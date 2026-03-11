TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』より、“グータッチ”がテーマの描き下ろしイラストを使用した新作グッズが「AnimeJapan 2026」で登場！中外鉱業ブースにて販売決定！
キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「AnimeJapan 2026」にてTVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』の新商品を販売します。
出展情報・通販はこちら！ :
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/aj2026/
“グータッチ”がテーマの描き下ろしイラストを使用した新作アイテムが「AnimeJapan 2026」で販売決定！
「アクリルスタンド」のほか、隊やキャラクターのモチーフを使用した「トレーディングカードケース」や、通販商品として雲雀恭弥の学ランをモチーフにした「学ラン風巾着」などが登場！
会場販売のほか、中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売を実施します。
ぜひ中外鉱業ブースをチェックしてください！
イベント情報
「AnimeJapan 2026」
・開催日時 2026年3月28日(土)～3月29日(日) 9:00～17:00(16:30最終入場)
・開催場所 東京ビッグサイト 東展示棟4～8ホール、南1～4ホール、屋上展示場
・ブース名 中外鉱業ブース(A-50)
・公式HP https://www.anime-japan.jp/
・中外鉱業 出展情報ページ https://www.chugai-contents.jp/blog/event/aj2026/
※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦ください。
※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。
特典情報
＜会場限定特典＞
中外鉱業ブースにてTVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』AnimeJapan 2026関連商品を1会計3,000円(税込)ご購入毎に、特典シルバーイラストカード(全10種)をランダムで1枚お渡しいたします！
＜通販限定特典（Chugaionline）＞
中外鉱業コンテンツ部ECサイトにてTVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』AnimeJapan 2026関連商品を1会計3,000円(税込)ご購入毎に、特典ゴールドポストカード(全9種)をランダムで1枚お渡しいたします！
※特典プレゼントの詳細は中外鉱業 出展情報ページをご確認ください。
Web販売
Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）
予約期間：2026年3月11日(木)18:00～4月5日(日)23:59
発送日：2026年5月中旬～6月以降順次発送予定
※一部商品は、期間中に準備数に達し次第受付を終了する場合がございます。予めご了承ください。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
製品情報
■アクリルフィギュアスタンド グータッチver.（全9種）
販売価格：2,200円(税込)
リボーン&沢田綱吉、獄寺隼人、山本武、雲雀恭弥、六道骸、XANXUS、スペルビ・スクアーロ、ベルフェゴール、フラン（全9種）
■トレーディングオーロラ缶バッジ グータッチver.（全10種）
販売価格：1個 660円(税込)／1SET[10個入]6,600円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■ポラショットコレクション グータッチver.（全10種）
イベント販売価格：1枚 500円(税込)／1SET[10枚入]5,000円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■トレーディングハードカードケース（全5種）
販売価格：1個 880円(税込)／1SET[5個入]4,400円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。
※一部の商品はイベント会場販売価格となります。
通販商品（中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」）
■バストアップアクリルスタンド グータッチver.（全9種）
販売価格：3,520円(税込)
■雲雀恭弥の学ラン風巾着
販売価格：2,200円(税込)
※通販商品は会場での販売はございません。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
権利表記・関連情報
■権利表記
(C)天野明／集英社・テレビ東京・リボーン製作委員会
■関連サイト
TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』公式サイト
https://khreborn-anime.jp/
Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式X(旧Twitter)
https://twitter.com/chugaionline