【Brilliantcrypto】最終リージョン「Northern Tanzania」を本日3月11日(水)にリリース！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）のグループ会社である株式会社Brilliantcrypto（本社：東京都港区、代表取締役：馬場 功淳、以下「Brilliantcrypto」）は、2026年3月11日(水)に、ゲーム内の新たな採掘エリア リージョン3「Northern Tanzania」を公開いたしました。

リージョン3公開を記念し、本日3月11日(水)より期間限定のログインボーナスとミッションを開始いたします。

またマイニングイベント、ジュエリー製作費用半額キャンペーンも順次開催いたします。

【採掘体験がアップデート】リージョン3「Northern Tanzania」

リージョン3の鉱山は、採掘効率を再設計し、採掘体験がアップデートされました。

鉱山のサイズが小さくなり、爆弾を惜しみなく使用できる、短時間で効率的に採掘可能なボーナスエリアとして設計されています。

具体的には主に3つの特徴があります。

■リージョン1・2より小さな鉱山

採掘時間が大幅に減少。採掘後半に原石が見つけられない課題を軽減。



■爆弾は初期装備で30個

残数を気にせずに爆弾を使用するダイナミックな採掘体験。

■1鉱山当たりの鉱石数は20個（原石5個・輝石15個）

採掘効率とトークンエコノミーを考慮した上、個数調整を実施。

■鉱山取得権利チケットIII

リージョン3の鉱山を取得できるチケット。

1枚につきリージョン3の鉱山を1山取得できます。

また、このチケットを用いることでしか、リージョン3の鉱山は取得・採掘できません。



【鉱山取得権利チケットIIIの獲得方法】

採掘効率の向上によるトークンエコノミーへの影響を考慮し、

リージョン1またはリージョン2の鉱山を１つ閉山するごとに、チケットを1枚獲得します。

※閉山はBRILを使用した有料閉山も含みます。

※鉱山取得に必要な条件は今後の運用状況によって変更の可能性があります。

■新つるはしについて

リージョン3公開に際し、新リージョンつるはしの販売はございません。

リージョン2のつるはしは販売継続するため新規購入可能です。

【リージョン3公開記念１.】期間限定ログインボーナス・ミッション

リージョン3公開に合わせ、期間限定のログインボーナスと採掘ミッションを本日3月11日(水)より開始いたします 。

開催期間の初日のログインで、リージョン3の鉱山を取得できる「鉱山取得権利チケットIII」を獲得でき、リージョン3での採掘をすぐに体験いただけます。

他にも、採掘を進める上で役立つアイテムを獲得できるボーナスが盛りだくさんとなっています。

ぜひ本ボーナスとミッションを活用して、採掘をお楽しみください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/4473/table/1918_1_73fff9fc1b2e6f4941ce074f0a29ab3c.jpg?v=202603110751 ]

【リージョン3公開記念２.】スカラーマイニングイベント

リージョン3のリリースを記念し、マイニングイベントを開催いたします。

原石・輝石の採掘数に応じて獲得するポイントを競う個人ランキング戦となります。

抽選でBRILが当たる追加ボーナスもあり、幅広いプレイヤーの皆様にチャンスのあるイベントとなっております。

参加登録をお忘れなく、奮ってご参加ください。

【リージョン3公開記念３.】ジュエリー製作費用半額キャンペーン

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/4473/table/1918_2_8e17bba3034b20f6bc7e58d860e13589.jpg?v=202603110751 ]

リージョン3公開を祝し、ジュエリーの製作費用が半額になるキャンペーンを実施予定です。

ぜひリージョン3で登場する宝石を用いて、ジュエリーを作成してみてください。

次回のジュエリー取引キャンペーンでは、リージョン3の宝石を含むジュエリーをテーマとすることを検討しています。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/4473/table/1918_3_e4cab18c3be7c2bb2b8b1b4e1e724638.jpg?v=202603110751 ]

【応募期限まで残り1週間】抽選でBRILが当たるSNSキャンペーン

リージョン3の公開に先立って開始したSNSキャンペーンの応募期限が、1週間後の3月18日(水)14:59 （日本時間）となります。この機会をお見逃しなく、ぜひご応募ください。

総額675USD相当のBRILが、抽選で100名様に当たるキャンペーンとなっています。

応募はGLEAMのキャンペーンページから、公式XおよびTikTokのフォロー、指定の投稿のリポストと視聴、公式Discordサーバーへの参加をするだけで完了します。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/4473/table/1918_4_f9e67bb9cacaaff18013fc878eaa5bcc.jpg?v=202603110751 ]

【全9種類】リージョン3登場宝石の紹介

リージョン3のリリースにより、全種類の宝石が出揃い、宝石の総供給量が確定します。

今後は宝石・ジュエリーの価値向上と市場活性化に注力してまいります。



リージョン3では希少性の高いカラー宝石など、全9種類の宝石が登場します。

■ファンシーピンクダイヤモンド

華やかで愛らしい輝きを放つ、世界で最も希少なカラーダイヤモンドの一つ。

その希少性から「運命の象徴」とも称され、見る人を魅了する優美なピンクの輝きが特徴です。



■ファンシーブラックダイヤモンド

吸い込まれるような漆黒の中に、強烈な光沢を秘めたダイヤモンド。

他の宝石にはない重厚感と力強い存在感を持ち、独創的でスタイリッシュな魅力で愛されています。

■ファンシーブルーダイヤモンド

「神様の贈りもの」とも呼ばれる、神秘的で深い青色が特徴のダイヤモンド。

カラーダイヤモンドの中でも際立った希少価値を持ち、知性と静寂を感じさせる高貴な輝きを放ちます。

■エメラルド

絶世の美女クレオパトラも愛した、深みのある鮮やかな緑色の宝石。

「愛の石」とも呼ばれ、内包物さえも天然の証としての味わいとなり、瑞々しく豊かな癒やしの輝きを与えてくれます。

■インペリアルトパーズ

多彩な色を持つ宝石ですが、中でも太陽のように明るいイエローやオレンジは、希望と活力をもたらすと言われています。

透き通るような純粋な輝きが、心に光を灯します。



■サファイア

大空や深海を思わせる、誠実で気品に満ちたブルーの輝き。

古来より聖職者や賢者に愛されてきた「知恵の石」であり、その揺るぎない美しさは気高さの象徴とされています。

■ペリドット

「太陽の石」とも呼ばれる、爽やかなオリーブグリーンが特徴の宝石。

暗闇でも輝きを失わないその性質から、困難を照らす希望の光として大切にされてきました。



■アメシスト

高貴な紫色が神秘的な魅力を放つ、クリスタルの最高位。

古来より魔除けや癒やしの力があると信じられており、見る角度によって変わる深みのある紫のグラデーションが特徴です。

■小粒ダイヤモンド

【リージョン1より再登場】

ジュエリー製作において需要が多く供給が足りていない小粒のダイヤモンド。

最大で2ct以下のサイズに限定されたダイヤが登場します。

『Brilliantcrypto』について

デジタル世界に価値ある宝石を生み出すことを目的としたWeb3プロジェクト。

ビットコインの「Proof of Work」に着想を得たゲームプレイヤーの採掘によってのみ価値あるデジタル宝石が生み出される「Proof of Gaming」というモデルがコンセプト。

デジタル世界に価値ある宝石を生み出し、メタバース空間にNFTジュエリー産業を生み出していくことを目指している。

プレイヤーは採掘者として、鉱山で採掘を行うことでBrilliantcryptoが発行している仮想通貨「BRILトークン」と、宝石を発見することができる。

宝石は、ゲーム内で他プレイヤーとBRILトークンで取引をしたり、ジュエリーに加工して販売していくことが可能。

▼アプリケーションダウンロードは下記から

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/4473/table/1918_5_13ddfb57f253f2b40df0bf8881e349c7.jpg?v=202603110751 ][動画: https://www.youtube.com/watch?v=hZBYOlByH7k ]

BRILトークンについて

BRILトークンはポリゴンブロックチェーン上で発行される暗号資産です。Brilliantcrypto内で使用できるつるはしNFTの購入や強化、耐久力の回復などに使用することができ、ゲームを始めるため、プレイをより効率的にするために使用されます。

BRILトークンの詳細については、以下のホワイトペーパーおよびコインチェック社ウェブサイトをご確認ください。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/4473/table/1918_6_eaeb62541d6d8df956ecc1ff9eb6a961.jpg?v=202603110751 ]

【株式会社Brilliantcrypto 会社概要】

株式会社Brilliantcryptoは、ブロックチェーンゲームの事業を行う株式会社コロプラのグループ会社です。ブロックチェーンゲームが抱える課題に真剣に向き合い、人々の目を惹き付けるような、ひときわ輝くゲームを作るために設立されました。ブロックチェーン技術とコロプラグループが長年ゲーム事業で培ってきた豊富なノウハウを活用し、全世界に向けて、新しい価値を創造します。

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/4473/table/1918_7_90bfc85dda5f2b9bec4c6dfcc9453a57.jpg?v=202603110751 ]

【株式会社コロプラ 会社概要】

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/4473/table/1918_8_0845e07468d6763740b99852ce2f87fc.jpg?v=202603110751 ]

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。