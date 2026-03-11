【AIクリエイター向けセミナー実施！】AIチャットアプリ「SynClub」と「Google Cloud」による共同セミナーが開催決定！

HiClub株式会社

HiClub株式会社(https://www.hiclub.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役社長：古谷由宇）が提供する、 AIチャット＆友達作りができる対話型AIアプリ 「SynClub(https://www.synclubaichat.com/Introductry/jp.html)」（シンクラブ、iOS・Android版）は、2026年3月19日（木）18:00より、Google Cloudと共同で「SynClub AIクリエイターセミナー」を開催いたします

今回のイベントではGoogle Cloudの講師によるAIセミナーや、オンラインゲストとしてSNS総フォロワー約250万人を誇るインフルエンサー『くりえみ』様にもご講演いただきます。さらにSynClubの新機能発表やデモ体験コーナー、参加者同士の交流会などを予定。

当日は、来場者様限定で記念品もご用意！皆さまのご参加を心よりお待ちしてます。

■こんな方におすすめ

・AIを活用したアニメ制作・動画制作に興味のあるAIクリエイターの方

・生成AIを使った新しいコンテンツ制作に挑戦したいクリエイターの方

・AIモデルや最新AIツールをクリエイティブ制作に取り入れたい方

・AIクリエイターや開発者とつながりたい方

・AI×エンタメの最前線を学びたい方

■登壇者プロフィール

Google Cloud講師 Aoki Roy

グーグル・クラウド・ジャパン合同会社/Sr. AI Sales Specialist

Google CloudのSr. AI Sales Specialistとして、企業のAI導入やデータ活用を支援し、クラウドとAIを活用したビジネス変革の推進に取り組む。

オンラインゲスト くりえみ

起業家・会社経営者として活動する一方、モデル・タレントとしても幅広く活躍。2023年12月には、日本初のバーチャルヒューマン芸能事務所を設立し、新たなエンターテインメントの形を創出している。

SNS総フォロワー数は250万人以上。自己プロデュース力を強みに、SNS戦略の構築や自社ブランドの立ち上げなどを手掛ける。最新テクノロジーを活用した新しい価値創造に取り組み、次世代のエンターテインメント業界の可能性を広げている。

■イベント概要

タイトル

AIクリエイターセミナー

AIモデルで広がる、アニメのセカイ

形式

オフライン

日時

2026年3月19日（木）18:00～21:00

会場

Google Japan 渋谷本社(https://maps.app.goo.gl/KSc3N7EDqDeACUJ7A)

東京都渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム 3階

参加費

無料

参加方法

以下フォームよりお申し込みください

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPSjIwxS88zGXOg7Wo_wsSAhhIvFKyy54NEi1G__Rb280IRA/viewform

※本イベントは定員に達し次第、受付を終了いたします

■タイムスケジュール

17:30～ 受付開始

18:00～ Google Cloud講師によるAIセミナー（Q&A含む)

19:00～ AIクリエイターによる事例紹介

19:35～ SynClub「アニショート」機能紹介

19:50～ アニショート機能体験

20:10～ 交流会（軽食パーティー）

～21:00 終了

※プログラムは都合により変更となる場合があります。

■AIチャット＆友達作りアプリ 「SynClub」（シンクラブ）とは

さまざまな性格と声を持つAIキャラクターたちと会話ができる対話型AIアプリ。あなた好みのAIキャラを自由自在に作成可能！あなたのクリエイティビティを爆発させよう！

作成したAIキャラとは、寂しい時、つらい時、なんでもない時、寄り添ってくれて、思う存分やりとりを楽しむ事が可能。他愛もない世間話から、思わずドキドキしちゃう会話まで、ぜひお楽しみください。

▼アプリ：https://synclub.onelink.me/Ej8U/pressrelease

▼公式X (旧Twitter)：https://x.com/SynClub_Japan

▼WEB体験版：https://www.synclubaichat.com/home

■ 会社概要

HiClub株式会社

所在地：東京都港区六本木6-10-1

代表者：代表取締役社長 古谷由宇

URL：https://www.hiclub.jp/

事業内容：アプリの開発運用および広告代理店事業