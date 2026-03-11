今年は7つのワイナリーとともに。「北海道TEA」2025年産の茶葉の発売をスタート。

写真拡大 (全12枚)

PATTERN PLANNING株式会社

PATTERN PLANNING株式会社（所在地：北海道札幌市、代表取締役：赤坂若菜）は、ワイン用ブドウの葉から生まれたお茶「北海道TEA ワインブドウリーフティー2025」を2026年3月11日（水）より予約販売いたします。




※オンラインショップBASEにてご注文を受付中。


3月19日（木）以降ご注文順に順次発送いたします。



北海道TEAオフィシャルサイト　https://hokkaidotea.jp/　


オンラインショップ 商品ページ　https://hokkaidotea.base.shop/　



北海道TEAとは？



北海道TEAは「土に返されるだけのブドウの葉を何かに活用できないか」というワイン用ブドウ生産者の方々との何気ない会話から開発がスタートした商品。北海道のブドウ畑で健やかに育った葉から生まれた、ワインのように楽しめるノンアルコールのお茶です。



◇ワイン用ブドウの葉からできたお茶


北海道のヴィンヤード（ワイン醸造用のぶどう畑）で健やかに育った葉を使用。まるでワインを思わせるような果実味のあるやわらかい香りと、ほんのり感じられる酸味が心地よく口に広がります。



◇サスティナブルな原料


ブドウの生育を促すために行われる、「芽かき」「除葉」といった作業。従来であればそのまま土に返してしまう葉を「収穫」「加工」することで、あらたな価値を生み出しています。



◇ノンアルコール・ノンカフェイン


ワイン用のブドウの葉から作られていますが、アルコールはもちろんカフェインも含まれていません。妊婦さんやお子さまでもお楽しみいただけます。どんな方にも寄り添う、やさしい味わいです。



◇酸化発酵により味わいを模索


紅茶と同じ製法で作っているお茶です。酸化発酵させることで、ワイン用ブドウの葉由来の独特な香りや果実味を表現しています。ホット・アイスどちらでもお楽しみいただけます。



詳しい開発経緯や、これまでの試行の過程はぜひ過去のリリースからご覧ください。



・2024年産　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000116186.html


・2023年産　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000116186.html


・2022年産　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000116186.html


・2021年産　https://www.atpress.ne.jp/news/285561


・2020年産　https://www.atpress.ne.jp/news/249356



2025年産 全7つの産地



余市町


　- 余市のぼりんファーム(モンガク谷ワイナリー)


　はじめての方におすすめ。


　まろやかな酸味と花の蜜のような甘さが特徴。全体のバランスがよく、飲みやすい。



　- Domaine Takahiko ドメーヌタカヒコ


　お茶らしい渋さも感じられる。


　酸もあり、醸し感と重なることで深みのある味わいに。



　- じき


　ワインのようなタンニンを思わせる舌触り。醸し感とスパイシーにも感じる酸のバランスが良い。


　肉料理など味が濃いものに合わせるのもおすすめ。



　- 山田堂


　7種の中でも特にフルーティーさを感じる。


　冷やすことでフルーツ感のある酸がより一層際立ち、爽やかな味わいに。



　-ドメーヌ ブレス


　ベリーのようなおしゃれな酸味がおいしい。


　口に含んだ瞬間から鼻に抜ける香りまで、一体感がある味わい。




ニセコ町


　- ニセコワイナリー


　焙じたような深みのある味わい。あとを引かないマイルドな酸味が飲みやすい。


　アイスで飲むと少し青さが加わる。



　-ラララファーム


　温度に関わらず「コク」や「まろやかさ」を感じる。


　紅茶のような落ち着く味わい。


TASTE MAP （7つのワイナリーのテイストマップ）　



※ホットで入れた場合の傾向です。 ※茶葉の量や蒸らす時間によって変化します。



試飲をしながらチャートを作成。

温度変化により味や香りも変わるのが北海道TEAの面白さ。

収穫風景



2025年の収穫は、天気に恵まれる日が多くありました。

農福連携に取り組む「カレイドスコープ」のみなさんと一緒に収穫も行っています。


余市町「じき」での収穫風景。傾斜のある土地での作業の大変さを実感しました。

「HOKKAIDO TEA KOMBUCHA」の共同開発者である株式会社デリシャスフロム北海道の前田氏も収穫に参加。


2025年の北海道TEAの取り組み




「HOKKAIDO TEA KOMBUCHA」 2025年9月より販売スタート

北海道TEAワインブドウリーフティーを原料とした、新たなノンアルコールドリンクが誕生。お茶の香りに加え、ブドウのほのかな酸味と炭酸が重なり、爽やかな味わいをお楽しみいただけます。


▶︎商品の詳しい情報こちらから ＜リリース＞(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000116186.html)






余市で開催された「La Fete des Vignerons a YOICHI」に出店

ドメーヌ・タカヒコ様にお誘いいただき、今年も出店しました。多くのワインラバーの皆さまに北海道TEAをお楽しみいただき、直接お客さまの声を伺う貴重な機会となりました。今後も北海道のワイン文化や食文化をさらに盛り上げる一杯として、北海道TEAをお届けしていきます。






ギフトからレストランでの提供など、広がる楽しみ方




HOKKAIDO TEA KOMBUCHAと北海道TEAワインブドウリーフティー 50g（化粧箱入り）

料理とのペアリングもおすすめの北海道TEA。ホットでも、アイスでも、組み合わせをお楽しみいただけます。

北海道TEA ワインブドウリーフティー 50gは、全て化粧箱入り。贈り物や手土産としても選ばれています。また、ワインのような香り豊かな北海道TEAは、お食事との相性も抜群。北海道内のレストランやホテルを中心に、和洋折衷問わず多くの飲食店でご採用いただいています。



2025年産の商品ラインナップ



・ブレンドティー（化粧箱入り） 50g　3,240円（税込）


・ワイナリー別（業務用袋入り）100g 4,860円（税込）



今期より「北海道TEA ワインブドウリーフティー」と「HOKKAIDO TEA KOMBUCHA」のセット販売もスタート。より手軽にお試しいただけるようになりました。



・北海道TEA お試しセット 4,000円（税込）


　（北海道TEA 50g ＋ HOKKAIDO TEA KOMBUCHA 1本）　



・レストラン向け お試しセット 5,500円（税込）


　（北海道TEA 100g ＋ HOKKAIDO TEA KOMBUCHA 1本）



※送料は別途ご負担いただきます。


※50gの商品は、すべてブレンドティーのためワイナリーの指定不可。


※100gの商品は、ワイナリーをご指定できます。


※飲食店・宿泊施設・酒販店・雑貨店等に関しては、直接取引も可能です。


ご不明点等ございましたら一度「hokkaidotea.pn@gmail.com」までお問合せください。



協力者紹介



＜生産者＞


◇余市町


　- 余市のぼりんファーム（モンガク谷ワイナリー）


　- Domaine Takahiko ドメーヌタカヒコ


　- じき


　- 山田堂


　-ドメーヌ・ブレス



◇ニセコ町


　- ニセコワイナリー


　- ラララファーム



＜協力機関＞


・北海道立総合研究機構 食品加工研究センター


・株式会社 江東微生物研究所 札幌営業所


・北海道酪農学園大学


・学校法人 八紘学園 北海道農業専門学校


・合同会社カレイドスコープ



＜クリエイティブ＞


・株式会社NEW


https://new-design.jp


https://www.instagram.com/new_inc_design/　（Instagram @new_inc_design）



※敬称略