AI動画生成ソフト「HitPaw Edimakor」、2026年春のAIクリエイティブ応援セールを開催　最大65%OFF

AI動画編集ソフト「HitPaw Edimakor(https://reurl.cc/M2d6Vp)」は、2026年3月3日より期間限定の「2026年春セール(https://reurl.cc/lpdNWj)」を開催します。

本キャンペーンでは、VIPプラン・AIクレジットが最大65%OFFとなるほか、最大2,000クレジットの無料特典も用意。AI動画生成をよりお得に体験できる機会となっています。

春の思い出をAI動画で手軽に制作

HitPaw Edimakor-春のAIクリエイティブ応援セール

春はホワイトデーや卒業シーズン、お花見など、思い出を写真や動画として残す機会が増える季節です。

近年では、SNSでシェアできる短い動画コンテンツの需要も高まり、AI動画生成やAI画像生成などのAIツールを活用して手軽にコンテンツを作成するユーザーも増えています。

こうした春のクリエイティブ需要に応えるため、「HitPaw Edimakor」では期間限定の「2026年春セール(https://reurl.cc/lpdNWj)」を開催しています。

HitPaw Edimakor 2026年春セール概要

ホワイトデーや卒業シーズン、お花見など、春は思い出を動画や画像で残したくなるイベントが多い季節です。

HitPaw Edimakor(https://reurl.cc/M2d6Vp)は2026年3月3日16:00～3月16日16:00までの期間限定「春セール(https://reurl.cc/lpdNWj)」を開催します。

VIPプラン・AIクレジットは最大65%OFF、さらに最大2,000クレジットの無料特典付き。春の動画・画像制作をよりお得に体験できるチャンスです。

VIPプラン - 初心者も安心！買い切りでお得Edimakor-2026春セール-会員プラン-60％OFF

VIPプランは買い切りで永久ライセンス、初心者にも安心。10,000クレジットの有効期限も永久で、クレジットを使い切っても編集機能や素材ライブラリは引き続き利用可能。

迷っているユーザーにとって最もコストパフォーマンスの高い選択肢です。

AIクレジットセール- 制作パワー倍増キャンペーンEdimakor-2026春セール-AIクレジット - AI素材を思い切り楽しもう

AIクレジットは、AI動画・画像・音声・音声読み上げ・自動字幕生成など、一部AI機能の利用に必要なポイントです。大量に生成したいユーザーには、今の春セール価格で購入するのが最もお得な選択肢です。

SNSシェアキャンペーン - 毎日50クレジットをプレゼント#EdimakorSpringで毎日無料クレジットGET

- Edimakorで作成した春の動画を、ソフト内の「エクスポート → SNS共有」機能から投稿

- 投稿には #EdimakorSpring を付ける

- 毎日最初のシェアで50クレジット（有効期限30日）

SNSシェアを通じて、毎日無料でAIクレジットを獲得可能。春の思い出を作りながら、さらに制作の幅を広げられます。

EdimakorでできるAIクリエイティブ

春セールページへ :https://reurl.cc/lpdNWj

「HitPaw Edimakor(https://reurl.cc/M2d6Vp)」では、動画・画像・音声などのコンテンツをAIで手軽に制作できます。副業動画制作から日常の思い出記録まで、幅広いクリエイティブに対応します。

● AI動画生成(https://reurl.cc/Gar5RZ)

キーフレーム編集や生成AIを活用し、SNS動画から映画風動画まで幅広く制作可能。

● AI画像・イラスト生成(https://reurl.cc/0mO4bb)

ゼロからの画像生成や既存画像のAI加工に対応。素材や著作権を気にせず制作できます。

● AI音声読み上げ（TTS）(https://reurl.cc/7Eo4Ab)

テキスト入力だけで自然な日本語音声を生成。ナレーションやリップシンク動画にも活用可能。

● AI音楽生成(https://reurl.cc/V2X0ZR)

BGMや効果音、オリジナル音楽をAIで生成。動画制作や日常の記録に使える音楽を簡単に作成できます。

Edimakorから作成した例

さらに Vidu Q3 Turbo / Kling 3.0 / Seedream 5.0 などの最新AIモデルにも対応し、AIクリエイティブをより手軽に楽しめます。



春のイベントやSNS投稿に向けて、AIを活用した新しい動画制作体験をぜひお楽しみください。

【HitPaw Edimakorについて】

春セールをもっとに見る :https://reurl.cc/lpdNWj

HitPaw Edimakor(https://reurl.cc/M2d6Vp)は、音声・画像・動画の生成から本格的な編集までを1つで完結できる、オールインワン型のAI動画制作ツールです。

テキストや画像、参照映像を活用した高度なAI動画生成をはじめ、キーフレームによる演出、自然なTTS音声合成、AIアバター（おしゃべり写真・話す動物・歌う写真など）の作成まで、多彩な機能を搭載しています。初心者でも直感的な操作で、短時間かつ高品質な動画制作が可能です。

Windows/Macに加え、Web版でもAI生成やテンプレート利用が可能。PCをお持ちでない方でも、いつでもどこでも最新のAI編集体験をお楽しみいただけます。

【本件に関するお問い合わせ先】

HitPaw Edimakorについてのご質問や取材のご依頼は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

公式サイト： https://edimakor.hitpaw.jp/(https://reurl.cc/M2d6Vp)

公式X（旧Twitter）： https://x.com/EdimakorJP

公式YouTube： https://www.youtube.com/@HitPawEdimakorJapan

公式Note： https://note.com/edimakor_japan