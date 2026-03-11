exaBase 生成AI、Microsoft製品・Box・Slackとの連携ツールを提供開始

株式会社エクサウィザーズ

株式会社エクサウィザーズ（東京都港区、代表取締役社長CEO：春田 真、以下エクサウィザーズ）のグループ会社である株式会社Exa Enterprise AI（東京都港区、代表取締役：大植 択真、以下Exa Enterprise AI）は、市場シェアNo.1を獲得した*法人向け生成AIサービス「exaBase 生成AI」において、外部クラウドサービスとの連携ツールの提供を順次開始しました。3月中旬までにMicrosoft製品（Outlook、SharePoint、Teams）、Box、Slackの6つのツールが連携予定で、商談準備や社内手続きの調査・要約などあらゆる業務の短縮を支援します。

☑外部サービス連携の概要

日常的に業務で利用されているMicrosoft製品、Box、SlackとexaBase 生成AIが連携することで、社内の最新情報に基づく回答が可能になり、「探す」「まとめる」ことにかかる時間を短縮できます。これにより、AIがスケジュール、メール、社内文書、チャットなどを横断し、ユーザーの業務や社内情報をより深く理解した上で回答を生成します。

各ツールは、ユーザーがアクセス可能な範囲内の情報にのみアクセスする設計となっており、セキュリティ面でも安心してご利用いただけます。また、ツール単体での利用はもちろん、他のツールと組み合わせたり、AIエージェントを活用することでさらに多様な業務を効率化することができます。

☑ 提供されるツール一覧

・Outlookカレンダー予定確認ツール（提供中）：Outlookカレンダーの予定を確認

・SharePointファイル検索（提供中）：SharePointのファイルを検索

・Slack検索ツール（提供中）：Slack内のメッセージを横断的に検索

・Box検索ツール（提供中）：Box内のファイルを検索

・Outlookメール検索（2026年3月上旬提供開始予定）：Outlookメールを検索

・Teams検索（2026年3月中旬提供開始予定）：Teamsのメッセージを検索

以下より動画をご覧いただけます。

▼exaBase 生成AI / Teams検索：https://youtu.be/QzdMgqunh_g

▼exaBase 生成AI / Outlookカレンダーの予定確認：https://youtu.be/vtCqDr9wXUs

▼exaBase 生成AI / SharePointのファイル検索：https://youtu.be/2WUShR98QGk

☑ 活用事例

各ツールを単体で利用することはもちろん、複数のツールを組み合わせることで、以下のような業務効率化が可能です。

＜Outlookカレンダー予定確認 × Teams検索＞

「今日の商談予定先の情報をまとめて」とexaBase 生成AIに声をかけると、カレンダーから商談予定の社名を取り出し、Teamsで商談先を検索してこれまでの商談履歴ややり取りをまとめる。



＜Teams検索 × RAG＞

社内の手続きでの不明点についてexaBase 生成AIに質問をすると、社内文書をRAG（社内データ連携機能）で調べつつ、Teamsで同様の質問が過去にないかを検索して回答。



＜Outlookカレンダー予定確認 × DeepResearch＞

次週のカレンダーを確認して、勉強会の予定を全て取り出し、各勉強会に必要な事前知識をDeepResearchで調査してまとめる。

☑ 利用条件

・ 管理者がツールをONにし、エンドユーザーはプロフィール画面で連携を行う必要があります。

・ Box検索ツールは、Box連携オプションを契約しているテナントのみ利用可能です。

☑ 今後の展開

2026年3月中旬までに全てのツールを提供開始予定です。さらに、これらのツールを活用した新たなAIエージェントの開発も進めており、ユーザーの業務効率化をさらに推進してまいります。エクサウィザーズグループは、exaBase生成AIを通じて、企業の生産性向上と業務改革を支援してまいります。

* 富士キメラ総研「2026 生成AI／AIエージェントで飛躍するAI市場総調査」(https://www.fcr.co.jp/report/253q09a.htm)＜2024年度実績・サードパーティ対話型生成AIアプリケーション・ベンダーシェア＞

* 記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

【Exa Enterprise AI 会社概要】

会社名 ：株式会社Exa Enterprise AI

所在地 ：東京都港区芝浦4丁目2－8 住友不動産三田ファーストビル5階

設立 ：2023年10月

代表者 ：代表取締役 大植 択真

事業内容：生成AI等のテクノロジーを利活用したプロダクト・サービス等の企画・開発・販売による企業の業務改革、生産性向上

URL ：https://exawizards.com/eai/

【エクサウィザーズ 会社概要】

会社名 ：株式会社エクサウィザーズ（証券コード4259）

所在地 ：東京都港区芝浦4丁目2－8 住友不動産三田ファーストビル5階

設立 ：2016年2月

代表者 ：代表取締役社長CEO 春田 真

事業内容：AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決

URL ：https://exawizards.com/