NANGA（ナンガ）春の新生活に向けた1BUY1 CAMPAIGNを開催！

1BUY1 CAMPAIGN～羽毛布団購入で布団カバーをプレゼント！～

NANGA（ナンガ）は、春の新生活に向けた1BUY1 CAMPAIGNを2026年3月19日（木）より開催いたします。

もうすぐはじまる新生活。せっかくならNANGAの羽毛布団で快適な暮らしをはじめませんか？

ナンガの寝具ライン“GOOD SLEEPING”では、羽毛布団をはじめ、バリエーション豊かな布団カバーやブランケットをラインナップ。

今回は、羽毛布団をご購入いただいたお客さまに、布団に対応するサイズのカバーをプレゼント！

この機会に、ぜひナンガの羽毛布団をお得に手に入れてください。

〈 開催期間 〉

2026年3月19日（木）10:00 ～ 4月30日（木）23:59まで

※実店舗は各店舗の営業時間に準ずる

〈 開催店舗 〉

NANGA ONLINE SHOP

NANGA SHOP MEGURO

NANGA SHOP HARAJUKU

NANGA SHOP NAGOYA

NANGA SHOP SENDAI

NANGA SHOP YOKOHAMA MARK IS minatomirai

NANGA SHOP MARUNOUCHI SHIN MARUNOUCHI BUILDING

NANGA SHOP KUSATSU

NANGA SHOP OSAKA

NANGA SHOP KYOTO

NANGA SHOP KOBE

NANGA SHOP THOMA

NANGA SHOP KITAHIROSHIMA

NANGA SHOP OUTLET

※羽毛布団1点につき、布団カバーが1点無料になります

※オンラインショップでご購入の際は、羽毛布団のサイズに合わせたカバーを選択してください

※羽毛布団と布団カバーのサイズが異なる場合は、キャンペーンの対象外となりますのでご注意ください

NANGA（ナンガ）とは

1941年に布団の産地からスタートしたダウンメーカー。

社名の「ナンガ」はヒマラヤ山脈にある「ナンガ・パルバット」に由来しています。

ナンガ・パルバットは標高8126mと世界で9番目に高く、別名「人喰い山」とも恐れられ、今までにたくさんの遭難者を出してきた登頂が困難な山のことを指し、その社名には創業者横田晃の「困難だからこそやってやろう、みんなが登らんとこを登ったろう」という思いが込められています。

【会社概要】

社名 株式会社ナンガ （NANGA Co.,Ltd.）

本社所在地 〒521-0223 滋賀県米原市本市場182-1

設立 1993年（平成5年）

代表者 代表取締役 横田 智之（よこた ともゆき）

事業内容 アウトドア製品・アパレル製品の企画、開発、生産、販売

