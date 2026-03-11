New York General Group, Inc.

New York General Groupは、金融市場予測に関する新しい人工知能技術 「階層的集約を用いた金融市場予測のためのマルチモーダルシステム及び方法（特許7812531）」に関する特許を取得したことを発表します。



本技術は、市場の時系列データとニュース情報を統合するマルチモーダルAIアーキテクチャを採用し、ニュースの時間的影響、関連性、セクター間相関、および市場状況に応じた適応的融合を組み合わせることで、従来の金融予測モデルよりも高精度な価格予測を実現するものです。





■技術概要



金融市場における価格形成は、過去の価格データだけでなく、ニュースや市場センチメントなどの情報にも強く影響されます。しかし従来の予測モデルの多くは、数値時系列データに依存した分析にとどまっていました。



本特許技術では、以下の2種類の情報を統合します。


・ 市場価格、取引量などの時系列金融データ


・ ニュース記事やテキスト情報などの非構造化データ



さらに、ニュースの影響を単純なセンチメントスコアではなく、文脈・関連性・時間的影響を含めて解析することで、金融市場の動きをより深くモデル化します。





■本技術の主な特徴



1. 階層的ニュース集約（Hierarchical News Aggregation）



ニュースが市場に与える影響を


短期・中期・長期など複数の時間窓で分析し、ニュースの時間的インパクトをモデル化します。



2. ニュース関連性に基づく重み付け



すべてのニュースを同等に扱うのではなく、


対象資産との関連度を評価して重み付けを行うことで、重要度の高い情報を強調します。



3. セクターレベル相関の統合



同一産業内の企業は共通の市場要因の影響を受けるため、


セクター間の相関関係を予測モデルに統合し、予測の安定性を向上させます。



4. 市場状況に応じた適応的モダリティ融合



市場のボラティリティやニュース量に応じて、


時系列データとテキストデータの重要度を動的に調整します。





■期待される応用分野



本技術は、以下のような金融分野での活用が期待されています。


・ デューデリジェンス/バリュエーションシステム


・ 資産運用・ポートフォリオ管理


・ リスク管理


・ マクロ・市場分析


・ 金融機関向け意思決定支援システム





■コメント



New York General Groupの投資銀行部門は次のように述べています。



「金融市場はデータの多様性と情報の速度によって特徴づけられます。本技術は、ニュースと市場データを統合した高度なAIモデルにより、従来の分析手法では捉えきれなかった市場ダイナミクスを解析することを可能にします。今後は資産運用、企業のデューデリジェンス/バリュエーションシステム、金融リスク管理など幅広い分野への応用を進めていきます。」





■今後の展開



同社は今後、本技術を基盤とした


・ 企業のデューデリジェンス/バリュエーションシステム


・ 金融市場分析ツール


・ AIリサーチインフラ



の開発を進め、金融工学と人工知能の融合による新しい市場分析手法の確立を目指します。





■会社概要



New York General Group, Inc.



代表者：村上 由宇



事業内容：


・人工知能に関する研究開発


・半導体に関する研究開発


・ロボティクスに関する研究開発


・量子コンピューティングに関する研究開発


・エネルギーに関する研究開発


・航空宇宙に関する研究開発


・バイオテクノロジー、化学、医薬/ライフサイエンスに関する研究開発


・投資銀行業務、ファンド業務、資産管理業務


・その他科学技術に関する研究開発



主な研究開発成果：


・人工知能：高次元微分演算子を計算するための確率的テンソル縮約ネットワーク（特許7734902）


・半導体：温度制御型エネルギー増幅機能を有する二次元/三次元ハイブリッド半導体構造及びその応用（特許7733347）


・量子コンピューティング：動的再構成による相関復号量子コンピュータ（特許7749274）


・バイオテクノロジー：特定の疾患や細胞環境に合わせた有望な医薬品候補分子を生成するための新しい人工知能システム（特許7765795）


・核融合：トカマク型核融合炉用適応型エッジ局在3D磁場制御システム（特許7773161）


・宇宙開発：ハイブリッド変換器-マンバアーキテクチャを用いた高効率長文脈処理衛星システム（特願


2025-067325）


・金融工学：階層的集約を用いた金融市場予測のためのマルチモーダルシステム及び方法（特許7812531）



資本金：15億5,000万円（2026年1月）



創立：2021年4月



所在地（本社）：1013 Centre Rd. Suite 403-A Wilmington DE U.S. 19805, New Castle



登録・届出：


・外国会社 管理番号 4800-03-001744


・適格機関投資家（金融商品取引法第2条3項1号）



■本件に関するお問い合わせ



New York General Group 広報窓口


E-mail：info@newyorkgeneralgroup.com


ホームページ：https://www.newyorkgeneralgroup.com/