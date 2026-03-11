abc株式会社、第7回無料投資セミナーを2026年3月26日（木）に開催

abc株式会社

abc株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松田 元、証券コード：8783、以下「当社」）は、2026年3月26日（木）19:00より本社会議室にて、少人数制・参加無料の投資セミナー「経験者が教える投資の基本と実践」を開催いたします。

本セミナーは、2025年9月の開始以来、過去6回にわたり継続開催しており、参加者アンケートで多くの参加者より「満足した」とのお声をいただいています。第7回となる今回も、事前に寄せられた疑問や関心事に沿った内容について、講師の片田が直接お答えします。

１．本セミナーの特長

２．開催概要

３．講師プロフィール

- ニーズを反映させた講義内容：事前に寄せられた「今、一番知りたいこと」を反映させたオリジナル資料を用いて解説いたします。- 実務家によるレクチャー：M&Aや企業再生の最前線で17年のキャリアを持つ講師が、本質的な企業価値の読み解き方を伝授します。- 少人数対面形式による深い対話：12名限定の環境により、講師への直接質問や、きめ細やかなレクチャーが可能です。[表: https://prtimes.jp/data/corp/153230/table/86_1_54242c070aaf825ecc71357b5ddc2e3d.jpg?v=202603110951 ]

片田 朋希（かただ ともき）

abc株式会社 専務取締役 営業部門担当

経歴

2007年にインヴァスト証券株式会社でキャリアをスタート。株式会社EMCOMホールディングス、株式会社企業再生投資など複数の金融・投資関連企業で豊富な経験を積む。2019年10月より当社代表取締役に就任し経営の中枢を担い、2025年4月より現職。

専門分野

企業経営および投資業務において17年以上の実務経験を持ち、特に企業価値評価、M&A、資金調達分野に精通。現在もabc CAPITAL株式会社をはじめとする複数のグループ会社で取締役を務め、投資の最前線で活躍。

X（旧Twitter）：https://x.com/gfatomoki(https://x.com/gfatomoki)

４．過去開催実績と参加者の声

2025年9月より計6回継続開催しており、参加者アンケートでは4点満点中「3.96点」という高い評価をいただいております。

５．お申し込み方法

- 「実際の四季報の見方など、プロの視点が具体的で分かりやすい」- 「機関投資家の売買戦略が非常に勉強になった」- 「初心者でも置いていかれない丁寧な解説で、時間を忘れて長居してしまった」

以下のURL（Googleフォーム）より必要事項をご入力の上、お申し込みください。

６．重要事項

お申し込みフォーム :https://forms.gle/mqMt6F4FmV822iad9申込締切：2026年3月18日（水）選考・開催までの流れ- 申込締切：2026年3月18日（水）- 抽選・選考：申込内容を集計し、定員超過の場合は抽選- 当選通知：2026年3月19日（木）までにメールでご連絡- 事前アンケート提出：当選者の方へ事前アンケートをお送りします（回答締切：2026年3月23日）- 本セミナーは投資教育を目的とし、特定の銘柄を推奨するものではありません。- 投資判断は参加者ご自身の責任で行っていただきます。- 株式投資にはリスクがあり、元本を保証するものではありません。- セミナーの様子を撮影し、弊社の広報活動等に使用させていただく場合がございます。- 当日受付時に本人確認のため身分証のご提示をお願いいたします。

■abc株式会社について（証券コード：8783 東証スタンダード市場）https://www.gfa.co.jp/(https://www.gfa.co.jp/)

abcは「多様性を通貨にする」を掲げます。私たちのアイデンティティであり、北極星であるこの言葉は、未来社会への約束です。私たちはこの言葉を、経営、事業、クリエイティブの判断軸とすることで、Web3技術を核とした通貨の専門集団として、従来の金融システムの枠組みに捉われない「善いことをした人が得をする世界」を目指します。

abcのグループ企業ネットワークにも「Tokenized by abc」をブランド表記として加え、各事業と一体で示すことで、統一的なブランドマネジメントを通じて、グループ全体として多様性を通貨にし、新しい価値交換システムを提供していきます。

所在地：東京都港区赤坂四丁目9番17号 赤坂第一ビル11階

代表者：代表取締役 松田 元

事業内容：企業・ファンド等への投資、投資先支援、不動産関連事業、暗号資産関連事業

≪本件に関するお問い合わせ先≫

abc株式会社 経営企画部

pr@abc-chain.com