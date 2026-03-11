スマホ向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』＜「ログレス」×「アイドルマスター」コラボ開催！＞

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、スマートフォン向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』において、2026/3/11(水)に「ログレス」×「アイドルマスター」コラボの開催などを含むアップデートを行ったことをお知らせいたします。

■「アイドルマスター」のアイドルがログレスに登場！

天海春香、如月千早、星井美希がログレスにやってくる！

ストーリークエストを進め、限定アバター「春香のチェックMYノート衣装」シリーズなどコラボだけの報酬をゲットしよう！

さらにコラボ開催を記念して、ログインで魔晶石100個プレゼント！

ぜひログレス王国に遊びに来てくださいね！

[コラボクエスト 期間] 2026/3/24(火)23:59まで

[魔晶石100個プレゼント 期間] 2026/3/25(水)メンテナンスまで

■如月千早＆星井美希になりきろう！「コラボ限定ガチャ」販売中！

「如月千早」と「星井美希」の衣装をモチーフにしたコラボ限定防具＆アクセサリーを手に入れよう！

200回目以降のボーナスプレゼントでは、好きな部位を選択して交換できるコラボ装備チケットが合計5枚もらえる！

期間限定武器「茶々丸」もラインナップしている特別なガチャをお見逃しなく♪

[期間] 2026/3/25(水)10:59まで

コラボ特設サイトはこちら

https://sp.mmo-logres.com/event/2603-idolmaster-collabo/

「アイドルマスター」とは

2005年にアミューズメント施設向けゲーム機からスタートしたアイドルプロデュースゲームです。

プロデューサーとしてアイドルを育成するゲームシステムや、個性豊かなキャラクター、楽曲が多くのお客様に支持を受けています。

これまでに家庭用ゲームソフトをはじめ、ラジオ、テレビアニメ、モバイルコンテンツからステージイベントまでさまざまなクロスメディア展開をしています。

公式サイトはこちら

https://idolmaster-official.jp/

■他にもキャンペーン実施中！

★毎日ガチャを利用しよう！「1日1回無料！コラボ記念ガチャ」

★コラボをもっと楽しもう！「コラボ記念キャンペーン」

★シュパッとドン！で億ダメージ！「いきなりLv120キャンペーン」

『剣と魔法のログレス いにしえの女神』概要

それは剣と魔法の物語。平和だったログレス王国に忍び寄る、異変の足音。

王国を、仲間を守るため、ログレス王国の剣としてハンターは立ち上がる。

そして、物語の舞台は天空の大地・天界へ――

『剣と魔法のログレス いにしえの女神』は、パソコン向けブラウザゲームとして多くのユーザーに愛された『剣と魔法のログレス』をベースとした完全新作のネイティブアプリです。

オンラインRPGとしての楽しさはそのままに、スマートフォン（iOS・Android対応）での操作に最適化し、片手で1日数分から遊べる手軽さを追求しました。

全世界で900万ダウンロードを突破するなど、多くのユーザーに長くご支持いただいています。

好きなジョブを選んでパーティを組み、広大なフィールドでの冒険へ出かけるもよし、アバターでオシャレを楽しむもよし、友だちとのチャットを楽しむもよし、多種多様な遊び方で剣と魔法の世界をお楽しみください。

■App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/id700626925

■Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.MarvelousAQL.logres

■AndApp

https://www.andapp.jp/apps/5637604590485504?from=top_new_app_listings

●『剣と魔法のログレス いにしえの女神』公式サイト

https://sp.mmo-logres.com/

＜スペック＞

■タイトル：剣と魔法のログレス いにしえの女神

■ジャンル：本格MMORPG

■対応プラットフォーム：App Store/GooglePlay/AndApp

■コピーライト表記：(C)Marvelous Inc. Aiming Inc.