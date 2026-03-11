長崎から世界を支える国内随一のエアバッグ生産企業SASが、TalentXの採用マーケティングプラットフォームを導入

株式会社TalentX

株式会社TalentX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO：鈴木 貴史、証券コード：330A、以下「TalentX」）は、SAS株式会社（本社：長崎県松浦市、代表取締役社長：竹内 克彦、以下「SAS」）が採用DXプラットフォーム「Myシリーズ」を導入し、採用変革の第一弾として、採用オウンドメディアを公開したことをお知らせいたします。

SASは、自動車の安全を支えるサイドカーテンエアバッグを国内で唯一OPW（One Piece Woven）製法で生産する企業であり、長崎から世界市場へ製品を供給しています。TalentXは、同社の採用マーケティング基盤の構築を通じて、地域に根差しながら世界水準のモノづくりに挑む「誇り」を可視化・資産化し、持続可能な地域雇用の創出を支援してまいります。

■導入背景：長崎の地から世界の安全を支えるSASの「働く魅力」を資産化。一過性の募集から、共感を生む資産型の採用マーケティングへ

長崎県松浦市に拠点を置くSASは、OPW技術によるサイドカーテンエアバッグの生産を通じて世界中のクルマ生活の安全・安心を支える、日本で唯一無二の企業です。現在、グローバルでの需要拡大に伴い、製造の核となる工場勤務職の採用が経営の最重要課題となっています。しかし、これまではホームページによる限定的な情報発信に留まっており、「長崎から世界を目指す」SAS独自の価値観や、モノづくりの現場で働く魅力が、地元の候補者へ十分に届けきれていないという構造的課題を抱えていました。

激化する人材獲得競争において、一過性の募集広告に頼るのではなく、候補者の心に響くストーリーを適切なタイミングで届け、応募意欲を醸成する「資産型」のマーケティング戦略が必要不可欠であると判断。ターゲット層への正しい理解と動機付けを促すべく、採用マーケティング変革の柱としてオウンドメディアを公開いたしました。

長崎から世界へ挑む姿勢やモノづくりのリアルを届ける、SASの採用オウンドメディアはこちら

https://reva-hc.brandmedia.i-myrefer.jp/media

■SAS株式会社 代表取締役社長 竹内 克彦 氏 コメント

当社には、長崎県松浦市から世界の安全を支えているという強い自負がありますが、その情熱を戦略的に届けるための「新たな一歩」を模索しておりました。

今回の「Myシリーズ」導入により、当社のリアリティある姿を正しく発信し、候補者の皆様と中長期的な信頼を積み重ねる土壌が整いました。長崎の地で働く誇りや想いを「資産」として蓄積し、発信し続けることで、地域を代表する企業として「選ばれ続ける採用」を実現し、地方製造業におけるタレントアクイジションの先駆的なモデルケースを目指してまいります。

■採用DXプラットフォーム「Myシリーズ」について

少子高齢化による労働人口の減少や、働き方・価値観の多様化を背景に、日本企業を取り巻く採用環境は大きな転換点を迎えています。企業が一方的に情報を発信し、応募を待つ従来型の広告採用や、転職顕在層を前提とした人材紹介モデルだけでは、持続的な人材獲得が難しくなりつつあります。

こうした社会構造の変化の中で、企業には「いま採用しているかどうか」に関わらず、候補者との関係性を中長期で築き、信頼を積み重ねていくタレントアクイジションの考え方が求められるようになりました。転職潜在層を含む多様な人材に対して、企業の価値観や働くリアリティを適切に伝え、惹きつけ（Attract）、関係を育み（Nurture）、信頼でつなぐ（Engage）──採用活動そのものをマーケティングとして再設計することが、日本企業の重要な経営課題となっています。

「Myシリーズ」は、こうした社会的背景を踏まえ、AIとテクノロジーによって採用活動をマーケティングへと進化させる採用DXプラットフォームです。候補者を惹きつける採用ブランディングサービス「MyBrand」、興味関心や転職意向のタイミングに応じた関係構築を支援するAI採用MAサービス「MyTalent」、日本初のリファラル採用プラットフォーム「MyRefer」をひとつのIDでシームレスに連携し、企業のタレントアクイジションを一気通貫で支援します。2025年9月末時点で、日本の時価総額上位50社のうち40％以上（※）の企業に導入されております。

（※ 2025年9月末時点の東証プライム上場企業の時価総額ランキングをもとに算出。）

【会社概要】

社 名：株式会社TalentX（証券コード：330A）

所在地：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-8 神楽坂プラザビルG階

代 表：代表取締役社長CEO 鈴木 貴史

設 立：2018年5月28日

会社HP：https://talentx.co.jp

Myシリーズ サービスサイト：https://mytalent.jp