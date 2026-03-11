【ブロック＆プログラミング教室】CLキッズ　2026年４月から新たに５教室を開校！

新規開校教室限定！返金保証付き！

返金保証制度（理由は問いません）

ご入会から 2か月以内 に「楽しくなかった」「思っていた内容と違った」など、理由を問わずご継続を希望されない場合、

ご納付いただいた入会金およびレッスン料を全額返金いたします。

CLキッズは多種多様なレゴeducation教材を使用し、STEAM総合教育がご体験いただける教室です。

STEAM総合教育とは、STEAM教育は科学・技術・工学・数学・芸術の学問領域を総合的に扱う教育手法で、総合的に学習することで問題解決能力や創造性をより身に着けることができます。

子供たちのワクワクやアイディアを出発点に、レゴを通じて総合的な学びを深めることでこれからの未来を生き抜く力を楽しく遊びながら育む事を目指しています。

※返金時には、返金事務手数料として1,100円（税込）を差し引かせていただきます。

※体験料は返金対象外となります。

※本制度は「安心してご検討いただくための制度」としてご用意しているため、本制度ご利用後の教室体験・再入会はご遠慮いただいております。

すでに愛知県下に３５教室を展開しておりますが、４月よりさらに５教室を開講いたします。

それに伴いCLキッズでは体験会を実施中です。

楽しい遊びの中から学びを見出す新しい学習の形、ぜひご体験を！

体験会詳細は会場によって異なりますので下記HPをご覧ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/138154/table/4_1_151b12393144b1db36cdfc35a7887ba9.jpg?v=202603110751 ]

【会社概要】

社名：株式会社CLWN

本社所在地：愛知県名古屋市緑区兵庫一丁目1101番地パパプラザ

代表取締役：勇木淳

事業内容： 教育事業・イベント事業

設立： 2021年9月

事業内容詳細：

ブロック&プログラミング 『CLキッズ』

タイピング英語学習 『アクティメソッド』

レゴを使ったイベント事業

HP：https://clkids.jp/

