【いわきFC】株式会社クレハとオフィシャルチームビルディングパートナー契約締結
株式会社いわきスポーツクラブ
2026シーズンより、同社が運営する「クレラップ スポーツパーク（現 クレハ総合グラウンド）」内のサッカーフィールドを、トップチームのトレーニング拠点の一つとして年間利用させていただきます。
「このパートナーシップを通じて、いわきFCが掲げる『ひとづくり・まちづくり』と、クレハグループの『地域社会の尊重と発展への貢献』という姿勢を結び、地域の未来を共に育ててまいります。
本社所在地：〒103-8552 東京都中央区日本橋浜町3-3-2
このたび、いわきFCは、株式会社クレハとオフィシャルチームビルディングパートナー契約を締結しましたので、お知らせいたします。
同フィールドを良好なコンディションに維持していただきながら、トップチームのパフォーマンス向上につなげるとともに、同社および地域の皆さまと連携し、より多くの方々にご利用いただける機会の創出にも取り組んでまいります。
| 株式会社クレハいわき事業所長 影山晴康 様のコメント
私たちはスポーツの力を信じ、いわき市に笑顔と活力を届けます」
| 会社概要
代表者名：代表取締役社長 小林 豊
事業内容：機能製品事業（エンジニアリング・プラスチックス、炭素製品など）、化学製品事業（農薬、医薬品、工業薬品）、樹脂製品事業（食品包装材料、家庭用ラップ＜NEWクレラップ＞など）
公式サイト：https://www.kureha.co.jp/