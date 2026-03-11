バーチャレクス、Japan DX Week 春2026「第9回 AI・業務自動化展」に出展

バーチャレクス・コンサルティング株式会社

バーチャレクスグループのバーチャレクス・コンサルティング株式会社(https://www.virtualex.co.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役社長：丸山勇人、以下、バーチャレクス）は、2026年4月8日（水）から10日（金）まで東京ビッグサイトで開催されるJapan DX Week 春2026「第9回 AI・業務自動化展」(https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/visit/ai.html)に出展します。

本展示会は、これまで人が行っていた業務を、AIなど最新技術を活用して自動化するソリューションを紹介する展示会です。RPA、チャットボット、AI-OCRのほか、近年では生成AIのビジネス活用を支援するサービスなどが多く出展しています。



少子高齢化による労働力不足や顧客ニーズの多様化が進むなか、AIを活用したコンタクトセンターの高度化やCX（顧客体験）の向上は、多くの企業にとって重要なテーマとなっています。バーチャレクスはコンタクトセンター領域で培った専門的知見と実績を活かし、実効性の高いソリューションをご紹介します。ご来場の際はぜひお立ち寄りださい。

バーチャレクスブース 東7ホール E34-56

【出展内容】

「ヒト×AI」でコンタクトセンターの高度化・自動化を実現する「Virtualex AI-CC Service」(https://www.virtualex.co.jp/service/ai-cc/)

AIによる業務効率化と人ならではの価値創出を両立し、企業のCX変革を支援するトータルソリューションです。構想策定から導入、運用・改善までをワンストップで支援し、「現場で本当に使えるAI活用」を実現します。

サービス詳細はこちら(https://www.virtualex.co.jp/service/ai-cc/)

■主な出展サービス

- AIドリブンコンタクトセンター体感ラボ・PoCサービス(https://www.virtualex.co.jp/service/ai-cc/#poc)

長年のコンタクトセンター運営で培った知見を基盤に、先進テクノロジーを一括体験できるPoC（概念実証）型ラボサービスです。生成AI、AIエージェント、音声認識、VoC分析に加え、多くのセンターで課題となっている「熟練オペレーターの暗黙知の形式知化」を支援し、具体的な効果を検証します。また、AWSやSalesforceなどのプラットフォームと連携し、貴社の実業務に沿ったシナリオを再現することで、AI導入の価値を事前に体感いただけます。

- AI導入／利活用コンサルティングサービス(https://www.virtualex.co.jp/service/ai-cc/#consulting)

生成AI、チャットボット、音声認識などの先進技術を活用しながら、チャネル全体の設計や運用モデルを見直すことで、業務効率と質の高い顧客体験の両立を支援します。有人対応の最適化やセルフチャネル（AIチャット・ボイスボット）の導入、VoC分析、ナレッジ自動化など、戦略設計からPoC、本番導入までをワンストップで伴走します。

- AI/ITソリューション導入・構築サービス(https://www.virtualex.co.jp/service/ai-cc/#it)

「CC-IT/AIオーケストレーション」として、テレフォニーからCRMといった従来型ITから、生成AI・AIエージェントなどの先進AIまでを統合的に取り扱います。コンタクトセンターにおけるAI/IT導入を業務改革の出発点と位置づけ、PoCから本番構築、運用定着・改善までを一貫して支援する"伴走型"サービスを提供します。

参考：AWS × 生成AIで変わるコールセンターの新しい形 https://youtu.be/N5zuNGbpCRk

- 最新AI技術の利活用を通じた高付加価値型BPOサービス(https://www.virtualex.co.jp/service/ai-cc/#bpo)

AIエージェント、生成AI、チャット/ボイスボット、音声認識などの技術と、豊富なセンター運用ノウハウを組み合わせた高付加価値型アウトソーシングサービスです。AI導入後の運用最適化や継続的な効果改善を、現場に密着して支援します。

- マザーセンター／CoEモデルによる大規模センター変革・AX推進支援サービス(https://www.virtualex.co.jp/service/ai-cc/#mc)

マザーセンターとCoE（Center of Excellence）モデルを活用し、多拠点・マルチベンダー環境における業務標準化と運用高度化を支援します。マザー拠点で施策やシステムを設計・検証し、その成果をテンプレート化します。PoCから効果検証、展開までを一気通貫で行うことで、全体最適と再現性のあるセンター変革を実現します。

【展示会開催概要】

展示会名：Japan DX Week 春2026「第9回 AI・業務自動化展」

会期：2026年4月8日（水）～10日（金） 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト アクセスマップ >(https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/access.html)

ブース番号：東7ホール E34-56

当日は専門のコンサルタントが貴社の課題をヒアリングし、コンタクトセンターにおける最適なAI活用法をご提案します。ぜひバーチャレクスブースにお立ち寄りください。

■ バーチャレクス・コンサルティング株式会社について (https://www.virtualex.co.jp(https://www.virtualex.co.jp))

バーチャレクス・コンサルティングは創業来「企業と顧客の接点領域」にフォーカスしたビジネスを展開しており、「顧客の成功こそが自社成長の鍵である」というカスタマーサクセスの考え方にもとづき、"Succession with You" ― 一度きりの成功の「Success」ではなく、連続する成功という意味の「Succession」を、「for You」ではなく、伴走するという意味で「with You」していくことを企業として掲げています。現在では顧客企業のCRM領域のDX・デジタルシフトを、コンサルティング、テクノロジー、オペレーションのケイパビリティを融合させ、ワンストップ伴走型でサービスを展開しています。

■ バーチャレクスグループについて （https://www.vx-holdings.com(https://www.vx-holdings.com)）

バーチャレクスグループは、各社約1,000名の従業員が一体となり、金融・保険、IT・情報通信、通販・インターネットサービス、教育、官公庁・自治体など、幅広い業界のクライアント様に対して、それぞれの専門知識を活かしたサービスを提供しております。2016年6月には東京証券取引所マザーズ市場（現：グロース市場）に上場しています。

