【高島屋史料館TOKYO】山王祭の唐人行列にご参加くださる方を募集します！（6月12日開催）※3月13日～4月15日参加者募集

【特別企画】

3/13（金）～8/31（月）まで、高島屋史料館TOKYOでは「やっぱりゾウが好きーデパートの屋上にゾウがいた！」と題して、かつて日本橋高島屋の屋上で暮らして大人気だった象のタカちゃんを中心に、日本人と象の歴史をご紹介する企画展を開催いたします。本展開催にちなんで、6月に行われる山王祭にあわせて、当館が神幸祭の行列に特別参加することになりました。ついては、掲題の通り「唐人行列にご参加くださる方20名を募集します」。以下の募集要項をご確認の上、みなさまのご応募を心よりお待ちしております。

【山王祭と象山車】

江戸三大祭のひとつであり、日本三大祭にも数えられている日枝神社の山王祭は、江戸時代から続く歴史あるお祭りです。そしてその隔年で開催される神幸祭とは、東京の都心を練り歩く、まるで江戸時代にタイムスリップしたかのような、荘厳かつ華やかな行列です。この神幸祭には、2024年より、バルーンの「象山車（だし）」が加わりました。

「象のつくりもの」は、将軍吉宗の時代にベトナムから江戸にやってきた象がブームを巻き起こし、流行り物好きの江戸っ子たちが、のちにそれをつくりものにして曳いたことが始まりといわれています。当時の「象のつくりもの」は張り子づくりで、１本の足に人間が１人入って、合計４人が一頭の象となって練り歩き、大変な人気を博しました。またこの象に寄り添って、さらなる異国情緒を演出するため、朝鮮通信使を真似た唐人行列が歩いていました。

≪募集概要≫

このたびは、現代版の唐人行列として仮装し、「象山車(だし)」を引いてくださる方、20名を募集いたします。2024年に「象のつくりもの」が復活し、本年は、そこに唐人行列も加わるという記念すべき神幸祭となります。みなさま、ぜひ奮ってご応募ください！

＊時間とコースは現時点での予定であり、変更になる可能性があることご了承ください。

●開催日時 2026/6/12（金）12：00～17：00頃

●巡行予定 集合 日本橋高島屋S.C.本館

出発 皇居坂下門

巡行 丸の内仲通り

休憩 日本橋日枝神社

巡行 中央通り、日本橋高島屋経由

到着 新橋

●募集人数 20名

●参加費 無料

●その他

・仮装衣装は無償でお貸し出しいたしますが、Tシャツ、下着、靴下、スニーカー（歩きやすい靴）

は、各自でご準備ください。なお、衣装の貸与は、衣装サイズの関係から、身長150～180cm程度

の成人の方に限りますので、着用に支障がないか、ご応募の前に必ずご確認ください。

・唐人行列への参加には、2026/5/27（水）18：30～20：00（予定）に高島屋史料館TOKYOにて

開催する事前講義の受講が必須となっています。

・事前講義や唐人行列への参加に必要な交通費、宿泊費等は、参加者ご自身に負担いただきます。

・唐人行列当日の様子を撮影いたします。撮影した動画・写真は弊館の広報・アーカイブのため使用

いたしますので、参加にあたっては、上記利用を了承いただく必要があります。

●参加募集受付期間 3/13（金）～4/15（水）

●参加条件 応募に際しては、以下が条件となります。

１. 神幸祭が開催される2026/6/12（金）午前10時～午後6時までの時間拘束と団体行動が可能な方

に限ります。なお、巡行時間とコースは現時点での予定であり、変更になる可能性があります。

２. 参加者は、2026/5/27（水）18：30～20：00（予定）、高島屋史料館TOKYO5階旧貴賓室にて

開催される「山王祭にかかる事前講義：講師/木下直之（「やっぱりゾウが好き」展監修・静岡県

立美術館館長）」の参加が必須です。これを受講できない場合は、選出されても、当日の唐人行列

にはご参加いただけませんのでご注意ください。

＊遠方の方には記録動画を共有しますので、動画で受講ください。

３. 仮装衣装のサイズの関係上、身長150～180cm程度の成人の方に限りご参加いただけます。

４. 上記２.の事前講義および唐人行列当日の集合場所・解散場所までの交通費や宿泊費は、参加者ご自

身でのご負担をお願いいたします。

５. 参加者ご自身で、最後まで唐人行列を遂行する体力をお持ちで、約5時間程度の歩行を伴う活動に

支障や不安がない、健康な方に限らせていただきます。

６. 唐人行列用の衣装（上下、帽子）は弊館にて無償でお貸し出しいたしますが、Ｔシャツ、下着、靴

下、スニーカー（歩きやすい靴）は、ご自身でご用意ください。

７. 雨天時はカッパを着用しての巡行を予定しておりますが、荒天等により中止になったり、臨機応変

のご対応をお願いしたりする可能性があります。

８. 当日の唐人行列を撮影した動画・写真は、今後、弊館の広報やアーカイブとして活用させていただ

くことをご了承ください。

９. 本企画の参加にあたっては、本募集要項及び関係法令、その他弊館からの指示を遵守いただき、法

令または公序良俗に反する行為、他の参加者等第三者に対する迷惑行為その他本企画の開催および

実施に著しい支障を生じさせる行為を固く禁じます。

１０. 唐人行列中の事故、紛失・盗難、他の参加者等第三者との間で生じた諸問題その他弊館の責めに帰

すべき事由によらず参加者に生じた損害については、弊館は責任を負わないものとします。

１１. 天災地変その他不可抗力によって、唐人行列の実施を中止させていただく場合があります。その場

合、弊館は中止によって生じた損害については責任を負わないものとします。

●参加者の決定について

１. 応募者多数の場合は、当館にて応募内容を拝見の上、20名を選出させていただきます。

２. 選出基準や検討過程、また選出結果の理由については、いかなる場合もお答えできかねますので、

ご了承ください。

３. 参加の可否については、ご応募くださったみなさまに４月30日までに、応募時に登録いただいた

メールアドレス宛にご連絡いたします。

≪応募方法≫

以下のグーグルフォームよりお申し込みください。

https://forms.gle/qw4iAWFy158nnyUd9

おひとり様、１回のお申し込みに限らせていただきます。

応募の際にご提供いただいた個人情報は、株式会社高島屋が本企画運営の目的のみにて使用するとともに、厳重な管理をいたします。そのほか個人情報の取扱いについては、弊社プライバシーポリシー

（https://www.takashimaya.co.jp/aboutinfo/privacy.html）にてご確認いただけます。

≪問い合わせ先≫

高島屋史料館TOKYO・唐人行列係

TEL:03-3211-4111（代表）

Mail:info-shiryokantokyo@ad.takashimaya.co.jp