「相模原から世界に”挑戦”！みんなで作るラグビー・パスリレー世界記録チャレンジ」を開催！

三菱重工業株式会社相模原から世界に”挑戦”！みんなで作るラグビー・パスリレー世界記録チャレンジ

三菱重工相模原ダイナボアーズは、2026年4月18日（土）に相模原ギオンスタジアムで開催される「NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26 第15節 三菱重工相模原ダイナボアーズ 対 東芝ブレイブルーパス東京」の試合内イベントとして、一般参加者とともにラグビーボールのパスをつなぐ特別企画『相模原から世界に”挑戦”！みんなで作るラグビー・パスリレー世界記録チャレンジ』を実施いたします。

1．企画の背景と想い：今節のテーマ「挑戦」を、スタジアム全体で体現する

ラグビーにおける「パス」は、単なるプレーではなく、仲間を信じ、想いを託して前へ進むための大切な絆です。本ホストゲームのテーマは「挑戦」。ピッチ上で前年王者に挑む選手たちだけでなく、スタジアムに集うファンの皆さま、そして地元・相模原の皆さまにも、心震えるような「挑戦」をともに体感していただきたいという想いから本企画が誕生しました。

当日は、約1メートル間隔で並んだ参加者が競技場の陸上トラックをぐるりと囲み、手から手へ1つのボールをつなぎ切る「世界記録」に挑戦します（※非公認）。目標は1000人。子どもから大人まで、参加者全員の熱気がひとつの線となってつながったとき、スタジアムのボルテージは最高潮に。記録に挑んだ興奮と一体感をそのままに、キックオフに向けて選手たちへ最大のエネルギーを届ける、熱い1日をお約束します。皆さまの「挑戦」へのご参加と、スタンドからの熱いご声援をお待ちしております。

試合でパスをつなぐ選手たち

※本企画は、より多くの市民の皆様と「挑戦」の熱狂を共有することを第一の目的とし、参加しやすい「1m間隔」で実施するため、非公認での世界記録挑戦となります。なお、参考までに、ラグビーボールの連続パスによるギネス世界記録は「279回（279人）」です（パスの距離5m以上などの規定あり）。

参考：ギネス世界記録公式サイト｜Most consecutive rugby passes(https://www.guinnessworldrecords.jp/world-records/most-consecutive-rugby-passes)

2．イベント概要

相模原から世界に”挑戦”！みんなで作るラグビー・パスリレー世界記録チャレンジ

■日時：2026年4月18日（土）13:00～13:20（12:00～12:45受付）

※「NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26 ディビジョン1 第15節 三菱重工相模原ダイナボアーズ 対 東芝ブレイブルーパス東京」試合前イベントとして実施。試合情報はこちら(https://dynaboars.jp/2025-2026/round15/)。

■場所：相模原ギオンスタジアム（陸上競技トラック）

■内容：競技場内の陸上トラックに約1ｍ間隔で並び、ラグビーボールでパスを繋ぎます。

参加人数1,000人を目標とし、壮大なスケールで「世界記録」に挑戦します。

■対象：小学生以上でラグビーボールを投げることができる方

※なお、陸上トラックの運用規定に伴い、底が固い靴（革底、ヒール、スパイク等）や車椅子での参加はできません。

■参加費：無料

■参加賞：挑戦の証である「記念ステッカー」と、地元とのつながりを込めた特産品をプレゼント

3．当日のスケジュール

12:00 受付開始（受付完了後、順次場内へ配置します。余裕をもってお集まりください）

受付場所：相模原ギオンスタジアム バックスタンド南側のマラソンゲート

（試合当日の名称：パスリレー受付(https://dynaboars.jp/2025-2026/round15/img/stadium_map.png?v=1117)）

受付方法：申込の際にメールにて送信される「申込み完了メール」の画面をご提示ください

12:45 最終受付

13:00 スタート（パスリレー開始）

13:20 終了予定

4．お申し込みについて

■以下の参加申込フォームより、事前のエントリーをお願いいたします。

https://vzlb.f.msgs.jp/webapp/form/25683_vzlb_44/index.do

■募集期間：2026年3月11日（水）～4月15日（水）23:59締切

■お申し込みにあたっての注意事項

・代表者1名につき、最大6名まで同時にお申し込みいただけます。

・一つのメールアドレスで複数回お申し込みを行うと、最新の情報にすべて書き換わってしまいます。複数回（別グループ等で）お申し込みを行いたい場合は、必ず【別のメールアドレス】をご使用ください。

・「申込み完了メール」の配信ならびに実施に関するご連絡は、@league-one-fanclub.jp または ＠mhi.com のドメインを使用して行います。受信設定を行っている場合、いずれのドメインからのメールでも受信できるよう予め設定を行ってください。

・申込者数の状況に応じて途中で募集を締め切る場合があります。

・本イベント終了後は、ぜひそのままスタンドへご移動いただき、熱い試合観戦をお楽しみください。なお、試合をご観戦いただくには別途当日の観戦チケットが必要となります。

・上記の他、参加申込フォームに記載の注意事項にご同意の上、お申し込みください。