CP+ 2026出展を終了。DJI最新製品展示とスペシャルトークショーが盛況のうちに閉幕

2026年3月11日 - 民生用ドローンとクリエイティブなカメラ技術の世界的リーダーであるDJIは、正規販売代理店をつとめる株式会社セキド(https://sekido-rc.com/)の協力のもと、2026年2月26日から3月1日までの4日間、パシフィコ横浜にて開催されたカメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP+ 2026」にてDJIの最新製品を展示ました。

3月11日時点での主催者側からの公式発表では、来場者数は4日間合計で58,294名となっており、会期中は、当社ブースへも、国内外問わず、フォトグラファーやクリエイター、写真愛好家やメディアなど、多くの来場者の皆様に足を運んでいただきました。

当社ブースでは、DJI製品の性能だけでなく、スペシャルゲストを招いたトークショーを実施し、撮影現場における実践的な活用方法や表現の可能性についても紹介し、幅広い来場者の皆さまから高い関心と好評をいただきました。

最新製品展示に高い注目 ー 実機体験を通じて多様なニーズに対応

当社ブースでは、最新のアクションカメラ「Osmo Action 6」をはじめ、人気ジンバルカメラ「Osmo Pocket 3」や360°カメラ「Osmo 360」、カメラスタビライザー「RS 5」、ドローン製品では高性能の撮影ドローン「Mavic 4 Pro」から入門ドローン「Neo 2」まで、日常からプロの現場まで幅広く使用できる映像制作向け機器を展示しました。

また、ドローンのバッテリーの急速充電に対応したDJIポータブル電源製品や、ドローン開発で培われたマッピング技術や障害物検知能力を搭載したDJI初のロボット掃除機DJI ROMOも展示され、来場者の注目を集めました。

スペシャルゲストによるトークショーを開催 ー 撮影表現と実践ノウハウを発信

会期中には、合計12名の人気クリエイターやフォトグラファーをスペシャルゲストとして迎え、トークショーを計8回開催しました。

スペシャルゲストの皆様：

Kionaさん・Natsukaさん・CALEN(カレン)さん／鈴木 教郎さん・小野 博之さん／Yuu’s adventuresさん・白石 麻衣さん／ぞのさんっさん／さいとう夫婦さん／藤本 皓己さん／海野 友昭さん／SKYFISHさん・toshiboさん

各セッションでは、ドローンやアクションカメラ、ポータブル電源など最新機材を活用した作品づくりの考え方や、撮影における機材選定のポイント、静止画や動画を使った様々な表現手法などが紹介され、多くの来場者が熱心に耳を傾けました。

トークショー終了後には登壇者への質問や製品への問い合わせも多数寄せられ、展示だけでなく、実際のクリエイティブに結びつく情報発信の場としても大きな反響を得ました。

幅広い来場者との接点を創出 ー 製品理解とブランド認知の向上に寄与

今回の出展を通じて、当社は多くの来場者に対し、製品の魅力とブランドの世界観を直接お伝えする機会を得ることができました。



会期中は、実機体験、製品説明、トークショーの各コンテンツを通じて、プロフェッショナルユーザー、映像制作者、写真愛好家などの幅広い層との接点を創出しました。特に、製品に実際に触れながら性能を確認できる展示構成や、登壇者によるリアルな使用事例の紹介は、来場者の理解促進に大きく寄与しました。今後の商品展開や情報発信に向けても、多くの示唆と反響を得られた出展となりました。

DJIは、今後も撮影・映像制作の現場に寄り添い、ユーザーの創造性を支える製品・サービスの提供を通じて、新たな価値創出に取り組んでまいります。

