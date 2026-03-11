「非常時にいちばん困ったのは、食料よりもトイレでした」 東日本大震災から15年の節目に、コーエックス株式会社が岡山市へ非常用トイレ2000回分を寄付

コーエックス株式会社

コーエックス株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役：小池孝幸）は、2026年3月10日、自社ブランドCo-Goods(コーグッズ)の防災用品である「非常用トイレ100回分」20個（合計2,000回分）を岡山市へ寄付いたしました。

■寄付の経緯

2026年3月は、東日本大震災から15年という節目を迎えます。震災をきっかけに、日本国内では防災への意識が大きく高まり、非常食や飲料水などの備蓄が広く認識されるようになりました。その一方で、災害時に深刻な課題となる「トイレ対策」については、いまなお十分に備えられていないケースも少なくありません。岡山市でも備蓄体制の強化を進める中で、非常用トイレが不足している状況にあることを知り、改めて災害時の備えの大切さを見つめ直していただくきっかけになればとの思いを込め、岡山市への寄付を実施いたしました。

■非常用トイレについて

非常用トイレは、水が使えない環境でも使用できる防災用品であり、避難所だけでなく、家庭やオフィス、車内などさまざまな場所で必要となる可能性があります。防災備蓄というと、飲料水や非常食が優先されやすい一方、トイレ対策は後回しになりがちです。しかし、災害時には発生直後から必要性が高く、衛生面や安心感の確保という意味でも、事前の備えが欠かせません。

当社の非常用トイレは、備蓄しやすさと使いやすさを意識して企画した防災用品です。災害時だけでなく、断水、停電、車中泊、アウトドアなど、幅広いシーンで活用できます。自治体による備蓄に加え、各家庭や職場でも必要数を備えておくことが、万一の際の安心につながります。

■開発の経緯

当社の商品開発担当者は、東日本大震災の復興支援活動に携わる中で、現地の方々から震災当時の体験を伺う機会がありました。その中で、特に深刻だった課題の一つとして挙げられたのが「トイレの問題」でした。 水不足が起こると飲料水の確保が最優先で進められる一方、トイレ対策は十分に行き届かないケースも多かったといいます。こうした被災地の声をもとに、「いざという時に本当に役に立つ商品」をコンセプトとして開発されたのが、本非常用トイレです。

近年、防災意識の高まりを受け、家庭内備蓄を見直す動きも広がっています。飲料水や非常食に加えて、衛生対策としての非常用トイレを備えておくことは、災害時の安心につながります。コーエックス株式会社では、今後も日常生活から災害時まで役立つ防災用品を提案してまいります。

▼Co-Goods(コーグッズ)防災グッズシリーズ

■【大震災復興従事者が作った】非常用トイレ

東日本大震災の支援活動を5年間行っていた弊社商品開発担当者が作った非常用トイレ。健康観察がしやすい白色の凝固剤、おすそ分けや防災バッグに分配がしやすい10回分ずつの個包装など開発担当者のこだわりがつまった商品です。

通常販売価格：100回分\6,280 / 50回分\3,280円 / 20回分\1,720円

サイズ：100回 / 50回 / 20回

非常用トイレの詳細はこちら :https://amzn.asia/d/0duOhAR1

■Amazonランキング1位獲得※メモリ付き＆蛇口付きウォータータンク

非常時やキャンプの際に水を貯めておけるタンクです。透明で残量が見える点や折りたたみで収納しやすい点が好評でAmazonランキング1位を獲得した人気商品です。

※Amazon雨水タンク部門(2026/3/9時点)

通常販売価格：5L×1・10L×1 \1,490 / 5L×3・5L×1,10L×2・10L×3 \2,490

サイズ：5L×1 / 10L×1 / 5L×3 / 10L×3 / 5L×1,10L×2

ウォータータンクの詳細はこちら :https://amzn.asia/d/0cAxQCsK

■非常時の防寒・日差し対策に アルミポンチョ・アルミシートセット

災害時にブランケット 代わりに体を包む、地面に敷いて床冷えを防ぐなど多彩に活躍ができるエマージェンシーシートです。また両面仕様になっておりシルバー面を外面にすることで真夏の暑さ対策に役立てることもできます。

通常販売価格：\1,680

アルミポンチョ・シートの詳細はこちら :https://amzn.asia/d/0fumVRYM