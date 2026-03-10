マレーシア航空、日本初のキャラクター主導型キャンペーンを開始　ブランドムービー「Pilot Parker: A Story of Malaysian Hospitality」を公開

Malaysia Airlines Berhad

マレーシア航空は3月10日（火）、日本市場において初となるキャラクター主導型のブランドキャンペーンを開始しました。これに伴い、同社マスコットキャラクター「パイロット・パーカー」を主人公としたブランドムービー「Pilot Parker: A Story of Malaysian Hospitality」を公開します。本キャンペーンは、Malaysia Aviation Group（MAG）の長期的な成長戦略の一環として展開されるもので、「マレーシアン・ホスピタリティ」をマレーシアと日本をつなぐ文化的な架け橋として発信し、日本の旅行者とのつながりをより深めていくことを目指します。

ブランドムービー「Pilot Parker: A Story of Malaysian Hospitality」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=kO8aQW4FaCQ ]

■ ブランドムービー「Pilot Parker: A Story of Malaysian Hospitality」について

本キャンペーンの中心となるのが、80秒のブランドムービー「Pilot Parker: A Story of Malaysian Hospitality」です。実際の乗客のエピソードに着想を得た本作品は、パイロット・パーカーの視点を通して、心配り、誠実さ、細やかな配慮といった瞬間を丁寧に描いています。人に寄り添い思いやりあるサービスを通じて体現される「マレーシアン・ホスピタリティ」が、日本の旅行者にどのように届くのか、その温かさを一つひとつのシーンで表現しました。

■ 制作の背景

本作品の着想は、マレーシア航空を利用した幼い乗客との心温まるエピソードから生まれました。その乗客は旅を終えた後、フライト中にパイロット・パーカーが大きな安心感を与えてくれたことへの感謝の手紙を同社へ送っています。こうしたエピソードは、旅のあらゆる場面で思いやりと心配りを大切にする同社のサービス理念を象徴するものです。

■ 日本市場での展開と狙い

日本は引き続き、マレーシア航空の東アジア成長戦略において重要な役割を担う市場であり、長期的かつ持続的な成長が見込まれています。本キャンペーンは、「温かさ」と「誠実さ」を核とする「マレーシアン・ホスピタリティ」を、日本の文化や価値観に寄り添う形で届けていくための戦略的な取り組みです。

また、同社が日本で初めてキャラクターを主軸としたブランドコミュニケーションを展開する試みでもあります。世代を超えて親しまれてきたパイロット・パーカーが体現する安心感や思いやり、心配りといった価値観は「マレーシアン・ホスピタリティ」と日本の「おもてなし」の精神に共通するものです。

マレーシアの思いやりの精神と、日本の先回りするおもてなしの文化を重ね合わせることで、旅を単なる移動ではなく、信頼と細やかな配慮、心のつながりに根ざした体験として届けます。

■ 「Pilot Parker: A Story of Malaysian Hospitality」ストーリー

80秒のブランドムービーは、パイロット・パーカーと客室乗務員が、旅の始まりに乗客を温かく迎えるシーンから始まります。機内ではパイロット・パーカーが通路を静かに歩きながら乗客に目を配り、さりげない思いやりと心配りのあるサービスを届けていきます。

印象的なのは、不安そうでなかなか眠れない幼い乗客とのシーンです。パイロット・パーカーはそっと近づき、優しく安心させるように「パイロット・パーカーのぬいぐるみ」を手渡すと、それまで不安そうだった子どもの表情が笑顔に変わります。一つひとつの行動の中に、同社が大切にしてきた安心感と温かい配慮、「マレーシアン・ホスピタリティ」の本質が凝縮されています。物語は、幼い乗客からパイロット・パーカーへ贈られる思いがけない「ありがとう」のプレゼントで締めくくられ、真心あるサービスが生む温かなつながりを描き出しています。

■ キャンペーン情報

キャンペーンの開始を記念し、マレーシア航空は3月16日から3月29日まで、X（旧Twitter）にてプレゼントキャンペーンを実施します。日本国内の参加者を対象に、パイロット・パーカーのぬいぐるみやオリジナルグッズが当たる企画を展開します。応募方法やキャンペーン期間などの詳細は、公式キャンペーンページにてご確認ください。

公式キャンペーンページ：

https://www.malaysiaairlines.com/jp/ja/experience/malaysian-hospitality/pilot-parker.html

■ マレーシア航空について

マレーシア航空は、マレーシアのナショナルキャリアとして、国内外を結ぶプレミアムかつフルサービスの旅行オプションを提供しています。アジアをはじめとする世界各地への玄関口として、毎日最大40,000名のお客様をお迎えし、マレーシアの多様な文化遺産にインスピレーションを得た忘れられない旅をお届けしています。また、マレーシアの豊かな伝統・文化・料理を反映したサービスを展開し、すべてのタッチポイントにおいて「マレーシアン・ホスピタリティ」による比類なき体験を提供しています。

2015年9月以降、Malaysia Airlines Berhadがマレーシア航空を所有・運営しています。同社はマレーシア・アビエーション・グループ（Malaysia Aviation Group, MAG）の一員であり、世界の航空需要に応えるため、幅広い航空およびライフスタイル旅行ソリューションを展開するグローバル航空グループです。

また、ワンワールド(R)アライアンスのメンバーとして、世界170の地域・900以上の目的地への便利な接続を提供しています。詳細は www.malaysiaairlines.com 、またはマレーシア航空アプリにて最新のプロモーション情報をご確認ください。

発行：Malaysia Aviation Group Group Communications