-----------------------------------
■公式X
https://x.com/vv__official
■公式Instagram
https://www.instagram.com/village_vanguard/
■公式TikTok
https://www.tiktok.com/@vv_official_vv
-----------------------------------
【お客様からのお問い合わせ先】
《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》
TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）