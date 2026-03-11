＼資格の学校TAC／（2026年度春期合格目標）基本情報技術者＆情報セキュリティマネジメントのWeb摸試をリリースしました！【CBT試験に対応】

TAC株式会社

CBT試験に対応したWeb模試をオンラインで何度でも受け放題！

CBT試験対策として、Web上で本試験と同一形式の模擬試験が受験できます。受講期間中は繰り返し何度でも受験できるので本試験直前の総仕上げとして最適です。受験後は詳細な解答解説とWeb解説講義でさらに実力が上がります！

https://www.tac-school.co.jp/kouza_joho/joho_Webmosi.html

Web摸試の受験料（税込）

◇Web模試（単科商品）

基本情報技術者 2026年春期版Web模試のみ（1回分）

\３，３００（税込）

基本情報技術者（科目A試験免除） 2026年春期版Web模試の科目B試験のみ（1回分）

\２，２００（税込）

情報セキュリティマネジメント 2026年春期版Web模試のみ（1回分）

\２，２００（税込）

◆Web模試プラス（セット商品）

基本情報技術者 2026年春期版Web模試＋2025年下期版Web模試のセット（合計2回分）

\５，５００（税込）

基本情報技術者（科目A試験免除）

2026年春期版Web模試＋2025年下期版Web模試の科目B試験のみのセット（合計2回分）

\３，３００（税込）

情報セキュリティマネジメント

2026年春期版Web模試＋2025年下期版Web模試のセット（合計2回分）

\３，３００（税込）

Web模試のポイント

１．本試験を疑似体験できる

２．出題傾向を徹底的に分析した厳選予想問題

３．受験後すぐに結果が確認できる

４．詳細な解答解説とWeb解説講義でさらにレベルアップ

５．いつでも、どこでも、何度でも受験できる

独学で学習されている方にも「Web模試」をおすすめします！

独学で受験した方から、『CBT方式に慣れていなかった』 『時間配分がうまくいかなかった』 『緊張してしまった』 などの声を多く聞きます。本番前にTACのWeb模試を受験しておくことは、合格に向けた大きなアドバンテージになります。

TAC模試の活用法

TAC模試は本試験予想問題を出題していますので、必ず復習をしてください。間違えた箇所があったらそのままにせず、同じテーマや分野の箇所を含めてもう一度復習を行い、本試験で同じテーマの出題があった場合に確実に得点できるレベルまで、強化しておくことをおすすめします。

