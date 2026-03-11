ファミリーマートと共同で「ファミマ体操」を制作！Well Body理学療法士監修、プロの技を“スキマ時間”のケアに

Well Body株式会社

企業向けフィジカルケアサービス「Offi-Stretch(R)」を展開するWell Body株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：水野 純一・吉村 直途）は、この度、株式会社ファミリーマートと共同で「ファミマ体操」を制作いたしました。

本施策は、ファミリマートの社員様の「職種ごとに異なる身体的負担」を解消するため、数多くのビジネスパーソンやアスリートを診てきた弊社の理学療法士の高度な施術技術と、身体のメカニズムに関する専門的な知見をフル活用して開発されました。

毎日の業務の合間にサッと取り組める職種ごとのオリジナル体操を通じ、ファミリーマートの健康経営と従業員のパフォーマンス向上を支援してまいります。

導入の背景

株式会社ファミリーマートでは、従業員の健康増進を重要な経営課題の一つとして位置づけています。同社の事業を支える現場には、店舗スタッフ、スーパーバイザー（SV）や外勤職、本部社員など多様な職種が存在します。

しかし、立ち仕事や品出し、長時間の運転、デスクワークなど、職種によって身体への負担や疲労が蓄積する部位は大きく異なります。そのため、画一的な健康施策では効果が届きにくく、また日々の業務の中でまとまった運動時間を確保し、習慣化することが難しいという課題がありました。

そこで、それぞれの業務特性に寄り添い、ピンポイントで身体をケアできる仕組みが必要だと考えました。今回はその解決策として、理学療法士の知見を取り入れた3種類のオリジナル体操を開発。

あえて業務の合間の「スキマ時間」にサッと行える手軽なプログラムにすることで、無理なく社内に健康習慣を定着させ、従業員のパフォーマンス向上を目指しています。

「ファミマ体操」の特徴

本プログラムの設計には、トップアスリートや企業経営者から支持される、Well Bodyの理学療法士に加え、企業の健康経営に精通する整形外科医の松平浩（弊社顧問）が監修として参画しています。

「Offi-Stretch(R)」の医学的エビデンスに基づく「確かなフィジカルケア」でありながら、追求したのは現場での圧倒的な「手軽さ」です。

それぞれの業務動作に関連したキャッチーなポーズで直感的に覚えられ、ハードな業務の合間でも短時間でサッと実践が可能。一流のケアを、毎日のスキマ時間に無理なく組み込める画期的なプログラムです。

ファミマ体操は 「Offi-Stretch(R)」の医学的エビデンスを最大限に活かしつつ、それぞれの業務動作に関連したキャッチーなポーズを取り入れることで「覚えやすさ」を追求。

ハードな業務の合間でも短時間で取り組める「手軽さ」と「確かなフィジカルケア」を両立させた画期的なプログラムです。

プログラム詳細

※株式会社ファミリーマート様のリリースはこちら(https://www.family.co.jp/company/news_releases/2026/20260309_01.html)

ファミマ体操 第一（店舗勤務者向け）

ファミマ体操 第二（SV・開発・外勤職向け）

ファミマ体操 第三（本部スタッフ向け）

株式会社ファミリーマート 人事部 健康管理業務グループ マネージャー 淺田 智美

当社では、健康憲章をもとに様々な健康施策に取り組んでいます。健康な心身のためには、食事、運動、睡眠と日々の生活習慣、健康行動を継続することが大切です。しかし、その大切さをわかってはいても、習慣化と定着が難しいものです。

もっと気軽に日々の生活の中で、健康行動をとれるような取り組みがないかと悩んでいたところ、Well Body社様より、日々の仕事のスキマ時間に行うファミマ体操の提案がありました。

協議の結果、具体的に体操をする場面がイメージできるよう、定着しやすい工夫として、職種別に作成し、私たち社員が親しみやすい音楽や動きを取り入れたものにしました。ファミマ体操を社内に浸透させて気軽に健康に取り組み社員の健康を支援していきます。

Well Body株式会社 代表取締役 水野 純一

ファミリーマート様からご相談をいただいた際、重視したのは『身体のお悩みを解決できる運動をファミリーマート様らしく作成する』ことでした。



当社の『Offi-Stretch(R)』が培ってきたノウハウに加え、『働く方の身体の課題を”働き方に合わせて”解決する』という点を意識し、単なる体操ではなく、職種ごとのリアルな動き（品出し、運転、デスクワーク）に寄り添った3つのプログラムを設計しました。



ファミリーマート様を想起させるメロディや頭文字の『F』ポーズなど、わかりやすく、思わず同僚と笑い合えるような要素も盛り込んでいます。

このファミマ体操が、スタッフの皆様が抱える身体のお悩みを解決し、活力向上に繋がれば幸いです。

今後の展望

Well Body株式会社は、今回のファミリーマート様との取り組みのように、働く人々のちょっとしたスキマ時間を「健康への投資」に繋げられるようにサポートしていきます。

今後も「Offi-Stretch(R)」の提供およびオリジナルプログラムの開発を通じて、あらゆる業界・業種の健康経営課題の解決に貢献してまいります。

