『PSO2 ニュージェネシス ver.2』期間限定クエスト「想定演習：ルイノ・エクス戦」追加！

株式会社セガは、好評サービス中の『PSO2 ニュージェネシス ver.2』（以下、NGS ver.2）にて、期間限定クエスト「想定演習：ルイノ・エクス戦」の追加をはじめとするアップデートを、2026年3月11日（水）に実施しました。

■期間限定クエストが登場

配信期間：2026年3月11日（水）12:00～3月18日（水）メンテナンス開始まで

新たな期間限定クエスト「想定演習：ルイノ・エクス戦」が登場します。ルーイナスのボスエネミー「ルイノ・エクス」と1対1で戦うソロクエストです。

今回は、本クエストを対象としたアークスレコードも同時開催しますので、ぜひハイスコアを目指してチャレンジしてみましょう。

■2つのリバイバルACスクラッチが登場

配信期間：2026年3月11日（水）12:00～3月25日（水）11:00まで

・ユーゼ特殊能力セレクトMar'26

リバイバルACスクラッチ「ユーゼ特殊能力セレクトMar'26」が登場します。大きな威力上昇を持つ「ユーゼ」能力のほか、通常のEX能力よりも強力な効果を持つ「EX特殊能力A」を付与できるアイテムが入手できます。

・フェイスアイテムリバイバルMar'26

リバイバルACスクラッチ「フェイスアイテムリバイバルOct'26」では、過去に配信した『NGS』仕様の瞳、メイクパターン、まゆ、まつげに加えて、顔のカスタマイズに便利なアクセサリーを集めて再配信します。

■3月12日（木）より「1200万アークス突破記念キャンペーン」開催！

配信期間：2026年3月12日（木）12:00～4月1日（水）メンテナンス開始まで

『ファンタシースターオンライン2』シリーズの全世界登録ユーザー数が1,200万を突破したことを記念して、3月12日（木）よりブーストキャンペーンや、「5周年サンクフルスクラッチ券Mar」などのアイテムが獲得できるログインボーナスなどのキャンペーンを実施します。

また、期間限定で予告緊急クエストを実施します。「ルイノ・ルーサー」と戦う「現れる創られし覇者【敗者】」を再配信。クリアごとに「5周年サンクフルスクラッチ券Mar」がもらえるお得なキャンペーンになっていますので、公式サイトで予告スケジュールをチェックしましょう。どうぞお見逃しなく！

その他、アップデート内容の詳細は公式サイトをご確認ください。

https://pso2.jp/players/update/2026-03/

◆『NGS ver.2』とは

2012年にサービスを開始した国産オンラインRPG『ファンタシースターオンライン2』（PSO2）シリーズ最新作。全世界の総登録ユーザー数は1,200万を突破しています。

2023年6月には超進化アップデートとなる『NGS ver.2』の配信を開始。

究極のキャラクタークリエイトには、新たな表現として「トゥーン表示」機能が追加され、さらに進化。世界に1人だけの英雄を作って冒険にでかけましょう。

また、新コンテンツ「クリエイティブスペース」では、自分だけの島を丸ごと一つ編集することが可能に。様々な建材や機能を駆使し、多種多様な遊びを作り出すことができます。

最大32人ものプレイヤーが行き交うシームレスなオープンフィールドに、「ポータブルホログラム」などの新要素も加わり、冒険の世界にさらなる繋がりや広がり、新たな出会いや驚きが生まれます。

新エネミー種「スターレス」など、強大な敵との戦闘では、簡単操作の爽快なアクションでスピード感のある戦闘が楽しめます。

集え。創れ。想うままに。

『NGS ver.2』公式PV：https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE(https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE)

【『NGS ver.2』商品概要】

商品名 ：PSO2 ニュージェネシス ver.2

対応機種 ：PlayStation(R)4、Windows PC、クラウド版（Nintendo Switch(TM)、Windows PC）

サービス時期 ：

2021年6月9日（水）サービス開始

PSO2 ニュージェネシス ver.2 2023年6月7日（水）サービス開始

価格 ：基本プレイ無料（一部有料アイテムあり）

ジャンル ：オンラインRPG

メーカー ：株式会社セガ

CERO表記 ：D区分（17歳以上対象）

著作権表記 ：(C)SEGA

公式サイト ：https://pso2.jp

公式Discord ：https://discord.com/invite/kH6dDMQqCX

