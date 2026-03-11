PR投稿の違和感、理由1位は「宣伝色が強すぎる」70.5％一方で4人に1人が購入経験あり

写真拡大 (全7枚)

株式会社システムリサーチ

株式会社システムリサーチ（本社：愛知県名古屋市）が運営する「創作品モールあるる」（以下、あるるモール）は、全国の20歳～50歳の女性500人を対象に「インフルエンサーのPR投稿」に関するアンケート調査を実施しました。



調査の結果、PR投稿を見たことがある人のうち55.2％が違和感を覚えると回答しました。


違和感の理由として最も多かったのは「宣伝色が強すぎる」70.5％でした。



一方で、PR投稿をきっかけに商品を購入した経験がある人は25.6％にのぼりました。



PR投稿に対して違和感を抱く人が多い一方で、実際には一定数が購買行動につながっていることも分かり、PR投稿が持つ影響力の実態が見えてきました。


調査結果(https://alulu.com/media/tips_prpost/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=questionnaire)


■ PR投稿、46％が「見たことがない」



インフルエンサーのPR投稿を見たことがあるかを尋ねたところ、



よくある：10.4％


たまにある：25.2％


ほとんどない：18.4％


見たことがない：46.0％



となり、約半数がPR投稿を見たことがないと回答しました。


■ PR投稿、見た人の55％が違和感



PR投稿を見たことがある人に対して、印象を尋ねたところ



やや違和感がある：32.6％
強い違和感がある：22.6％



という結果となり、半数以上が違和感を覚えていることが分かりました。


■ 違和感の理由1位は「宣伝色が強すぎる」70.5％



違和感を覚えた理由を尋ねたところ



宣伝色が強すぎる：70.5％
本当に使っている感じがしない：48.3％
金銭目的が前面に出ている：45.0％


情報が誇張されている：30.2％



という結果となりました。


広告色の強さや、実際に使用しているかどうかが分かりにくい点に違和感を覚える人が多いことが分かりました。


■受け入れ条件1位は「デメリットも伝えている」50.0％




PR投稿でも受け入れられる条件について尋ねたところ



デメリットも伝えている：50.0％
使用感が具体的：36.4％



という結果となりました。


メリットだけではなくデメリットも含めた情報や、実際の使用感が具体的に伝わる投稿が求められていることが分かりました。



■PR投稿からの購入経験は25.6％




実際に商品を購入した経験があるかを尋ねたところ


合計25.6％が購入経験ありと回答しました。


PR投稿に違和感を覚える人が多い一方で、実際には一定数が購入経験を持っていることが分かりました。


■PR投稿からの購入経験は25.6％

今回の調査から、PR投稿は


違和感を抱かれやすいが購買には一定の影響を与えている


という「違和感」と「影響力」が共存する構造であることが分かりました。



また、PR投稿を受け入れられる条件として


デメリットも伝えており使用感が具体的


といった“リアルな情報”が求められていることも明らかになりました。



インフルエンサーマーケティングにおいては、単なる宣伝ではなく、実体験を伴った透明性のある情報発信が信頼性を高めるポイントになりそうです。




※データの引用・転載時のお願い


本リリースの調査結果・画像をご利用いただく際は、引用元として「創作品モールあるる」の公式サイトURL（ https://alulu.com/(https://alulu.com/)）へのリンク設置をお願いいたします。



調査結果の詳細はこちら：


https://alulu.com/media/tips_prpost/(https://alulu.com/media/tips_prpost/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=questionnaire)




【調査概要】


調査対象： 20歳～50歳の女性


調査期間： 2026年3月4日


調査機関： クラウドソーシングサイト


調査方法：各質問項目の回答割合を算出


有効回答数： 500名




【創作品モールあるるについて】







「あるる」は商品やサービスの魅力だけではなく、『誰から買うか』を大切にしており、ショップさんの歴史、生産者さんの想い、職人の人となりを伝えるコンテンツが沢山あります。その想いを知った上で気に入った商品に出会うことができます。今後も「人（店舗）と人（お客さま）」が集い、繋がる場所を目指して努めてまいります。



■あるるモール


https://alulu.com/(https://alulu.com/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=questionnaire)



■お問い合わせ


https://alulu.com/contact/(https://alulu.com/contact/?utm_source=aluluinfo&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=questionnaire)



【会社概要】







社名：株式会社システムリサーチ


本社所在地：〒453-0861愛知県名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番


代表取締役社長：平山　宏


会社ホームページ：https://www.sr-net.co.jp/