とよしき不動産がジャンボくんのユニフォームに出現？千葉ジェッツとオフィシャルパートナー契約を締結

株式会社豊四季不動産

千葉県柏市を拠点に不動産事業を展開する株式会社豊四季不動産（以下「当社」）は、千葉県船橋市をホームタウンとし、柏市とブーストタウン協定を結ぶB.LEAGUE所属の男子プロバスケットボールチーム「千葉ジェッツ」とオフィシャルパートナー契約を締結いたしました。

2026年3月11日の秋田ノーザンハピネッツ戦より、千葉ジェッツ公式マスコットキャラクター「ジャンボくん」のホームユニフォーム（パンツ左足部分）に当社社名ロゴが掲出されます。

ジャンボくんユニフォームに当社の社名ロゴが出現！

■ジャンボくんからコメントをいただきました。

「とよしきふどうさん」さんにあたらしくジャンボくんユニフォームパートナーになってもらったゾウ！ぱちぱち。

ホントにありがゾウございます。

ホームユニフォームのパンツのところにロゴがはいるからね！みんなチェックしてほしいゾウ。

サポートしてくれるみんなの「きたい」や「おうえん」にこたえられるようにこれからもエナジーMAX120％でがんばるゾウ！！るん♪

■当社代表取締役社長、葉梨貴裕よりパートナーシップ契約についてのコメントを発表いたしました。

船橋市をホームタウンとしながらも、当社創業の地・豊四季を有する柏市と2023年よりブーストタウン協定を結び、スポーツ振興や地域活性化に取り組む千葉ジェッツふなばし。ジャンボくんも柏市に遊びに来てくれることも増えており、チーム全体で柏市の盛り上げに取り組む姿勢に深く感謝・共感しておりましたので、こうした形で応援できることを大変光栄に思います。

我々も、エナジーMAX130%で私たちのまちをより熱く、より楽しく盛り上げて参ります♪

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社豊四季不動産

千葉県柏市篠籠田1400-13

担当：マーケティング部 高野/清水

https://toyofu.jp/