スマホ向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』＜「ログレス」×「アイドルマスター」コラボ開催！＞
株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、スマートフォン向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』において、2026/3/11(水)に「ログレス」×「アイドルマスター」コラボの開催などを含むアップデートを行ったことをお知らせいたします。
■「アイドルマスター」のアイドルがログレスに登場！
天海春香、如月千早、星井美希がログレスにやってくる！
ストーリークエストを進め、限定アバター「春香のチェックMYノート衣装」シリーズなどコラボだけの報酬をゲットしよう！
さらにコラボ開催を記念して、ログインで魔晶石100個プレゼント！
ぜひログレス王国に遊びに来てくださいね！
[コラボクエスト 期間] 2026/3/24(火)23:59まで
[魔晶石100個プレゼント 期間] 2026/3/25(水)メンテナンスまで
■如月千早＆星井美希になりきろう！「コラボ限定ガチャ」販売中！
「如月千早」と「星井美希」の衣装をモチーフにしたコラボ限定防具＆アクセサリーを手に入れよう！
200回目以降のボーナスプレゼントでは、好きな部位を選択して交換できるコラボ装備チケットが合計5枚もらえる！
期間限定武器「茶々丸」もラインナップしている特別なガチャをお見逃しなく♪
[期間] 2026/3/25(水)10:59まで
コラボ特設サイトはこちら
https://sp.mmo-logres.com/event/2603-idolmaster-collabo/
「アイドルマスター」とは
2005年にアミューズメント施設向けゲーム機からスタートしたアイドルプロデュースゲームです。
プロデューサーとしてアイドルを育成するゲームシステムや、個性豊かなキャラクター、楽曲が多くのお客様に支持を受けています。
これまでに家庭用ゲームソフトをはじめ、ラジオ、テレビアニメ、モバイルコンテンツからステージイベントまでさまざまなクロスメディア展開をしています。
公式サイトはこちら
https://idolmaster-official.jp/
■他にもキャンペーン実施中！
★毎日ガチャを利用しよう！「1日1回無料！コラボ記念ガチャ」
★コラボをもっと楽しもう！「コラボ記念キャンペーン」
★シュパッとドン！で億ダメージ！「いきなりLv120キャンペーン」
『剣と魔法のログレス いにしえの女神』概要
それは剣と魔法の物語。平和だったログレス王国に忍び寄る、異変の足音。
王国を、仲間を守るため、ログレス王国の剣としてハンターは立ち上がる。
そして、物語の舞台は天空の大地・天界へ――
『剣と魔法のログレス いにしえの女神』は、パソコン向けブラウザゲームとして多くのユーザーに愛された『剣と魔法のログレス』をベースとした完全新作のネイティブアプリです。
オンラインRPGとしての楽しさはそのままに、スマートフォン（iOS・Android対応）での操作に最適化し、片手で1日数分から遊べる手軽さを追求しました。
全世界で900万ダウンロードを突破するなど、多くのユーザーに長くご支持いただいています。
好きなジョブを選んでパーティを組み、広大なフィールドでの冒険へ出かけるもよし、アバターでオシャレを楽しむもよし、友だちとのチャットを楽しむもよし、多種多様な遊び方で剣と魔法の世界をお楽しみください。
■App Store
https://itunes.apple.com/jp/app/id700626925
■Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.MarvelousAQL.logres
■AndApp
https://www.andapp.jp/apps/5637604590485504?from=top_new_app_listings
●『剣と魔法のログレス いにしえの女神』公式サイト
https://sp.mmo-logres.com/
＜スペック＞
■タイトル：剣と魔法のログレス いにしえの女神
■ジャンル：本格MMORPG
■対応プラットフォーム：App Store/GooglePlay/AndApp
■コピーライト表記：(C)Marvelous Inc. Aiming Inc.