【阪急うめだ本店】国産ゴルフアイアンヘッド発祥の地！兵庫県市川町より期間限定で人気のゴルフクラブが集結。職人の技と伝統に注目

株式会社阪急阪神百貨店※画像はイメージ

国産地クラブのふるさと 兵庫県市川町の軟鉄鍛造クラブ集結(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12690747_2067.html)

期間：2026年3月18日(水)～31日(火)

場所：阪急うめだ本店 8階 コトコトステージ82、特別室

国産アイアンヘッド発祥の町として60年以上の歴史を持つ兵庫県・市川町。3月17日(火)～24日(火)の期間、阪急うめだ本店 8階 コトコトステージ82に、この市川町より、熟練の職人によって一つ一つ丁寧に作られた温かみを感じる国産ゴルフクラブ5ブランドが登場。軟鉄鍛造で作られた心地の良い打感が特徴のアイアン・ウェッジの中から、特に人気の高いものを揃えます。また3月20日(金・祝)～23日(月)の4日間は、同フロア特別室にて、試打会やフィッティング会も開催。お気に入りの1本との出会いをご提案します。

「シモサキゴルフ」シモサキアイアンヘッド単品価格 46,200円

抜けの良さと構えやすさ、プレーヤー1人1人に合わせたソール形状で、市川町でも最長の研磨歴を持つ下崎一夫。かつて松山英樹へオーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブの地面や芝質に合わせたウェッジを製作し、ローアマ獲得に貢献するなどの功績を残し、多くのファンに愛されています。

3月20日(金・祝)・21日(土)の2日間は試打イベントに登場。ご予約いただいたお客様の打ち方に合わせたソールフィッティングを行います。

「藤本技巧」FG CB101、HIA ツアーモデルヘッド単品価格 29,700円

伝統的な“火造り技法”を守り続ける国産軟鉄アイアンメーカー「藤本技工」。プロゴルファーの生源寺龍憲が使用していることで、全国のゴルフ好きから注目を集めています。特にフィッティングに力を入れており、基準となるクラブの仕様から、ソール幅、バウンス角、フェースの形状まで細かくプレーヤーに合わせたクラブを製作。昨年9月に発売されたツアーウェッジシリーズは1ヶ月に1,000本以上売れる超人気商品です。

3月22日(日)には、3代目の藤本雄介が完全予約制でお客様に合わせたクラブのフィッテングを行います。

「三坂ゴルフ」削り出しL字マレット 176,000円

パター研磨歴45年を誇る職人・三坂昇は、最年少男子賞金王や、往年の名プレーヤーたちのパターを数多く製作。彼らとの意見交換の中で培った知見を活かし、真っ直ぐに構えやすい究極のパターを追い求めています。

3月22(日)には、完全予約制でお客様に合わせたクラブのフィッテングを行います。

「共栄ゴルフ」※画像はイメージ「光栄ゴルフ」※画像はイメージ

オーダーメイドクラブカバーや日本の職人技術から生まれたケアアイテムも展開

「兼々工房」オーダーメイド本革ヘッドカバー 20,350円～

素材やデザインをオリジナルで行えるオーダーメイドヘッドカバー専門店「兼々工房」。期間中はデザイナーが常駐し、素材選びから刺繍やレーザー彫刻などのデザイン作成まで完全サポートします。ご自身用をはじめ、大切な方やコンペの景品に、様々な用途でお使いいただけます。

そのほか日本のブラシ職人の技術から生まれたゴルフ専用ブラシ「Q-MA PLUS＋」の漆黒限定モデルや、UVケアアイテムも登場します。

3月20日(金・祝)～23日(月)の4日間限定！試打会・職人たちによるフィッティング会も開催

・試打会・フィッテイング会

開催日時：3月20日(金・祝)～23日(月)各日午前10時～午後6時

開催場所：8階 特別室

詳細・ご予約はこちら(https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1772360224189)から。

・ワンポイントレッスン会

開催日時：3月20日(金・祝)～23日(月)各日午前10時30分～午後6時

開催場所：8階 特別室

YouTube登録者数5万人超の人気チャンネル「RaRaLESSON」小川うららによるレッスン会を開催。

詳細・ご予約はこちら(https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1772357833273)から。