（株）ビークルは、経産省オレンジイノベーションプロジェクト採択事業の９つ＋αを紹介した書籍「高齢者に優しい製品とサービスガイド」を３月１２日に発売します。

同社の「おぼえている手帳」は、開発者館神龍彦の母が認知症を発症したことをきっかけに生まれたプロダクトです。２０２１年に発売しています。以下のリリースに詳細があります。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000050823.html

２０２４年（令和6年）には、経産省オレンジイノベーションプロジェクト採択事業となりました。

そして経産省の主催する同プロジェクト関連の各種のイベントの中で他社様と交流が生まれました。

それを通じて知り合った９社様にご協力いただいて作成したのが今回の書籍です。

各章各節は基本的に各社様に寄稿していただき、それを編集してまとめたのが本書です。

新刊書籍の内容

経産省オレンジイノベーションプロジェクト採択事業の９つ＋αの製品とサービスを紹介しています。以下は目次です。

第一章 アクティブな暮らし

「認知症の人もそうでない人も楽しめるバスツアー」

（豊橋鉄道株式会社）https://www.toyotetsu.com/

「質の高いレクを実現するキットと動画サポート」

（株式会社さくらほりきり）https://www.sakurahorikiri.co.jp/corp/

「ユニバーサルスキンケアmomote」

（日本介護美容セラピスト協会）https://naris-momote.com/

第二章 生活をアシストする

記憶と安心を支える身につけるメモ「wemo」

（株式会社コスモテック）https://www.wemo.tokyo/product-band-accessible

今がいつかわかる「デジタル日めくりカレンダー」

（アデッソ株式会社）https://www.e-adesso.co.jp/(https://www.chiyodagrp.co.jp/)

手を使わずにスパットはける「スパットシューズ」

（株式会社チヨダ）https://www.chiyodagrp.co.jp/

第三章 脳と記憶に働きかける

音楽の力で思い出を巡る「うたメモリー」

（東和薬品株式会社）https://uta-memory.com/(https://tekodekorecollection.com/)

家族の心をつなぐ回想アルバム「テコレ」

（株式会社テコデコドリーム研究所）https://tekodekorecollection.com/

記録をすれば笑顔が生まれる「「おぼえている手帳」

（株式会社ビークル）https://oboeteiru.com/

本文ではこのように、９つ＋αの製品とサービスを紹介しています。

本書ではオレンジイノベーションプロジェクト採択事業９社が、認知症の当事者（主に高齢者）と実際にやりとりをする中で開発した商品を紹介しています。

これらの製品はいずれも高齢者とのやりとりの中で開発された物です。どれも当事者やそのご家族に役立つ製品・サービスばかりです。

また開発ストーリーを読むことで、超高齢化社会における課題解決の具体的な方法がわかります。

それは同時にことなる分野における製品開発にも役立つヒントでもあるのです。

また、オレンジイノベーションプロジェクトにはこれ以外の多くの企業も採択されています。それについては、付録の採択企業一覧で企業名とプロダクト、Webサイトを紹介しています。

これが『高齢者に優しい製品とサービスガイド』です。

３月１２日 ＡｍａｚｏｎＫｉｎｄｌｅで発売。ペーパーバックも刊行します。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQXQ7SYX

本書を編集して得た収穫と今後の予定

編著者・館神龍彦が本書を編集してわかったことがあります。

それは、（主に）認知症の高齢者といえども、生活上の困難には多種多様な種類があることでした。

そして９つの製品・サービスは、それぞれ異なる観点からこの問題にアプローチし、困難の軽減という課題解決をしています。

そのアプローチの違いが目次の３章の章分けに反映されています。

（株）ビークルは、今後もこのような製品を紹介する書籍・情報を刊行していく予定です。

編著者プロフィール

館神龍彦（たてがみたつひこ）デジアナリスト・手帳評論家・セミナー講師

母の認知症発症をきっかけとして「おぼえている手帳」の開発・販売。令和6年から、オレンジイノベーションプロジェクト採択事業

株式会社アスキー勤務を経てフリー。

『システム手帳新入門！』（岩波書店）など著書多数。『手帳と日本人』（NHK出版新書）は、大学受験の問題に3度出題。

「マツコの知らない世界」（TBSテレビ）「あさイチ」（NHK総合）「DayDay.」（日本テレビ）「ワールドビジネスサテライト」（テレビ東京）「Hello！World」（J-WAVE）など、テレビ・ラジオ出演多数

編著者：館神龍彦