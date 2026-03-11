【勝尾寺】インバウンド参拝者向け／特設フォトスポット『WHERE DO YOU COME from？』登場！ 今回のテーマは「youはどこから日本に？」巨大世界地図にダルマシールを貼って撮影、シェア！

勝尾寺

勝尾寺（大阪府箕面市）では2026年3月12日（木）より、『WHERE DO YOU COME from？』＝「あなたはどこから来ましたか？」をテーマとしたインバウンド／国内参拝者向け特別フォトスポットを設置します。

さらに今回はサントリー食品インターナショナル株式会社様とコラボレーション。同社が提供する「TAG LIVE LABEL」を活用した勝尾寺オリジナルラベルドリンク（オリジナルシール付き：税別800円／税込864円）を販売し、特別フォトスポットではダルマのオリジナルシールをご自身の出身地に貼って写真を撮ることができます。

全世界からの来訪者に、日本や大阪観光の思い出を提供し、『#darumacan』『#ダルマ缶』を入れて投稿することで、全世界の人々につながっていただきたいと考えています。

■全国10位のインバウンド人気観光地

勝尾寺ではこれまで、『大阪・関西万博』の開催を応援して盛り上げるイベントとして、『＃WDC』（World Daruma Challenge）を大阪・関西万博の開催期間（2025年4月13日から10月13日までの184日間）に合わせて開催。期間中に、勝尾寺でご用意していた世界201の旗の国・地域すべての皆さまを勝尾寺にお迎えすることができました。

※『#WDC』のリリースはコチラ(https://prtimes.jp/my_c3/action.php?run=mypage&page=pressreleaseedit&release_id=29)

インバウンド向け調査を行う株式会社movが2025年12月に公表した「外国人に人気の観光地ランキング（全国編）」で全国10位に選ばれるなど多くの方に楽しんでいただけ、「また次に訪れたときも写真を撮りたい」というお声をいただいたことから、このたびのイベントを企画いたしました。

■勝尾寺のダルマがオリジナルシールに

@jiro_tatara

『#darumacan』『#ダルマ缶』は「WHERE DO YOU COME from？」＝「あなたはどこから来ましたか？」をテーマとしたイベントです。世界中の方々が大阪・勝尾寺に訪れてくださった機会に合わせて、記念撮影の場となるべく、ご自身の出身地に勝尾寺オリジナルシール（全24種よりドリンク1缶につき1枚）を貼り、あわせて撮影できるスポットを用意しました。

オリジナルシールを貼り、舞台セットでぜひ写真をお撮りください。またXなどのSNSなどで『#darumacan』『#ダルマ缶』と記載いただけますと、より多くの方との交流が生まれると思っております。

〈3月12日のスタート日は無料プレゼント〉

インバウンド／国内参拝者向け特別フォトスポットの設置と、『#darumacan』『#ダルマ缶』の投稿スタートに合わせて、初日となる明日2026年3月12日（木）限定で、先着300名様に勝尾寺オリジナルラベルドリンク（オリジナルシール付き）をお一人様１セット、プレゼントいたします。多くの方に楽しんでいただけることを願っております。

■「人が交流する場でありたい」という願い

大阪・関西万博期間中のイベントでは、お越しいただいたお仲間同士で撮影していただくだけでなく、勝尾寺で知り合った各国の方々が一緒に撮影するなど、交流のキッカケづくりにもしていただけました。

※『#WDC』のリリースはコチラ(https://prtimes.jp/my_c3/action.php?run=mypage&page=pressreleaseedit&release_id=29)

本イベントにおいても、国際交流が生まれることにより、世界平和につながってほしいという想いを込めて企画しております。勝尾寺は、宗教・人種・国境など関係なく世界中の人が集まり交流する場でありたいと願っています。これからも世界中の方々に訪れていただき、大切な時間を過ごしていただける“場所”を、つくり続けてまいります。

<勝尾寺について>

勝尾寺の創建は、奈良時代の神亀四年（727）まで遡り、善仲と善算という双子の僧侶が、この霊山で草庵を構え「弥勒寺」を建立されたことに始まります。

平安時代、病に臥っておられた時の帝、清和天皇の玉体安隠を当山の六代座主行巡が祈ったところ著しい効験があり、感銘を受けられた清和帝自らが「この寺の法力は、この国を治める王である帝」として「王に勝った寺」勝王寺（かつ・おう・じ）と命名されましたが、寺側は「王に勝つ」などは余りにも畏れ多いとし、「王」を「尾」の字に差し替え、呼び名はそのままに勝尾寺（かつ・おう・じ）と称するようになりました。

勝尾寺で説く 「勝つ」とは、他者を打ち負かすことで得る「勝利」ではなく、「自分自身と向き合い、己の弱い心に勝つ」ことです。現在ではビジネス、受験、恋愛、病気、人間関係、スポーツなど、人生におけるあらゆる場面で「自分自身に勝つ」寺として世界中からの参拝者で溢れています。

@koooji.607@noriphoto.jp

<勝ちダルマについて>

勝尾寺の『勝ちダルマ』は、願いを叶えてくれる魔法の存在などではありません。

ご自身が設定した目標達成のために「日々の努力を惜しまない」という己自身との約束、つまりは「自己誓約」としての役割を果たすための授与品です。

＠jiro_tatara

「天に与えて戴いた大切なこの命をどう使うのか？」。つまりあなた自身の「使命」に向かって「今年一年をどう生きるのか？」「何を達成するのか？」を言語化し、それらを自分自身の手で勝ちダルマに書き込みます。

@kazuki_k_1192@mwk_3588

勝ちダルマの底に「生きる使命／大目的」を、そして勝ちダルマの背中に「今年一年の目標」を書き入れ、感謝の念を込めた線香の煙にダルマを潜らせ、ダルマの片方の目を書き入れる事によって、己自身との誓約書に署名を行ない、今年の目標達成、ひいては己自身の「使命」の為に日々努力を惜しまない事を自身が自身に誓うのです。

＠pikari0827@xiansdaily

【勝尾寺公式サイト】

https://katsuo-ji-temple.or.jp/

【勝尾寺公式Instagram】

＠katsuoji.temple(https://www.instagram.com/katsuoji.temple/)

※本記事内に使用されている写真下に「@」が記載されているものは、それぞれのクレジット表記が必須です。

なお、記載のないものは、勝尾寺の公式写真です。取扱いにご注意ください。