すぐに新人研修からスタートできる、春の社内研修eラーニングスタートプラン紹介セミナー《3/17 オンライン開催》

株式会社デジタル・ナレッジ【3月17日】すぐに新人研修からスタートできる！春の社内研修eラーニングスタートプラン紹介セミナー《オンライン開催》詳細・お申込みはこちら :https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/46959/

＜こんな方におすすめ＞

・新人研修を手軽にeラーニングで実施したい

・社内規則や社内マニュアルもあわせて研修したい

・手間をかけずに運用できる仕組みを探している

・まずは小規模からeラーニングを始めたい

導入実績3,000社を超えるeラーニング専門ソリューション企業、株式会社デジタル・ナレッジ(本社：東京都台東区、代表取締役社長：はが弘明)は、3月17日（火）に春の社内研修eラーニングスタートプラン紹介セミナーを開催いたします。

新人向け研修を手軽に実施したい担当者様必見！

新人研修をeラーニングで実施したいけれど

・既存のコンテンツだけでは自社に合うか不安

・社内ルールやマニュアルも研修に組み込みたい

・でも教材を作るのは大変そう

と感じていませんか？

本セミナーでは

数多くの成功事例から導き出された、新人研修に本当に必要なコンテンツを厳選してパッケージ化した

・新人向けビジネススキル講座

・自社教材も簡単に作成できるeラーニングシステム（LMS）

がセットになった

「春の社内研修スタートプラン」 を実際のデモ画面なども含めて30分でご紹介します。

新人研修コンテンツをすぐ利用できるだけでなく、社内資料もeラーニング化し、受講履歴までまとめて管理可能。

社内研修のデジタル化をすぐにスタートしたい企業様におすすめです。

ご参加いただいた方には講演終了後、参加証をデジタルバッジでプレゼントいたします。

弊社のシステムKnowledge Deliver Skill＋よりユーザ登録案内をお送りしますので、ご登録ください。

概要

◆すぐに新人研修からスタートできる！春の社内研修eラーニングスタートプラン紹介セミナー



【日時】 3月17日(火) 13:00-13:30

【会場】 オンライン開催

【費用】 無料

【講師】

株式会社デジタル・ナレッジ

サービス推進事業部

コーディネータ リーダ

西尾 陽

プログラム

・中小企業における研修課題

・春の社内研修スタートプラン 概要紹介

・春の社内研修スタートプラン デモ

・質疑応答

春の社内研修スタートプランについて

eラーニングで社内研修を始めたい教育担当者様のために、オリジナル教材のアップロード機能に加え、すぐに使える新人・若手社員向けビジネススキル基礎講座をセット！

社内研修に必要な教材、機能をすぐにお使いいただけます。

【特長1】すぐに始められる教材セット

【特長2】お手元の資料や動画を簡単に教材化

【特長3】すぐに使える研修テンプレート付き

近日開催セミナーのご案内

春の社内研修スタートプラン詳細 :https://www.digital-knowledge.co.jp/product/service-packs/spring-start-plan/

