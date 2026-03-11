東日本大震災から15年。一晩で共感の輪が広がり、3万PVを突破。大切な人へ宛てた手紙の特設サイト「#今日なら言える気がする」公開。

株式会社tayorihttps://tayorie.jp/todays-storytellers

「忘れたくない一瞬を一生ものへ」をコンセプトにプロダクト開発を行うtayori（本社：東京都、代表取締役：直林実咲）は、東日本大震災から15年となる節目に向けて、2026年3月10日、大切な人へ宛てた手紙を集めた特設サイト「#今日なら言える気がする(https://tayorie.jp/todays-storytellers)」を公開しました。

19時の公開直後からサイトには多くの「大切な人に伝えたい言葉」が寄せられ、公開から13時間で3万PV、300件以上の手紙投稿を記録しました。震災から15年という節目に、改めて「今日伝えたい言葉」に想いを馳せる声が広がっています。

1. 企画の背景：実体験から生まれた「後悔を減らす」ための場所

本プロジェクトは、代表・直林が数年前に経験した「大切な人との突然の死別」という実体験からスタートしました。

「また会える」と思っていたために最後の会話さえ覚えていないという後悔。伝えたい言葉は、伝えられるうちにしか届かないという痛切な気づき。

「いつか言おう」の「いつか」を一つでも多く「今日」に変えること、そして伝えられる今日があるということに目を向けるきっかけをつくることを目指しています。

2. 15人の「Today's Storytellers」による手紙と、声を届ける機能

コピーライター：阿部広太郎氏によるコンセプトコピー採用

サイト内では、作家、芸人、医師、起業家など、様々な立場にある15名が、それぞれの大切な人へ宛てた「今日、伝えたい言葉」を公開しています。著名人の言葉をきっかけに、読み手自身の心に浮かぶ「大切な誰か」への想いを想起させる構成です。

あわせて、サイト訪問者が自らの想いを綴ることができる投稿機能も設けています。

3. 公開直後から広がる、静かな共感の渦

15人の「Today's Storytellers」による手紙

3月10日19時のサイト公開直後から、サイト上では今そばにいる家族、もう会うことのできない大切な人など、さまざまな相手に宛てた「今日だからこそ伝えたい言葉」が絶え間なく寄せられています。

サイト訪問者による寄せられたお手紙： 300件以上

サイト訪問者数：約30,000人（3月11日8時現在）

主な反響： 寄せられたメッセージには、「どん底だった時に察して救ってくれた友人のおかげで、今ご飯がおいしい」という現在の幸せや、「亡くなったお母さん、私は30歳になって結婚もしたよ」という近況報告など、東日本大震災から15年という節目に、それぞれの状況から自身の言葉を紡ぐ投稿が相次いでいます。

一人ひとりが当時の記憶や現在の境遇と向き合い、胸の内にあった率直な思いが言葉となって集まる場となりました。

サイトに寄せられたお手紙の一部

【代表・直林実咲のコメント】

「数年前、大切な人を突然失いました。『またいつでも会える』と思っていたから、最後に何を話したのかさえ覚えていません。

あの日から気づいたことがあります。伝えたい言葉は、伝えられるうちにしか届かないということ。

このプロジェクトは、かつての私のような後悔を、ひとつでも減らしたいという思いから生まれました。

ここに集まった手紙が、あなたの大切な人へ言葉を届けるひとつのきっかけとなれば幸いです」

