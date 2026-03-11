その枕カバー、いつ洗った？約半数が「2週間以上洗わない」実態

ムーンムーン株式会社

質の高い睡眠への関心が高まる中、見落とされがちなのが「枕カバー」の衛生状態です。私たちは毎日数時間を枕の上で過ごしますが、その汚れが睡眠の質や肌トラブルに与える影響は意外にも知られていません。快眠グッズ紹介サイト「快眠ランド(https://intiinti.com/goodsleep/)」を運営するムーンムーン株式会社(https://moonmoon.biz/)は、全国の20～60代男女300名を対象に「枕まわりの衛生習慣と睡眠に関する意識調査」を実施。 その結果、枕カバーを週に1回以下しか洗わない層が約7割（69.1%）にのぼり、さらに約半数（46.4%）が2週間以上洗濯していないという実態が浮き彫りになりました。一方で、適切なケアが睡眠や肌に良いと知れば、9割以上（92.7%）が「洗濯頻度を見直したい」と回答しており、衛生意識と行動のギャップが明確になっています。

調査背景

「枕が合わない」「寝つきが悪い」といった悩みに対し、多くの人が枕本体の買い替えを検討しますが、実は「枕カバーの不衛生さ」が心理的な不快感や物理的な刺激（ダニ・ニオイ）となり、睡眠を妨げているケースは少なくありません。忙しさから日々の家事が後回しになりがちな現代において、枕カバーの洗濯はどの程度の優先順位なのか。本調査では、消費者のリアルな衛生習慣を可視化し、快眠に向けた「最も身近な改善策」を提案することを目的としています。

調査サマリー

- 枕カバーの洗濯頻度は週1回以下が約7割。2週間以上洗わない「放置層」も46.4%に- 睡眠に「不満がある」層は約4割。衛生状態への不安が満足度を下げている可能性も- 気になる悩みは「ダニ・ハウスダスト（19.2%）」「枕本体の汚れ（17.5%）」「ニオイ（16.4%）」が上位- 洗濯頻度が落ちる原因の1位は「面倒・手間（34.5%）」。次いで「忙しさ」「替えの不足」- メリットを知れば92.7%が枕カバーの洗濯頻度を見直したいと回答

詳細データ

Q1. 枕カバー（またはタオル等の代用品）をどのくらいの頻度で洗濯していますか？- 週に1回：32.7%- 月に1回程度：22.7%- 2～3日に1回：17.0%- 2週間に1回：16.7%- ほとんど洗わない：7.0%- 毎日：4.0%

→「週1回以上」洗っているのは半数以下。約23%が「月1回程度」、約7%が「ほとんど洗わない」と回答しており、46.4%（約半数）が2週間以上同じカバーを使い続けているという驚きの実態が明らかになりました。

Q2. 現在の睡眠の質に満足していますか？- やや不満がある：29.3%- やや満足している：29.0%- どちらともいえない：26.0%- とても不満がある：10.0%- とても満足している：5.7%

→ 全体の約4割（39.3%）が睡眠に対して「不満」を感じています。Q1の結果と照らし合わせると、洗濯頻度が低い層における満足度の低さが示唆される結果となりました。

Q3. 枕まわりの衛生状態について、気になっていることはありますか？- ダニやハウスダストが心配：19.2%- 本体の汚れが気になるがカバーだけ洗っている：17.5%- においが気になる：16.4%- 黄ばみ・汚れが気になる：15.3%- 特に気にならない：9.2％- その他：22.4％（肌荒れ・ニキビとの関連が気になる：7.7%、髪のベタつき・頭皮への影響が気になる：7.6%、洗っても清潔感が戻らない：4.8% など）

→ 目に見えない「ダニ・ハウスダスト」への不安が最多。また、「枕本体まで洗えていない」という潜在的な不潔感へのストレスを抱えている人も多いことが分かります。

Q4. 枕カバーの洗濯頻度が下がってしまう原因として、どういったことが考えられますか？- 面倒・手間がかかる：34.5%- 忙しくて手が回らない：13.1%- 替えのカバーを持っていない：12.9%- 習慣的にそのようにしている：11.5%- 乾かすのに時間がかかる：10.4％- その他：17.6％

→「面倒」という心理的ハードルに加え、「替えがない」という物理的な要因も。手軽に替えられる仕組みや予備の保有が、衛生状態を改善するために不可欠といえそうです。

Q5. 衛生管理が睡眠や肌に影響すると知ったら、洗濯頻度を見直したいと思いますか？- 情報次第では見直すかもしれない：43.7%- 少し見直したい：28.0%- すぐにでも見直したい：21.0%- あまり見直す気はない：5.0%- 十分ケアしている：2.3%

→ 実に9割以上の人が、知識や情報をきっかけに見直す意向を示しました。「ただ洗う」だけでなく、それが「自分へのメリット（快眠や美肌）」に繋がるという認識が重要です。

調査結果のまとめ

今回の調査で、現代人の多くが枕カバーの洗濯を「週1回以下」に留めており、約半数は2週間以上放置しているという「衛生習慣の死角」が浮き彫りになりました。睡眠の質に不満を感じる人が4割近くいる中で、その原因の一つとして「枕まわりの衛生状態への不安」が挙げられます。特にダニやハウスダストへの懸念は高く、対策の必要性は感じつつも「面倒」というハードルに阻まれている現状があります。しかし、9割以上が「メリットを知れば見直したい」と回答していることから、今後、より着脱が簡単なカバーや速乾性の高い素材への関心、さらには「洗い替え」を持つ文化が浸透することで、日本の睡眠の質は底上げされる可能性を秘めています。

快眠ランド運営者のコメント

運営者：竹田 浩一(https://intiinti.com/goodsleep/supervisor-editor-list/takeda-kouichi/)のコメント

枕カバーを洗うことは、実は最もコストパフォーマンスの高い睡眠投資です。人は一晩にコップ一杯分の汗をかき、枕には皮脂やフケが蓄積します。これらはダニの繁殖を招き、アレルギー反応や肌荒れを引き起こすだけでなく、不快なニオイが脳を覚醒させ、深い眠りを妨げる原因になります。今回の調査で、9割以上の方が見直しに前向きであることは非常に明るい兆しです。まずは「週末に洗う」といった義務感ではなく、「今夜気持ちよく眠るために替える」というポジティブな習慣への転換を。手間を減らすために、あらかじめ3枚程度の替えを用意しておくのも一つの方法です。清潔な枕は、脳をリラックスさせる最高のスイッチになります。快眠ランドでは、こうした日常の小さな改善から生まれる最高の朝を、これからも提案し続けてまいります。

調査概要

