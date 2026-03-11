『るび様』×ヴィレッジヴァンガードコラボ企画が発売決定！！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

繊細で可憐な世界観で多くのファンを魅了するイラストレーター・るび様。

その唯一無二のイラストを存分に堪能できる、特別なコラボ企画がスタートいたします。

本企画のための描き下ろしイラストを使用した限定グッズを、ヴィレッジヴァンガードオンラインストアにて販売！

飾っても、持ち歩いても、日常の中で“るび様”を感じられるラインナップをご用意しました。

この機会にぜひ、“崇める会”へご参加ください！

【商品詳細】

■アクリルフィギュア 全2種 各\2,200（税込）

【素材】

アクリル

【サイズ】

H103mm×W76mm

■アクリルキーホルダー 全2種 各\1,200（税込）

【素材】

アクリル

【サイズ】

H75mm×W53mm

■缶バッジ 全6種 各\600（税込）

【素材】

紙・ブリキ

【サイズ】

φ57mm

■ステッカー 全2種 各\600（税込）

【素材】

PET

【サイズ】

H69mm×W53mm

■マグカップ \2,500（税込）

【素材】

陶器

【サイズ】

H95mm×W82mm

■クッション 全2種 各\6,000（税込）

【素材】

ポリエステル

【サイズ】

H450mm×W450mm

■クリアカード 全2種 各\750（税込）

【素材】

PET

【サイズ】

H86mm×W54mm

■Tシャツ 全2種 各\6,000（税込）

【素材】

綿

【サイズ】

M：身丈70cm/身幅52cm/袖丈20cm/肩幅47cm

L： 身丈74cm/身幅55cm/袖丈22cm/肩幅50cm

XL：身丈78cm/身幅58cm/袖丈24cm/肩幅53cm

■刺繍キャップ \4,500（税込）

【素材】

コットン62%+ポリエステル36%+スパンデックス2%

【サイズ】

頭周り：56cm～59cm

つばの横幅：18.5cm

つばの長さ：約7.5cm

【受注期間】

2026年3月11日（水）17：00～2026年3月29日（日）23：59

【お届け予定日】

2026年5月中旬～2026年5月下旬

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22234/

【関連リンク】

▼『るび様』公式HP

https://rubisama.com/

▼『るび様』公式X

https://x.com/rubidiumo

▼『るび様』公式YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCCT5KnGMIA03yTWP2ofGwOQ

▼『るび様』公式pixiv

https://www.pixiv.net/users/2383689

