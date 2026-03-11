【リゾートグランピングドットコム新掲載】＜淡路島＞淡路島に、日本を忘れる「海外仕様のビーチクラブ」が誕生。大人を夢中にさせる「awaJ Beach Club-アワジェイ・ビーチクラブ-」が掲載開始！

株式会社ブッキングリゾート

株式会社ブッキングリゾートが運営する「リゾートグランピングドットコム」では、兵庫県淡路市（に位置する「awaJ Beach Club-アワジェイ・ビーチクラブ-」を新たに掲載開始したことをお知らせいたします。

URL：https://www.awaji-privateresort.com/

CONCEPT

日本を忘れる。大人を夢中にさせる「海外仕様のビーチクラブ」

淡路島・西海岸。そこにあるのは、日本にいながら海外リゾートの真髄を味わえる新しいリゾートのかたち。 『awaJ Beach Club（アワジェイ・ビーチクラブ）』の主役は、見渡す限りの碧い海と、南国の風を感じる海外仕様のプールです。

プライベートサウナを完備したヴィラは、日常を脱ぎ捨て、心身を深く癒やすための極上のリトリート空間。 日常を忘れ、時間を忘れ、ただ純粋に「今」を愉しむ。 海外へトリップしたかのような圧倒的な開放感の中で、大人が本気で夢中になれる、特別な島時間がここから始まります。

■awaJ Beach Club-アワジェイ・ビーチクラブ- 概要

1.「他にはない」優越感。海外リゾートそのままの開放的な空間を独占

2.インスタジェニックな演出と五感を満たすリゾートダイニング

3.贅沢を極めたスイートヴィラで過ごす至福のリゾートステイ

4.サウナを備えた特別なヴィラで、心身を解放

5.海外リゾートへトリップ。一日中遊び尽くす、大人のためのビーチクラブ

6.旅の始まりからリゾート気分を加速させる特別な演出

1.「他にはない」優越感。海外リゾートそのままの開放的な空間を独占

淡路島・西海岸。そこに広がるのは、日本の日常を鮮やかに塗り替えるラグジュアリービーチクラブの熱狂と静寂です。 『awaJ Beach Club』が約束するのは、他では決して出逢えない圧倒的な没入感。風を切り、旅の始まりを告げるトゥクトゥクの送迎、心地よく空間を包み込むサウンド、そして空と海が溶け合うドラマチックなサンセット。 五感を満たす細やかな演出のすべてが、あなたを日常から切り離し、最高に贅沢なアイランド・ステイへと導きます。

2.インスタジェニックな演出と五感を満たすリゾートダイニング

『awaJ Beach Club』のダイニングは、ただ味わうだけでなく、その空間すべてがフォトジェニック。 夜は幻想的な炎を囲む囲炉裏スタイルで、趣向を凝らした串焼き料理に舌鼓。潮風を感じるデッキでのBBQでは、淡路島の豊かな山海の幸をダイレクトに堪能する、王道のオーシャンビューBBQもお楽しみいただけます。

目覚めのハイライトは、透き通るプールの水面に朝食を並べる「フローティングブレックファスト」。水面に反射する光と鮮やかな料理が織りなす光景は、海外のラグジュアリーリゾートそのもの。日常を忘れさせる圧倒的な演出が、あなたの滞在をよりドラマチックに彩ります。

ー 夕食 Dinner ー

◆【1日1組限定】豪華コース仕立てのプレミアムBBQ

※メニューは予告なく変更となる場合がございます

＜夕食メニュー例＞

・サーモンとイクラのカルパッチョ

・淡路島しらすと大葉のカッペリーニ

・ガーリックシュリンプ

・淡路ビーフの玉手箱

・神戸ポークのしゃぶしゃぶ鍋

・鯛の土鍋ご飯デザート

◆淡路ビーフBBQ & 旬の海鮮鍋「極み」セット

＜夕食メニュー例＞

・淡路牛

・海鮮盛り合わせ

・旬の野菜盛り合わせ

・季節の海鮮鍋

※BBQのみ、鍋のみのメニューもございます。

ー 朝食 Morning ー

◆淡路島の恵みを味わう和朝食

・炊き立てご飯

・味噌汁

・焼き魚

・日替わり小鉢9種

※季節のものを使用しておりますので仕入れ状況によっては変更となる場合がございます。

◆フローティングブレックファスト

・季節のフルーツ盛り合わせ

・クロワッサン

・オムレツ

・ヨーグルト

※季節のものを使用しておりますので仕入れ状況によっては変更となる場合がございます。

3.贅沢を極めたスイートヴィラで過ごす至福のリゾートステイ

お食事詳細を見る :https://www.awaji-privateresort.com/meal/

目の前に海が広がる絶好のロケーションに佇む、プライベート感あふれる独立型ヴィラ。上質なインテリアと、移ろう景色に溶け込む空間設計は、まさに「海外の隠れ家ヴィラ」そのものです。プールサイドの賑わいから一歩離れれば、そこにあるのは波音だけが響く静寂。ゆったりと流れる淡路島の時間を独占する、大人のための休息をご堪能ください。

お部屋紹介

◆PREMIUM ROOM◆

中庭に人気の「サウナ」を設置。他の棟から離れた配置となっており、よりプライベート感のある客室で、極上のサウナ体験をお楽しみいただけます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/671_1_0dd5f424b3b9a41e0fbce3a16962d3a6.jpg?v=202603110751 ]

◆STANDARD ROOM B◆

目の前に海が広がる「オーシャンフロント」の絶景ヴィラ。専用の中庭を大きなガラス面で囲んでおり、プライベートでありながら海との一体感を感じる開放的な客室です。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/671_2_baecce84c6bbe32c13459e9e81eb5855.jpg?v=202603110751 ]

◆STANDARD ROOM A◆

隣接するB棟と合わせてのご利用も可能な、機能性と開放感を兼ね備えたヴィラです。 大きなガラス面で囲まれた専用の中庭が、プライベートな空間を保ちつつも、明るく広々としたリゾート感を演出します。

4.サウナを備えた特別なヴィラで、心身を解放

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/671_3_8a028206e439442c90ba3cd73c0f67bc.jpg?v=202603110751 ]お部屋詳細を見る :https://www.awaji-privateresort.com/room/

「PREMIUM ROOM」に完備されたのは、海の輝きと溶け合う特別なサウナ。 じんわりと身体の芯まで温まった後は、テラスに出て島を渡る風に身を委ねる。そんな贅沢な休息が、ここにはあります。自分だけの専用空間だからこそ叶う、自由で気ままな「ととのい」の時間。溜まった疲れを海へと流し、内側からエネルギーが満たされていくような、最高峰の癒やしをお約束します。

5.海外リゾートへトリップ。一日中遊び尽くす、大人のためのビーチクラブ

刻一刻と表情を変える、海外仕様のプールは大人が夢中になる「遊び」と「休息」の特等席。

『awaJ Beach Club』の象徴である広大なプールは、時の流れとともに新たな顔を見せます。 昼は鮮やかな音楽と映像に胸を高鳴らせ、夕暮れには空を染めるサンセットの美しさに息をのむ。そして夜、光と音が交錯する幻想的なナイトプールへと姿を変えます。 さらに、水平線を目指すサンセットカヤックや、上質な響きに酔いしれるカラオケなど、心躍るアクティビティも充実。日常を忘れ、特別なリゾート体験に身を委ねる一日をお過ごしください。

6.旅の始まりからリゾート気分を加速させる特別な演出

風を切り、楽園へ。エキゾチックな送迎が叶える、最高のファーストインプレッション。

『awaJ Beach Club』がお届けするおもてなしは、到着前から始まっています。リゾート感あふれるトゥクトゥクに揺られれば、そこはもう日本であることを忘れる別世界。色彩豊かな景色と心地よい風が、これから始まる至福の時間への期待を鮮やかに彩ります。最初に出逢う体験が、あなたの滞在を唯一無二の思い出へと変えていくはずです。

施設概要

awaJ Beach Club-アワジェイ・ビーチクラブ-

住所： 〒656-2401 兵庫県淡路市江井3301-1

棟数：3棟

H P：https://www.awaji-privateresort.com/

アクセス

車でお越しの方

新神戸より約1時間、大阪市内より約1時間30分

駐車場のご案内

駐車場のご利用は無料です。

＜ご宿泊のお客様＞

施設の前にある駐車場をご利用ください。1棟につき1台までご利用いただけます。

なお、施設の前の道が細いため大型車のお客様につきましては、隔地駐車場のご利用をお願いいたします。

※隔地駐車場から施設までは送迎がございます。

Resort Glamping.com（リゾートグランピングドットコム）とは

リゾートグランピングドットコムは、全国のグランピング施設・リゾートヴィラに特化した予約サイトです。これまで主流であった旅館・ホテルでの宿泊とは異なる新たな体験型宿泊施設として認知されたグランピング。全国でも続々と開業が続いており、一定の基準を満たした評価の高いグランピング施設が予約可能です。

リゾートグランピングドットコム公式サイト：https://www.resort-glamping.com

株式会社ブッキングリゾートについて

株式会社ブッキングリゾートは、宿泊・観光業界の集客支援を専門とする企業です。主な事業内容として、宿泊施設への集客支援コンサルティング、グランピング予約サイト「リゾートグランピングドットコム」の運営、ペット同伴可能な宿泊施設の情報提供と予約サービスを行う「いぬやど」の運営、宿泊施設の開発支援、直営宿泊施設の運営などがあります。

【会社概要】

社名：株式会社ブッキングリゾート

代表：坂根正生

住所：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田13階

設立：2013年5月27日

資本金：393,641,920円

事業内容：グランピング・リゾートヴィラ、ペットと泊まれる宿の予約サイト運営

お問合せ先：info@booking-resort.jp

HP：https://www.booking-resort.jp