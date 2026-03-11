『るび様』×ヴィレッジヴァンガードコラボ企画が発売決定！！

繊細で可憐な世界観で多くのファンを魅了するイラストレーター・るび様。


その唯一無二のイラストを存分に堪能できる、特別なコラボ企画がスタートいたします。


本企画のための描き下ろしイラストを使用した限定グッズを、ヴィレッジヴァンガードオンラインストアにて販売！


飾っても、持ち歩いても、日常の中で“るび様”を感じられるラインナップをご用意しました。


この機会にぜひ、“崇める会”へご参加ください！


【商品詳細】



■アクリルフィギュア　全2種　各\2,200（税込）




【素材】


アクリル


【サイズ】


H103mm×W76mm



■アクリルキーホルダー　全2種　各\1,200（税込）




【素材】


アクリル


【サイズ】


H75mm×W53mm



■缶バッジ　全6種　各\600（税込）




【素材】


紙・ブリキ


【サイズ】


φ57mm



■ステッカー　全2種　各\600（税込）




【素材】


PET


【サイズ】


H69mm×W53mm



■マグカップ　\2,500（税込）




【素材】


陶器


【サイズ】


H95mm×W82mm



■クッション　全2種　各\6,000（税込）




【素材】


ポリエステル


【サイズ】


H450mm×W450mm



■クリアカード　全2種　各\750（税込）




【素材】


PET


【サイズ】


H86mm×W54mm



■Tシャツ　全2種　各\6,000（税込）




【素材】


綿


【サイズ】


M：身丈70cm/身幅52cm/袖丈20cm/肩幅47cm


L： 身丈74cm/身幅55cm/袖丈22cm/肩幅50cm


XL：身丈78cm/身幅58cm/袖丈24cm/肩幅53cm



■刺繍キャップ　\4,500（税込）




【素材】


コットン62%+ポリエステル36%+スパンデックス2%


【サイズ】


頭周り：56cm～59cm


つばの横幅：18.5cm


つばの長さ：約7.5cm


【受注期間】



2026年3月11日（水）17：00～2026年3月29日（日）23：59


【お届け予定日】



2026年5月中旬～2026年5月下旬


【販売店舗】



ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/feature/detail/22234/


【関連リンク】



▼『るび様』公式HP


https://rubisama.com/


▼『るび様』公式X


https://x.com/rubidiumo


▼『るび様』公式YouTube


https://www.youtube.com/channel/UCCT5KnGMIA03yTWP2ofGwOQ


▼『るび様』公式pixiv


https://www.pixiv.net/users/2383689



