【自治体専用窓口を開設】マイナンバーコールセンター責任者が「あえて保険証も一体化しない」理由。紛失時に陥る“罠”とは？

自治体向けマイナンバーカードコールセンター事業「MYNA EXPERT（マイナエキスパート）」を展開するスポット求人ナビ合同会社（本社：東京都中央区）は、複雑化するマイナンバー業務に追われる自治体担当者様からのご相談に迅速に対応するため、２０２６年3月、公式サイト内に「自治体専用フォーム」を新設いたしました。

本リリースでは、専用窓口開設の背景として、日々マイナンバーの疑問に向き合う「現場のプロ」の視点から、意外と知られていない制度の落とし穴も解説します。

国が推進する保険証や運転免許証の「マイナンバーカードへの紐づけ」。お財布がスッキリするなどメリットが強調されがちですが、実は当社のコールセンター責任者は「あえて紐づけをしていない」と言います。その驚きの理由と、万が一の紛失時に直面する過酷な現実を公開します。

■ はじめに：意外と勘違いが多い「紐づけ」の基本ルール

最近よく耳にする、マイナンバーカードへの「紐づけ」。実は、しっかり理解できている方は意外と少ないのが現状です。まずはコールセンターにもお問合せをいただく「基本のキ」をおさらいします。

・健康保険証はどうなるの？

馴染みのある健康保険証は「資格確認書」という名前に変わりましたが、見た目も使い勝手もほぼ同じです。マイナンバーカードに紐づけをすると、翌年から新しい資格確認書は届かなくなります。（高齢者、一部地域を除く）ただし、紐づけた後でも「有効期限内」の資格確認書はそのまま使えます。

・運転免許証はどうなるの？

マイナンバーカードと紐づける場合、「マイナンバーカード1枚だけ（一体型）」にするか、「紐づけ済みのマイナンバーカード＋今までの免許証（二枚持ち）」にするか、ご自身で選ぶことができます。

免許証を紐づけしたマイナンバーカードを更新（10年毎）する場合、手続きは「オンライン限定」となります。窓口や郵送にて手続きした場合は紐づけが解除され、再度、免許センター等での紐づけ手続き、つまり「やり直し」が必要となります。

■ 現場の責任者が語る「私が紐づけをしない理由」

「カードが減って便利になるなら、紐づけた方がお得じゃないの？」と感じる方が多いかもしれません。しかし、日々最前線でトラブルやご相談に対応している当コールセンターの責任者は、実は保険証も免許証も紐づけしていません。

最大の理由は、「手続きの仕組み」が現実に追いついていないことにあります。

国は現行の保険証や免許証の一体化を推進する方針を示しています。たしかに、紐づけをすればお財布の中のカードは減り、スッキリします。しかしそれは同時に、「ご自身を証明する公的な身分証明書が減る」という、生活上の大きなデメリットをはらんでいるのです。

■ 最大の落とし穴：紛失した瞬間に「身分証ゼロ」の恐怖

昨今、民間サービスにおいて保険証が身分証明書として使える場面は減りましたが、運転免許証は依然として最強の身分証明書です。

もし、あなたが「保険証」も「免許証」もマイナンバーカードに紐づけ（一体型）にしていて、そのたった1枚のマイナンバーカードを紛失してしまったらどうなるでしょうか？

手元から、唯一といっていい身分証明書が消滅します。問題は、ここからです。

マイナンバーカードを再発行する際、郵送やWEBからの申請時には身分証は不要でも、「新しいカードを役所の窓口で受け取る時」には、必ず身分証明書の提示が必要になります。（顔写真付きの公的な身分証明書を1枚、または顔写真のない身分証明書2枚など※）

※地域によって条件が異なる場合もあります。

■ 再発行の「無限ループ」。あなたならもう一度紐づけますか？

「全部入り」にした方は、窓口で提示できる身分証を持っていません。

つまり、マイナンバーカードを受け取るために、わざわざ別の身分証明書（免許証や資格確認書など）を先に「復活（再発行）」させなければならないのです。

折角ひとつにまとめたのに、紛失したらまたひとつずつ別のカードを復活させて、ようやくマイナンバーカードを受け取ることができる……。果たして、この過酷なミッションを味わった人は、新しいカードで再び「紐づけ」をするでしょうか？

現場のプロフェッショナルとして、私たちはこのような「制度と現実のギャップ」によって、住民の皆様が混乱する姿を日々目の当たりにしています。

※本プレスリリース内の情報は、2026年2月現在の情報に基づいております。

■ 複雑な制度の「翻訳者」として

「MYNA EXPERT」を運営する当社は、このような複雑で高度化するマイナンバー業務の専門BPO事業者です。制度のメリットだけでなく、現場で起こりうるリアルな課題を熟知しているからこそ、住民の皆様に寄り添った「本当にわかりやすい案内」が可能になります。

今回新設した「自治体専用フォーム」では、こうした現場のリアルな課題を抱えるご担当者様からのご相談を直接承ります。また、住民がご自身でスムーズに手続きを調べられる独自開発の自己解決DXツール「マイナ手続きナビ」のデモ画面も現在公開中です。

私たちはこれからも、マイナンバーカードコールセンターのプロフェッショナルとして、行政と住民の架け橋となるリアルな情報を発信してまいります。

